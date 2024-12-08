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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Фулхэм
1:0
Перерыв
Арсенал
0'
1:0
11' Гол
Хименес Рауль

Ход матча

11'
Хименес Рауль
(Тете Кенни)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 148 Количество передач 311
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 128
Фулхэм 3.1% (4)
X 1.6% (2)
Арсенал 95.3% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Фулхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
31
Диоп
Исса
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
16
Берге
Сандер
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
22
Райя
Давид
5
Парти
Томас
2
Салиба
Вильям
15
Кивёр
Якуб
12
Тимбер
Юрриен
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
7
Сака
Букайо
29
Хаверц
Кай
19
Троссар
Леандро
Фулхэм
4-2-3-1
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Фулхэм
Арсенал

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед

21 матч

14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:5
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

2.1
2.09

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

30
33

Голов в среднем за матч

1.43
1.57

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

63
57

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айуоби Алекс 5 0.33
Хименес Рауль 5 (1) 0.33
Смит-Роу Эмиль 3 0.2
Уилсон Гарри 3 0.2
Траоре Адама 1 0.07
Нелсон Райс 1 0.07
Родриго Мунис 1 0.07
Кэрни Том 1 0.07
Перейра Андреас 1 0.07
Робинсон Энтони 0 0
Тете Кенни 0 0
Лено Бернд 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 5 (1) 0.33
Хаверц Кай 5 0.33
Мартинелли Габриэл 3 0.2
Троссар Леандро 3 0.2
Габриэль дос Сантос 3 0.2
Парти Томас 2 0.13
Эдегор Мартин 1 (1) 0.07
Тимбер Юрриен 1 0.07
Мерино Микель 1 0.07
Салиба Вильям 1 0.07
Калафьори Риккардо 1 0.07
Нванери Итан 1 0.07
Райс Деклан 0 0
Стерлинг Рахим 0 0
Уайт Бен 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 5 0
Перейра Андреас 4 0
Угелумба Кэлвин 4 0
Кэрни Том 2 1
Тете Кенни 3 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Айуоби Алекс 1 0
Берге Сандер 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0
Родриго Мунис 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Салиба Вильям 2 1
Жоржиньо II 3 0
Жезус Габриэль 3 0
Сака Букайо 3 0
Тимбер Юрриен 3 0
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Райя Давид 2 0
Хаверц Кай 2 0
Уайт Бен 2 0
Зинченко Александр 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Мерино Микель 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Арсенал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
3
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арсенал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
16
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Арсенал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

21
27
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
3
14%
3
11%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
6
29%
3
11%
76-90

Пропущено

19
15
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:1 Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм - Арсенал 2:5 Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0
Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Фулхэм
Арсенал

