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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Кошице
0:1
Первый тайм: 23'
Скалица
0'
0:1
10' Гол
Собчик Алекс
23' Желтая карточка
Karlo Miljanic

Ход матча

10'
0:1
Собчик Алекс
(Власко Ян)
23'
Karlo Miljanic
 
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Кошице
Ничья
Скалица
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Все Коэффициенты
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
88
Горосито
Николас
24
Кружляк
Доминик
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
27
Karlo
Miljanic
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
10
Власко
Ян
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
Кошице
3-4-1-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Кошице
Скалица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
240

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 8 (3) 0.47
Ниархос Иоаннис 3 0.18
Галлович Давид 3 0.18
Фашко Михал 1 0.06
Горосито Николас 1 0.06
Бокрош Силард 1 0.06
Zyen Jones 1 0.06
Karlo Miljanic 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.12
Подгорин Оливер 2 (2) 0.12
Матеёв Роберт 2 0.12
Martin Nagy II 2 0.12
Яо Янн Майкл 2 0.12
Lukas Leginus 2 0.12
Власко Ян 1 (1) 0.06
Моронг Адам 1 0.06
Гази Адам 1 0.06
Собчик Алекс 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Davi Alves 1 0.06
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 6 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Горосито Николас 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Фашко Михал 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Peter Varga 1 0
Медвед Жан 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Martin Masik 4 0
Adam Krcik 2 1
Подгорин Оливер 3 0
Моронг Адам 3 0
Mario Holly 3 0
Матеёв Роберт 2 0
Юнас Мартин 2 0
Martin Nagy II 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Собчик Алекс 1 0
Michael Ranko 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0
Adam Ravas 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
9
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

7
4
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Скалица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

10
10
8 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
5
50%
61-75
1
10%
1
10%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
3
38%
3
15%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

19
19
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
5
26%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
1
5%
6
32%
61-75
3
16%
5
26%
76-90

Пропущено

20
30
10 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
15%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
5
25%
7
23%
31-45
2
10%
6
20%
46-60
4
20%
2
7%
61-75
4
20%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Скалица
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2

Результаты матчей

Кошице
Скалица

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
7:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кошице
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
6
10
1.5
4
12
3
13
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 2 2 39 - 20 41
2.
Жилина
 17 12 4 1 39 - 15 40
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 1:1 17 6 6 5 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 0:1 17 4 7 6 20 - 20 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Скалица
 1:0 17 4 3 10 19 - 31 15
11.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
12.
Тренчин
 1:1 17 2 8 7 17 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 1 0 24 - 10 25
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 0:1 9 2 4 3 10 - 9 10
9.
Тренчин
 1:1 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
ДАК
 1:1 9 2 3 4 8 - 10 9
11.
Скалица
 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 21 - 10 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 1:1 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 0:1 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Скалица
 1:0 9 2 1 6 10 - 21 7
10.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
11.
Тренчин
 1:1 9 0 5 4 6 - 16 5
12.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
Жилина Eric Bille 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Karlo Miljanic получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Власко Ян сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Собчик Алекс бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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