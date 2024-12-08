Тур: 17. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
Ход матча
10'
0:1
23'
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
10
Власко
Ян
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
10 Zyen JonesЗащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario Holly
-
21 Adam Ravas
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Кошице
Скалица
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
240
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|8 (3)
|0.47
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.18
|Галлович Давид
|3
|0.18
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Горосито Николас
|1
|0.06
|Бокрош Силард
|1
|0.06
|Zyen Jones
|1
|0.06
|Karlo Miljanic
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.12
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.12
|Матеёв Роберт
|2
|0.12
|Martin Nagy II
|2
|0.12
|Яо Янн Майкл
|2
|0.12
|Lukas Leginus
|2
|0.12
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Моронг Адам
|1
|0.06
|Гази Адам
|1
|0.06
|Собчик Алекс
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|Davi Alves
|1
|0.06
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|6
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Горосито Николас
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Karlo Miljanic
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Martin Masik
|4
|0
|Adam Krcik
|2
|1
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Моронг Адам
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
9
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
4
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Скалица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
10
10
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
19
19
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Пропущено
20
30
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
15%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
5
25%
7
23%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
4
20%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Скалица
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2
Результаты матчей
Кошице
Скалица
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кошице
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
610
412
313
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|39 - 20
|41
|2.
|17
|12
|4
|1
|39 - 15
|40
|3.
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|21 - 15
|24
|5.
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|6.
|17
|5
|6
|6
|22 - 28
|21
|7.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|20 - 20
|19
|8.
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|10.
|1:0
|17
|4
|3
|10
|19 - 31
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|18 - 35
|14
|12.
|1:1
|17
|2
|8
|7
|17 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 10
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|9.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|6.
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|7.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|11.
|1:1
|9
|0
|5
|4
|6 - 16
|5
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (5)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6