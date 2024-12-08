Тур: 17. Стадион: MOL Arena.
Ход матча
3'
0:1
15'
1:1
26
Ортис
Пабло
14
Бэсси
Форчун
90
Hugo
Pavek
85
Emma
Uchegbu
27
Бариш
Дамьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
91 Япи РомарикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бранислав Фодрек
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Emma UchegbuПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
ДАК
Тренчин
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
33 матча
42.4%
18.2%
39.4%
14 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.41
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.41
|Реджич Дамир
|4
|0.24
|Алмаши Ладислав
|2
|0.12
|Виталис Милан
|2
|0.12
|Мендес Алехандро
|1
|0.06
|Герц Кристиан
|1
|0.06
|Димун Милан
|1 (1)
|0.06
|Бэсси Форчун
|1
|0.06
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.18
|Эмека Чинонсо
|3
|0.18
|Lazar Stojsavljevic
|2
|0.12
|Lukas Mikulaj
|2
|0.12
|Гайдош Артур
|1
|0.06
|Tadeas Hajovsky
|1
|0.06
|Rahim Ibrahim
|1
|0.06
|Bright Donkor
|1
|0.06
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Голубек Якуб
|0
|0
|Саллам Самир Бен
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Туболе Мате
|2
|1
|Япи Ромарик
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|5
|2
|Бариш Дамьян
|6
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Emma Uchegbu
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Lukas Mikulaj
|1
|0
|Adrian Fiala
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
5
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
13
6
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
20%
1
7%
1-15
2
20%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
3
16%
1
6%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
3
16%
7
44%
31-45
3
16%
5
31%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
0
0%
76-90
Пропущено
15
29
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
2
13%
2
7%
1-15
4
27%
7
24%
16-30
1
7%
4
14%
31-45
4
27%
4
14%
46-60
1
7%
7
24%
61-75
3
20%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Михаловце 0:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Жилина 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1
Результаты матчей
ДАК
Тренчин
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
2 раза 13%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
ДАК
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
26
53
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
44
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
610
511
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|2
|2
|39 - 20
|41
|2.
|17
|12
|4
|1
|39 - 15
|40
|3.
|17
|9
|6
|2
|26 - 14
|33
|4.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|21 - 15
|24
|5.
|17
|5
|6
|6
|22 - 23
|21
|6.
|17
|5
|6
|6
|22 - 28
|21
|7.
|0:1
|17
|4
|7
|6
|20 - 20
|19
|8.
|17
|4
|5
|8
|20 - 24
|17
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 27
|17
|10.
|1:0
|17
|4
|3
|10
|19 - 31
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|18 - 35
|14
|12.
|1:1
|17
|2
|8
|7
|17 - 30
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|24 - 10
|25
|2.
|8
|6
|1
|1
|18 - 10
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|4.
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|5.
|9
|3
|4
|2
|13 - 14
|13
|6.
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|7.
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|8.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|10 - 9
|10
|9.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|10.
|1:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|11.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|8
|1
|1
|6
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 10
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 13
|11
|6.
|9
|3
|1
|5
|10 - 19
|10
|7.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|8.
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|9.
|1:0
|9
|2
|1
|6
|10 - 21
|7
|10.
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|11.
|1:1
|9
|0
|5
|4
|6 - 16
|5
|12.
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|8 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (5)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|6