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
6
1
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
9
5
2
12
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 15 8 4 3 28 - 15 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Брайтон
 1:0 Заявка 15 7 5 3 24 - 20 26
6.
Фулхэм
 1:0 Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
8.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
9.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
10.
Борнмут
 0:1 Заявка 15 6 3 6 21 - 20 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 0:1 Заявка 15 3 4 8 19 - 29 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 15 2 6 7 14 - 25 12
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 0:1 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Фулхэм
 1:0 Заявка 8 5 1 2 14 - 12 16
6.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
7.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
8.
Борнмут
 0:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 0:1 Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Ипсвич
 1:0 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
20.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
5.
Арсенал
 0:1 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 1:0 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
11.
Борнмут
 0:1 Заявка 8 2 2 4 11 - 14 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Ипсвич
 1:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 0:1 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
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Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Впереди пока хозяева!
  • 45'
    Снова убегали хозяева в контратаку, но на прострел с фланга от Траоре никто из партнеров не откликнулся. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Продавил соперника на скорости по правому флангу Траоре и отдал в центр на Хименеса, но прочитал эпизод Райя и забрал мяч в руки.
  • 43'
    Прорывался по флангу Троссар и отдал в штрафную на Сака, но в последний момент Диоп перехватил мяч в подкате.
  • 42'
    На фланге Угелумба руками подтолкнул в спину Парти. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
  • 41'
    Отобрал мяч на фланге Парти и навесил на дальнюю штангу, но в падении здесь не дотянулся до мяча Райс.
  • 40'
    С угла поля Сака в центр штрафной навесил, но выше всех прыгнул Робинсон и вынес мяч за пределы поля.
  • Опасный момент
    39'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Сака, накрутил защитника и пробил в дальний нижний угол, но справился Лено в падении.
  • 38'
    Подхватил мяч на фланге Айуоби и прострелил низом в штрафную, но здесь Салиба вынес сферу подальше от ворот.
  • 37'
    Мог убегать на ворота Смит-Роу после заброса от Траоре, но не удалось обработать сферу, которая досталась Кивёру.
  • 36'
    Мягко забросил в штрафную Троссар на ход Хаверцу, но выиграл верх Диоп и головой сбросил мяч в руки Лено.
  • 35'
    В центре поля получил по ногам Жоржиньо в борьбе против Траоре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
  • 34'
    С правого фланга Айуоби в штрафную отдал, куда ворвался Тете, но пробить не позволил ему Троссар в силовой борьбе.
  • 33'
    Убегал в контратаку на скорости Эдегор и отдал в штрафную на Хаверца, но того грамотно от мяча оттеснил Диоп.
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    • 32'
      Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.
    • 31'
      Дальний заброс исполнял Смит-Роу в штрафную на ход Хименесу, но тому догнать мяч до лицевой линии не удалось.
    • 30'
      Прорывался Парти по флангу и отдал пас в центр на Райса, но удар последнего защитники заблокировали.
    • 29'
      Мягко забрасывал с правого фланга Сака в штрафную на Хаверца, но тот снова проиграл борьбу за мяч Диопу.
    • 28'
      Пробивал на дальней штанге Сака после навеса с фланга от Троссара, но мяч полетел выше перекладины.
    • 27'
      Прорывался по центру к штрафной соперника Райс и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 26'
      Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь снова первым на мяче оказался Лено на выходе.
    • 25'
      Подставился Парти грамотно на фланге и вынудил Робинсона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
    • 24'
      Подхватил мяч на фланге Эдегор и тут же забросил в центр штрафной, но на выходе Лено забрал мяч в свои руки.
    • 23'
      С угла поля Сака навесил на ближнюю штангу, но в прыжке мяч кулаком вернул на фланг Лено.
    • 22'
      Отличным пасом Райс искал в штрафной соперника Хаверца, но тому Диоп не позволил добраться до мяча.
    • 21'
      Диагональ исполнял Тимбер на чужую половину поля, куда забегал Хаверц, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 20'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Парти и навесил в центр штрафной, но здесь Райс головой пробил крайне неточно.
    • 19'
      С левого фланга отдавал пас Тимбер в штрафную на Райса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 18'
      Забросил Троссар в штрафную с левого фланга на ход Тимберу, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.
    • 17'
      На фланге получил по ногам Эдегор в борьбе против Айуоби. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 16'
      Накрутил соперника на фланге Эдегор и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 15'
      Отдавал пас с левого фланга в штрафную Берге на ход Смит-Роу, но тому пробить не позволил в силовой борьбе защитник.
    • 14'
      Выиграл подбор на линии чужой штрафной Райс и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.
    • 13'
      Со штрафного Эдегор навесил на линию вратарской, но здесь мяч головой вынес Айуоби подальше от ворот.
    • 12'
      На фланге получил по ногам Эдегор в борьбе против Хименеса. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Рауль Хименес! Удалось неожиданно открыть счёт в матче хозяевам. Идеальный пас вырезал Смит-Роу на чужую половину поля, куда ворвался Хименес, оторвался от защитника и пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол ворот.
    • 10'
      Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Эдегора, но первым на мяче оказался на выходе Лено.
    • 9'
      С угла поля навесил Райс на ближнюю штангу, но здесь Берге вынес мяч головой обратно на фланг.
    • Угловой
      8'
      Прострелил с правого фланга Эдегор низом в штрафную, но здесь на угловой вынес мяч Диоп в подкате.
    • 7'
      В центре поля по ногам получил Хаверц в борьбе против Лукича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 6'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Салиба, но вернулся в оборону Айуоби и перехватил это пас.
    • 5'
      По флангу Райс забросил на ход Эдегору, но тот напоролся на Робинсона, который в чистом подкате отобрал мяч.
    • 4'
      С угла поля навесил Райс на линию вратарской, где пробил головой Салиба, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 3'
      Забросил по флангу Райс в штрафную на ход Хаверцу, но того опередил Робинсон и вынес мяч за пределы поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Арсенал

    Исход игры
    Фулхэм
    3.1% (4)
    Ничья
    1.6% (2)
    Арсенал
    95.3% (122)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.79% (86)
    Меньше
    23.21% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (84)
    Нет
    25% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    46.9% (60)
    1:3 Арсенал
    13.3% (17)
    0:2 Арсенал
    10.2% (13)
    0:1 Арсенал
    8.6% (11)
    2:3 Арсенал
    2.3% (3)
    0:3 Арсенал
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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