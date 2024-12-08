Тур: 15. Стадион: Портман Роад. Зрители: 29180 Главный судья: Солсбери Майкл
0'
12' Желтая карточкаДелап Лиам
16' Желтая карточкаШмодикс Сэмми
1:0
21' ГолЧаплин Конор
30' Желтая карточкаИраола Андони
1:1
87' ГолУнал Энес
90' Желтая карточкаБрукс Дэвид
1:2
90' ГолУттара Данго
90'+9
Ход матча
12'
16'
21'
1:0
30'
87'
1:1
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 13
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
328 Количество передач 428
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Джонсон
Бен
26
О'Ши
Дара
14
Тейлор
Джек
10
Чаплин
Конор
19
Делап
Лиам
15
Смит
Адам
10
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Джонсон БенЗащитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тейлор ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Делап ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Деннис УиллВратарь
-
42 Траверс МаркВратарь
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ипсвич
Борнмут
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|6
|0.4
|Шмодикс Сэмми
|3
|0.2
|Дэвис Лейф
|1
|0.07
|Морси Сэм
|1
|0.07
|Чаплин Конор
|1
|0.07
|Хирст Джордж
|1
|0.07
|Хатчинсон Омари
|1
|0.07
|Бёрнс Уэс
|0
|0
|Берджесс Кэмерон
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клюйверт Джастин
|5 (4)
|0.33
|Семеньо Антуан
|4
|0.27
|Эванилсон
|4
|0.27
|Уттара Данго
|2
|0.13
|Тавернер Маркус
|1
|0.07
|Кук Льюис
|1
|0.07
|Керкез Милош
|1
|0.07
|Унал Энес
|1
|0.07
|Синистерра Луис
|1
|0.07
|Брукс Дэвид
|1
|0.07
|Кристи Райан
|1
|0.07
|Хёйсен Дин
|1
|0.07
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Делап Лиам
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Туанзебе Аксел
|3
|0
|О'Ши Дара
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Шмодикс Сэмми
|2
|0
|Тейлор Джек
|2
|0
|Каюсте Йенс
|2
|0
|Дэвис Лейф
|2
|0
|Гривз Джейкоб
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Чаплин Конор
|1
|0
|Хирст Джордж
|1
|0
|Мурич Ариянет
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|5
|0
|Семеньо Антуан
|5
|0
|Кук Льюис
|4
|0
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Сенеси Маркос
|4
|0
|Смит Адам
|3
|0
|Ираола Андони
|3
|0
|Адамс Тайлер
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Забарный Илья
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Брукс Дэвид
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
4
Ипсвич
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Борнмут
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
3
9
Ипсвич
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Борнмут
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
2
33%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
7
54%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
1
7%
1-15
1
8%
6
43%
16-30
3
25%
1
7%
31-45
2
17%
4
29%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
3
25%
1
7%
76-90
Забито
9
10
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
22%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
29%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
2
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
50%
76-90
Забито
15
23
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
4
27%
3
13%
1-15
2
13%
4
17%
16-30
5
33%
3
13%
31-45
1
7%
1
4%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
2
13%
9
39%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
6
23%
2
10%
1-15
2
8%
6
30%
16-30
5
19%
1
5%
31-45
5
19%
6
30%
46-60
3
12%
1
5%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Ноттингем Форест - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Манчестер Юнайтед 1:1 Тоттенхэм - Ипсвич 1:2
Ипсвич - Лестер 1:1 Брентфорд - Ипсвич 4:3 Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0
Борнмут
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 1:0 Вулверхэмптон - Борнмут 2:4 Борнмут - Брайтон 1:2 Брентфорд - Борнмут 3:2
Борнмут - Манчестер Сити 2:1 Астон Вилла - Борнмут 1:1 Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1
Результаты матчей
Ипсвич
Борнмут
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
25
44
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
312
78
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 15
|29
|3.
|0:2 Заявка
|15
|8
|4
|3
|31 - 17
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 20
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 22
|24
|9.
|2:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|30 - 15
|23
|10.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|11.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 20
|23
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|21 - 30
|14
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|14 - 27
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|2:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|0:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|0:2 Заявка
|8
|5
|1
|2
|19 - 9
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|2:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|10
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Фулхэм
|Лукич Саша
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ипсвич 1:2 Борнмут
Исход игры
Ипсвич
15.7% (18)
Ничья
45.2% (52)
Борнмут
39.1% (45)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.5% (42)
1:2 Борнмут
21.7% (25)
0:1 Борнмут
10.4% (12)
1:0 Ипсвич
7% (8)
2:1 Ипсвич
7% (8)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Борнмут
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!