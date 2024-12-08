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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Специя
1:0
Первый тайм: 36'
Читтаделла
0'
33' Желтая карточка
Stefano Negro
1:0
34' Гол
Эспозито Франческо

Ход матча

33'
 
Stefano Negro
34'
Эспозито Франческо
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Читтаделла
3.65
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Все Коэффициенты
66
Гори
Стефано
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
36
Канделари
Пьетро
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
13
Реца
Аркадиуш
20
Ди
Серио
Джузеппе
9
Эспозито
Франческо
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
30
Stefano
Negro
35
Пиччинини
Стефано
24
Кариссони
Лоренцо
8
Francesco
Amatucci
23
Бранка
Симоне
17
Тронкин
Симоне
32
Машанджело
Эдоардо
7
Пандольфи
Лука
9
Andrea
Magrassi
Специя
3-5-2
Читтаделла
3-5-2

История личных встреч

Специя
Читтаделла

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

5.6%
55.6%
38.8%
1 победа 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
4:2
СB
4:1
К
0:2
СB
1:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:3
СB
0:0
СB
1:2
СB
0:0
СB
0:0
СB
0:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

0.89
1.56

Среднее время на гол

101
57

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

0.89
1.28

Тотал матчей

2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

101
70

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 7 0.44
Эспозито Сальваторе 3 (2) 0.19
Бертола Николо 3 0.19
Христов Петко 2 0.13
Солери Эдоардо 2 0.13
Ди Серио Джузеппе 1 0.06
Чолак Антонио-Мирко 1 0.06
Виньяли Лука 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Кассата Франческо 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пандольфи Лука 3 (1) 0.19
Вита Алессио 2 0.13
Кариссони Лоренцо 2 0.13
Mario Ravasio 1 0.06
Рабби Симоне 1 0.06
Francesco Amatucci 1 0.06
Кассано Клаудио 1 0.06
Andrea Magrassi 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Тронкин Симоне 0 0
Д'Алессио Франческо 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бертола Николо 4 0
Виньяли Лука 2 1
Солери Эдоардо 3 0
Надь Адам 3 0
Христов Петко 3 0
Висневски Пшемыслав 3 0
Реца Аркадиуш 2 0
Матею Алеш 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Кассата Франческо 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Дельи Инноченти Дуччо 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Элия Сальваторе 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Канделари Пьетро 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 5 0
Анжели Маттео 5 0
Сальви Алессандро 3 1
Паван Никола 3 1
Рабби Симоне 4 0
Francesco Amatucci 4 0
Вита Алессио 3 0
Кариссони Лоренцо 3 0
Машанджело Эдоардо 3 0
Дезогус Якопо 3 0
Пандольфи Лука 2 0
Mario Ravasio 2 0
Federico Casolari 2 0
Маньеро Лука 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Кастари Элхан 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Пиччинини Стефано 1 0
Тронкин Симоне 1 0
Соттини Эдоардо 1 0
Кассано Клаудио 1 0
Andrea Cecchetto 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
5
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Читтаделла
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
3
Специя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Читтаделла
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

5
14
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
60%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

22
12
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
3
14%
3
25%
16-30
5
23%
1
8%
31-45
2
9%
2
17%
46-60
6
27%
2
17%
61-75
6
27%
2
17%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
30%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
40%
5
24%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
1
10%
5
24%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палермо - Специя 2:0 Специя - Зюйдтироль 3:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0
Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Юве Стабия 2:2 Бари - Читтаделла 3:2 Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0

Результаты матчей

Специя
Читтаделла

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Специя
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
7
8
1.5
2
13
3
12
2.5
1
14
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 15 10 4 1 31 - 12 34
2.
Специя
 1:0 16 9 6 1 23 - 10 33
3.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
4.
Кремонезе
 0:1 16 7 3 6 23 - 18 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Брешия
 1:0 16 6 4 6 20 - 21 22
8.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
9.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
10.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
11.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
12.
Реджана
 1:0 16 4 6 6 15 - 18 18
13.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
14.
Сампдория
 15 4 5 6 20 - 22 17
15.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
16.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
17.
Катанзаро
 0:1 16 2 11 3 18 - 17 17
18.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
19.
Читтаделла
 0:1 16 3 5 8 11 - 23 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 1:0 8 7 1 0 14 - 4 22
2.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
3.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
4.
Сассуоло
 7 5 1 1 16 - 6 16
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
8.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
9.
Брешия
 1:0 8 3 2 3 14 - 13 11
10.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
11.
Кремонезе
 0:1 8 3 2 3 7 - 8 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Катанзаро
 0:1 9 2 5 2 12 - 9 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 1:0 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 0:1 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 0:1 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Брешия
 1:0 8 3 2 3 6 - 8 11
6.
Специя
 1:0 8 2 5 1 9 - 6 11
7.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
8.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
9.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
10.
Сампдория
 8 2 3 3 14 - 15 9
11.
Реджана
 1:0 8 2 3 3 6 - 8 9
12.
Читтаделла
 0:1 9 3 0 6 7 - 16 9
13.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
14.
Катанзаро
 0:1 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 7 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Читтаделла
3.65
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3.80
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6.40
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