Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Первый тайм

49' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Шмодикс Сэмми . Удар в створ, но вратарь начеку

44' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Ипсвич

42' Семеньо Антуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Ипсвич

41' Шанс! Эванилсон из команды Борнмут пробил головой, но мимо

39' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Ариянет Мурич держит все под контролем

34' Керкез Милош навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Удар от ворот произведет Борнмут

31' Хорошую попытку сделал Шмодикс Сэмми . Удар в створ, но вратарь начеку

30' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

30' Рефери не любит споров - именно за это Ираола Андони сейчас получил желтую

30' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Борнмут

29' Эванилсон задерживает мяч рукой

29' ШТАНГА! Так было близко к голу - Тавернер Маркус нанес удар в каркас ворот!

28' Клюйверт Джастин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

28' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

27' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ипсвич

26' Хорошую попытку сделал Тейлор Джек . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Борнмут

21' Г О О О О Л - Чаплин Конор забивает с левой ноги!

21' Берджесс Кэмерон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

20' Удар от ворот произведет Борнмут

20' Хатчинсон Омари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Удар от ворот произведет Борнмут

19' Хатчинсон Омари из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Шмодикс Сэмми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

17' Смит Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Судья подбегает и показывает Шмодикс Сэмми из команды Ипсвич отложенную желтую карточку за фол.

16' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Борнмут

15' Тейлор Джек не смог попасть в створ ударом издали

15' Шмодикс Сэмми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Кук Льюис навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Делап Лиам получил желтую карточку от судьи

12' Эванилсон нанес удар, но тот был заблокирован.

11' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Ипсвич

8' Оооо... вот это был удар! Тавернер Маркус должен был забить с этой позиции.

8' Тавернер Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Керкез Милош создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Семеньо Антуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

4' Удар от ворот произведет Борнмут

4' Оооо... вот это был удар! Делап Лиам должен был забить с этой позиции.

4' Делап Лиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Тейлор Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ипсвич начинает с центра поля