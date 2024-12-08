Тур: 15. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Кавана Крис
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
148 Количество передач 311
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Диоп
Исса
16
Берге
Сандер
20
Лукич
Саша
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
22
Райя
Давид
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
20 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
- Защитник
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Нето МурараВратарь
- Защитник
-
76 Хевен ЭйденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
53 Нванери ИтанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Арсенал
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 10 побед
21 матч
14.3%
28.6%
57.1%
3 победы 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
9.5%
52.4%
38.1%
2 победы 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.5%
42.9%
47.6%
2 победы 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
0.82
1
Среднее время на гол
110
90
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
2.1
2.09
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
30
33
Голов в среднем за матч
1.43
1.57
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
63
57
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айуоби Алекс
|5
|0.33
|Хименес Рауль
|5 (1)
|0.33
|Смит-Роу Эмиль
|3
|0.2
|Уилсон Гарри
|3
|0.2
|Траоре Адама
|1
|0.07
|Нелсон Райс
|1
|0.07
|Родриго Мунис
|1
|0.07
|Кэрни Том
|1
|0.07
|Перейра Андреас
|1
|0.07
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Тете Кенни
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|5 (1)
|0.33
|Хаверц Кай
|5
|0.33
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.2
|Троссар Леандро
|3
|0.2
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.2
|Парти Томас
|2
|0.13
|Эдегор Мартин
|1 (1)
|0.07
|Тимбер Юрриен
|1
|0.07
|Мерино Микель
|1
|0.07
|Салиба Вильям
|1
|0.07
|Калафьори Риккардо
|1
|0.07
|Нванери Итан
|1
|0.07
|Райс Деклан
|0
|0
|Стерлинг Рахим
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|5
|0
|Перейра Андреас
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|1
|Тете Кенни
|3
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|1
|Айуоби Алекс
|1
|0
|Берге Сандер
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Салиба Вильям
|2
|1
|Жоржиньо II
|3
|0
|Жезус Габриэль
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Тимбер Юрриен
|3
|0
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Райя Давид
|2
|0
|Хаверц Кай
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Арсенал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
3
Фулхэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Арсенал
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
16
Фулхэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Арсенал
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
3
23%
1
9%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
1
9%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
2
25%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
21
27
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
3
14%
3
11%
1-15
5
24%
4
15%
16-30
2
10%
7
26%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
6
29%
3
11%
76-90
Пропущено
19
15
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
2
11%
2
13%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
6
32%
3
20%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
7
37%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фулхэм - Брайтон 3:1 Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:4 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:2
Фулхэм - Брентфорд 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4
Арсенал
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0 Вест Хэм - Арсенал 2:5 Спортинг Л - Арсенал 1:5 Арсенал - Ноттингем Форест 3:0
Челси - Арсенал 1:1 Интер Милан - Арсенал 1:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0 Престон Норт Энд - Арсенал 0:3 Арсенал - Ливерпуль 2:2 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Борнмут - Арсенал 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Фулхэм
Арсенал
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
68
95
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|28 - 15
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|1:0 Заявка
|15
|7
|5
|3
|24 - 20
|26
|6.
|1:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|8.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|9.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|10.
|0:1 Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 20
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|0:1 Заявка
|15
|3
|4
|8
|19 - 29
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|1:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|14 - 25
|12
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|0:1 Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|8.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|9.
|1:0 Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|1:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|20.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|4.
|1:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|5.
|0:1 Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|1:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|11.
|0:1 Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|1:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|10
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фулхэм 1:0 Арсенал
Исход игры
Фулхэм
3.1% (4)
Ничья
1.6% (2)
Арсенал
95.3% (122)
Тотал 2.5
Больше
76.79% (86)
Меньше
23.21% (26)
Обе команды забьют
Да
75% (84)
Нет
25% (28)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
46.9% (60)
1:3 Арсенал
13.3% (17)
0:2 Арсенал
10.2% (13)
0:1 Арсенал
8.6% (11)
2:3 Арсенал
2.3% (3)
0:3 Арсенал
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
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