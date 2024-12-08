  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
ДАК
1:1
Первый тайм: 21'
Тренчин
0'
0:1
3' Гол
Tadeas Hajovsky
1:1
15' Гол
Бэсси Форчун

Ход матча

3'
0:1
Tadeas Hajovsky
10'
Туболе Мате
Герц Кристиан
 
15'
Бэсси Форчун
(Андзуана Иоан)
1:1
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ДАК
Ничья
Тренчин
4.10
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Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
16
Брунетти
Матеус
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
17
Андзуана
Иоан
6
Байо
Махмуду
24
Герц
Кристиан
18
Мендес
Алехандро
14
Бэсси
Форчун
99
Алмаши
Ладислав
10
Рамадан
Аммар
1
Andrija
Katic
90
Hugo
Pavek
25
Сковайса
Лукаш
15
Lazar
Stojsavljevic
2
Багин
Сауэль
42
Саллам
Самир
Бен
85
Emma
Uchegbu
6
Tadeas
Hajovsky
27
Бариш
Дамьян
7
Джуд
Сандей
21
Lukas
Mikulaj
ДАК
3-4-3
Тренчин
4-1-4-1

История личных встреч

ДАК
Тренчин

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

42.4%
18.2%
39.4%
14 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.41

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 7 (2) 0.41
Реджич Дамир 4 0.24
Алмаши Ладислав 2 0.12
Виталис Милан 2 0.12
Мендес Алехандро 1 0.06
Герц Кристиан 1 0.06
Димун Милан 1 (1) 0.06
Бэсси Форчун 1 0.06
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.18
Эмека Чинонсо 3 0.18
Lazar Stojsavljevic 2 0.12
Lukas Mikulaj 2 0.12
Гайдош Артур 1 0.06
Tadeas Hajovsky 1 0.06
Rahim Ibrahim 1 0.06
Bright Donkor 1 0.06
Бариш Дамьян 1 (1) 0.06
Голубек Якуб 0 0
Саллам Самир Бен 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 6 0
Байо Махмуду 5 0
Ортис Пабло 4 0
Труса Матей 4 0
Туболе Мате 2 1
Япи Ромарик 3 0
Реджич Дамир 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Герц Кристиан 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Бариш Дамьян 6 0
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Голубек Якуб 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Emma Uchegbu 1 0
Багин Сауэль 1 0
Lukas Mikulaj 1 0
Adrian Fiala 1 0

Результаты матчей

ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

13
6
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
7
44%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90

Пропущено

15
29
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
13%
2
7%
1-15
4
27%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
3
20%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Михаловце 0:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Жилина 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1

Результаты матчей

ДАК
Тренчин

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Тоталы голов в матче

ДАК
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
4
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 2 2 39 - 20 41
2.
Жилина
 17 12 4 1 39 - 15 40
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 1:1 17 6 6 5 21 - 15 24
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 0:1 17 4 7 6 20 - 20 19
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Скалица
 1:0 17 4 3 10 19 - 31 15
11.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
12.
Тренчин
 1:1 17 2 8 7 17 - 30 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 1 0 24 - 10 25
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
8.
Кошице
 0:1 9 2 4 3 10 - 9 10
9.
Тренчин
 1:1 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
ДАК
 1:1 9 2 3 4 8 - 10 9
11.
Скалица
 1:0 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 21 - 10 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 1:1 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 0:1 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Скалица
 1:0 9 2 1 6 10 - 21 7
10.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
11.
Тренчин
 1:1 9 0 5 4 6 - 16 5
12.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Кошице Медвед Жан 8 (1)
Жилина Eric Bille 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Спартак Трнава Прохазка Роман 6
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