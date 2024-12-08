Отобрал мяч на фланге Парти и навесил на дальнюю штангу, но в падении здесь не дотянулся до мяча Райс.

На фланге Угелумба руками подтолкнул в спину Парти. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

Прорывался по флангу Троссар и отдал в штрафную на Сака, но в последний момент Диоп перехватил мяч в подкате.

Продавил соперника на скорости по правому флангу Траоре и отдал в центр на Хименеса, но прочитал эпизод Райя и забрал мяч в руки.

Одну минуту компенсировал судья к времени первого тайма.

Снова убегали хозяева в контратаку, но на прострел с фланга от Траоре никто из партнеров не откликнулся.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Впереди пока хозяева!

Убегал в контратаку на скорости Эдегор и отдал в штрафную на Хаверца, но того грамотно от мяча оттеснил Диоп.

С правого фланга Айуоби в штрафную отдал, куда ворвался Тете, но пробить не позволил ему Троссар в силовой борьбе.

В центре поля получил по ногам Жоржиньо в борьбе против Траоре. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

Мягко забросил в штрафную Троссар на ход Хаверцу, но выиграл верх Диоп и головой сбросил мяч в руки Лено.

Мог убегать на ворота Смит-Роу после заброса от Траоре, но не удалось обработать сферу, которая досталась Кивёру.

Подхватил мяч на фланге Айуоби и прострелил низом в штрафную, но здесь Салиба вынес сферу подальше от ворот.

Сместился с фланга в штрафную соперника Сака, накрутил защитника и пробил в дальний нижний угол, но справился Лено в падении.

С угла поля Сака в центр штрафной навесил, но выше всех прыгнул Робинсон и вынес мяч за пределы поля.

С угла поля Сака навесил на ближнюю штангу, но в прыжке мяч кулаком вернул на фланг Лено.

Подхватил мяч на фланге Эдегор и тут же забросил в центр штрафной, но на выходе Лено забрал мяч в свои руки.

Подставился Парти грамотно на фланге и вынудил Робинсона нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

Со штрафного навесил Эдегор на дальнюю штангу, но здесь снова первым на мяче оказался Лено на выходе.

Прорывался по центру к штрафной соперника Райс и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Пробивал на дальней штанге Сака после навеса с фланга от Троссара, но мяч полетел выше перекладины.

Мягко забрасывал с правого фланга Сака в штрафную на Хаверца, но тот снова проиграл борьбу за мяч Диопу.

Прорывался Парти по флангу и отдал пас в центр на Райса, но удар последнего защитники заблокировали.

Дальний заброс исполнял Смит-Роу в штрафную на ход Хименесу, но тому догнать мяч до лицевой линии не удалось.

Долго катают мяч в центре поля гости, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всей командой.

22' Отличным пасом Райс искал в штрафной соперника Хаверца, но тому Диоп не позволил добраться до мяча.

21' Диагональ исполнял Тимбер на чужую половину поля, куда забегал Хаверц, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

20' Подключился к атаке своей команды по флангу Парти и навесил в центр штрафной, но здесь Райс головой пробил крайне неточно.

19' С левого фланга отдавал пас Тимбер в штрафную на Райса, но тот не смог пробить в окружении двоих защитников.

18' Забросил Троссар в штрафную с левого фланга на ход Тимберу, но тому не удалось догнать мяч в пределах поля.

17' На фланге получил по ногам Эдегор в борьбе против Айуоби. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

16' Накрутил соперника на фланге Эдегор и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

15' Отдавал пас с левого фланга в штрафную Берге на ход Смит-Роу, но тому пробить не позволил в силовой борьбе защитник.

14' Выиграл подбор на линии чужой штрафной Райс и с лету пробил по воротам, но мяч полетел выше перекладины.

13' Со штрафного Эдегор навесил на линию вратарской, но здесь мяч головой вынес Айуоби подальше от ворот.

12' На фланге получил по ногам Эдегор в борьбе против Хименеса. Штрафной удар исполнять будут гости.

11' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Рауль Хименес! Удалось неожиданно открыть счёт в матче хозяевам. Идеальный пас вырезал Смит-Роу на чужую половину поля, куда ворвался Хименес, оторвался от защитника и пробил с линии штрафной точно в дальний нижний угол ворот.

10' Мог убегать на ворота соперника Хаверц после заброса от Эдегора, но первым на мяче оказался на выходе Лено.

9' С угла поля навесил Райс на ближнюю штангу, но здесь Берге вынес мяч головой обратно на фланг.

8' Прострелил с правого фланга Эдегор низом в штрафную, но здесь на угловой вынес мяч Диоп в подкате.

7' В центре поля по ногам получил Хаверц в борьбе против Лукича. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

6' Диагональ исполнял в штрафную соперника с центра поля Салиба, но вернулся в оборону Айуоби и перехватил это пас.

5' По флангу Райс забросил на ход Эдегору, но тот напоролся на Робинсона, который в чистом подкате отобрал мяч.

4' С угла поля навесил Райс на линию вратарской, где пробил головой Салиба, но мяч полетел рядом со штангой.

3' Забросил по флангу Райс в штрафную на ход Хаверцу, но того опередил Робинсон и вынес мяч за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.