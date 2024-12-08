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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Кошице
1:1
Конец матча
Скалица
0'
0:1
10' Гол
Собчик Алекс
23' Желтая карточка
Karlo Miljanic
43' Желтая карточка
Власко Ян
53' Желтая карточка
Lukas Leginus
56' Желтая карточка
Галлович Давид
1:1
68' Гол
Медвед Жан
78' Желтая карточка
Adam Krcik
90' Желтая карточка
Davi Alves
90'+4
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
88
Горосито
Николас
24
Кружляк
Доминик
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
27
Karlo
Miljanic
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
5
Michael
Ranko
20
Подгорин
Оливер
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
71
Lukas
Leginus
10
Власко
Ян
9
Моронг
Адам
34
Собчик
Алекс
Кошице
3-4-1-2
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Кошице
Скалица

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

История матчей

С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
1:0
ВЛ
1:0
ВЛПВК
1:0
ВЛПВК
1:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1
0.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
240

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 9 (3) 0.53
Галлович Давид 3 0.18
Ниархос Иоаннис 3 0.18
Фашко Михал 1 0.06
Горосито Николас 1 0.06
Бокрош Силард 1 0.06
Zyen Jones 1 0.06
Karlo Miljanic 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Cernek 2 0.12
Подгорин Оливер 2 (2) 0.12
Матеёв Роберт 2 0.12
Martin Nagy II 2 0.12
Яо Янн Майкл 2 0.12
Lukas Leginus 2 0.12
Власко Ян 1 (1) 0.06
Моронг Адам 1 0.06
Гази Адам 1 0.06
Собчик Алекс 1 0.06
Michael Ranko 1 0.06
Davi Alves 1 0.06
Копас Адам 0 0
Marek Fabry 0 0
Martin Masik 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 6 1
Галлович Давид 4 0
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Горосито Николас 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Шипош Давид 2 0
Karlo Miljanic 2 0
Сантос Луис 1 0
Фашко Михал 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Peter Varga 1 0
Медвед Жан 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Cernek 5 0
Adam Krcik 3 1
Martin Masik 4 0
Подгорин Оливер 3 0
Моронг Адам 3 0
Mario Holly 3 0
Власко Ян 2 0
Матеёв Роберт 2 0
Юнас Мартин 2 0
Martin Nagy II 2 0
Копас Адам 2 0
Lukas Leginus 2 0
Davi Alves 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Собчик Алекс 1 0
Michael Ranko 1 0
Яо Янн Майкл 1 0
Marek Fabry 1 0
Adam Ravas 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
10
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

7
4
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Скалица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

13
14

Голы по времени матча

Забито

11
11
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
5
45%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

9
21
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
11%
6
29%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
3
14%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

20
20
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
5
25%
1
5%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
3
15%
5
25%
76-90

Пропущено

21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
4
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Скалица
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2

Результаты матчей

Кошице
Скалица

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Кошице
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
2
6
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
2
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
4
13
3
14
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 2 2 39 - 20 41
2.
Жилина
 17 12 4 1 39 - 15 40
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 17 6 6 5 23 - 17 24
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 17 4 8 5 21 - 20 20
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 17 2 8 7 19 - 32 14
12.
Скалица
 17 3 4 10 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 1 0 24 - 10 25
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Кошице
 9 2 5 2 11 - 9 11
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
ДАК
 9 2 3 4 10 - 12 9
11.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 21 - 10 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 9 1 2 6 10 - 22 5
11.
Тренчин
 9 0 5 4 8 - 18 5
12.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Кошице Медвед Жан 9 (1)
Жилина Eric Bille 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Karlo Miljanic уходит с поля. Сантос Луис выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Власко Ян получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Karlo Miljanic получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Власко Ян сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Собчик Алекс бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кошице 1:1 Скалица онлайн

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