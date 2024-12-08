Тур: 17. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
0:1
10' ГолСобчик Алекс
23' Желтая карточкаKarlo Miljanic
43' Желтая карточкаВласко Ян
53' Желтая карточкаLukas Leginus
56' Желтая карточкаГаллович Давид
1:1
68' ГолМедвед Жан
78' Желтая карточкаAdam Krcik
90' Желтая карточкаDavi Alves
90'+4
Ход матча
10'
0:1
23'
43'
53'
56'
61'
68'
1:1
78'
90'
19
Фабиш
Лукаш
10
Zyen
Jones
66
Peter
Varga
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
19
Martin
Masik
10
Власко
Ян
34
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
10 Zyen JonesЗащитник
-
66 Peter VargaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario Holly
-
21 Adam Ravas
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Кошице
Скалица
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1
0.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
240
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|9 (3)
|0.53
|Галлович Давид
|3
|0.18
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.18
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Горосито Николас
|1
|0.06
|Бокрош Силард
|1
|0.06
|Zyen Jones
|1
|0.06
|Karlo Miljanic
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.12
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.12
|Матеёв Роберт
|2
|0.12
|Martin Nagy II
|2
|0.12
|Яо Янн Майкл
|2
|0.12
|Lukas Leginus
|2
|0.12
|Власко Ян
|1 (1)
|0.06
|Моронг Адам
|1
|0.06
|Гази Адам
|1
|0.06
|Собчик Алекс
|1
|0.06
|Michael Ranko
|1
|0.06
|Davi Alves
|1
|0.06
|Копас Адам
|0
|0
|Marek Fabry
|0
|0
|Martin Masik
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|6
|1
|Галлович Давид
|4
|0
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Жигмунд Марек
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Горосито Николас
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Karlo Miljanic
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Cernek
|5
|0
|Adam Krcik
|3
|1
|Martin Masik
|4
|0
|Подгорин Оливер
|3
|0
|Моронг Адам
|3
|0
|Mario Holly
|3
|0
|Власко Ян
|2
|0
|Матеёв Роберт
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Martin Nagy II
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Lukas Leginus
|2
|0
|Davi Alves
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Собчик Алекс
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Яо Янн Майкл
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Adam Ravas
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Скалица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
10
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Скалица
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
7
4
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Скалица
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
11
11
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
27%
1
9%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
1
9%
5
45%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
3
33%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
1
11%
6
29%
31-45
1
11%
3
14%
46-60
1
11%
3
14%
61-75
3
33%
3
14%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
10%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90
Забито
20
20
13 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
5
25%
1
5%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
4
20%
5
25%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
6
30%
61-75
3
15%
5
25%
76-90
Пропущено
21
31
11 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
4
19%
4
13%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
2
10%
6
19%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
4
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Комарно - Кошице 1:1 Кошице - Слован Братислава 1:1 Железярне Подбрезова - Кошице 0:0 Спартак Миява - Кошице 1:3
Кошице - Тренчин 0:0 ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1
Скалица
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Спартак Трнава - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава - Скалица 3:1 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:0
Скалица - Слован Братислава 2:3 Михаловце - Скалица 2:1 Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2
Результаты матчей
Кошице
Скалица
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Кошице
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
62
36
26
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
35
27
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
143
611
413
314
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|9 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (5)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5