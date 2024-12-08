Тур: 16. Стадион: Альберто Пиччи.
5:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаStefano Negro
1:0
34' ГолЭспозито Франческо
2:0
43' Гол в свои воротаКастари Элхан
3:0
45' ПенальтиЭспозито Сальваторе
45' Желтая карточкаЭспозито Франческо
45' Желтая карточкаПиччинини Стефано
4:0
53' ГолЭспозито Сальваторе
54' Желтая карточкаFederico Casolari
5:0
67' ГолВисневски Пшемыслав
70' Желтая карточкаРабби Симоне
90'+6
Ход матча
33'
34'
43'
2:0
45'
53'
67'
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
367 Количество передач 315
-
54 Владение мячом, % 46
66
Гори
Стефано
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рабби СимонеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Алессандро Дал Канто
История личных встреч
Специя
Читтаделла
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
5.6%
55.6%
38.8%
1 победа 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
0.89
1.56
Среднее время на гол
101
57
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
0.89
1.28
Тотал матчей
2.5
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
101
70
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|8
|0.5
|Эспозито Сальваторе
|5 (3)
|0.31
|Бертола Николо
|3
|0.19
|Христов Петко
|2
|0.13
|Солери Эдоардо
|2
|0.13
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0.06
|Чолак Антонио-Мирко
|1
|0.06
|Виньяли Лука
|1
|0.06
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Матею Алеш
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пандольфи Лука
|3 (1)
|0.19
|Вита Алессио
|2
|0.13
|Кариссони Лоренцо
|2
|0.13
|Mario Ravasio
|1
|0.06
|Рабби Симоне
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Кассано Клаудио
|1
|0.06
|Andrea Magrassi
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Тронкин Симоне
|0
|0
|Д'Алессио Франческо
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бертола Николо
|4
|0
|Виньяли Лука
|2
|1
|Солери Эдоардо
|3
|0
|Надь Адам
|3
|0
|Христов Петко
|3
|0
|Висневски Пшемыслав
|3
|0
|Эспозито Франческо
|3
|0
|Реца Аркадиуш
|2
|0
|Матею Алеш
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Кассата Франческо
|2
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Элия Сальваторе
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Канделари Пьетро
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|5
|0
|Рабби Симоне
|5
|0
|Анжели Маттео
|5
|0
|Сальви Алессандро
|3
|1
|Паван Никола
|3
|1
|Francesco Amatucci
|4
|0
|Вита Алессио
|3
|0
|Кариссони Лоренцо
|3
|0
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|Дезогус Якопо
|3
|0
|Federico Casolari
|3
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Mario Ravasio
|2
|0
|Пиччинини Стефано
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Stefano Negro
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Тронкин Симоне
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Читтаделла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
6
Специя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Читтаделла
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
3
Специя
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
4
25%
1
11%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
18
5 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
50%
3
17%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
33%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
17%
4
22%
61-75
0
0%
3
17%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
60%
2
29%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
26
13
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
3
12%
3
23%
16-30
7
27%
2
15%
31-45
3
12%
2
15%
46-60
7
27%
2
15%
61-75
6
23%
2
15%
76-90
Пропущено
11
25
8 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
27%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
45%
7
28%
31-45
1
9%
3
12%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
1
9%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Палермо - Специя 2:0 Специя - Зюйдтироль 3:0 Юве Стабия - Специя 0:3 Специя - Модена 1:0
Брешия - Специя 1:1 Специя - Бари 0:0 Салернитана - Специя 0:2 Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1 Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Читтаделла - Юве Стабия 2:2 Бари - Читтаделла 3:2 Читтаделла - Чезена 0:2 Палермо - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Каррарезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Козенца 0:0 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Читтаделла - Фрозиноне 1:2 Мантуя - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Катанзаро 0:0 Модена - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0
Результаты матчей
Специя
Читтаделла
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
3 раза 33%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
7 раз 44%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Специя
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
53
16
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
88
214
412
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|5
|1
|31 - 12
|35
|2.
|16
|9
|6
|1
|27 - 10
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|4.
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|16
|4
|8
|4
|16 - 17
|20
|10.
|16
|3
|11
|2
|20 - 17
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|20 - 23
|19
|12.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|13.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|20 - 22
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|15.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|16.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|17.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|12 - 21
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|11 - 27
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|3.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|8.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|14 - 15
|10
|10.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|9
|3
|0
|6
|7 - 20
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|8 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5