  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
ДАК
3:3
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
2' Гол
Tadeas Hajovsky
1:1
15' Гол
Бэсси Форчун
20' Желтая карточка
Сковайса Лукаш
22' Желтая карточка
Брунетти Матеус
1:2
33' Гол
Emma Uchegbu
1:3
45' Гол
Lazar Stojsavljevic
62' Желтая карточка
Туболе Мате
2:3
65' Гол
Бэсси Форчун
68' Желтая карточка
Бариш Дамьян
70' Желтая карточка
Качараба Тарас
77' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
3:3
87' Пенальти
Андзуана Иоан
90'+5
41
Попович
Александар
16
Брунетти
Матеус
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
17
Андзуана
Иоан
6
Байо
Махмуду
24
Герц
Кристиан
18
Мендес
Алехандро
14
Бэсси
Форчун
99
Алмаши
Ладислав
10
Рамадан
Аммар
1
Andrija
Katic
90
Hugo
Pavek
2
Багин
Сауэль
15
Lazar
Stojsavljevic
25
Сковайса
Лукаш
42
Саллам
Самир
Бен
6
Tadeas
Hajovsky
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
21
Lukas
Mikulaj
7
Джуд
Сандей
ДАК
3-4-3
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

ДАК
Тренчин

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

42.4%
18.2%
39.4%
14 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
1:0
С
0:4
С
1:2
SLE
2:1
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
3:3
С
3:1
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
3:3
С
0:3
С
1:3
С
1:2
С
1:2
С
0:1
С
2:0
С
2:3
С
1:0
С
4:1
С
0:2
С
3:0
С
3:0
С
3:2
С
2:1
С
3:0
С
1:0
С
6:0

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.38
1.41

Среднее время на гол

65
63

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.94
1.13

Среднее время на гол

46
80

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

54
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 7 (2) 0.41
Реджич Дамир 4 0.24
Бэсси Форчун 3 0.18
Алмаши Ладислав 2 0.12
Виталис Милан 2 0.12
Андзуана Иоан 1 (1) 0.06
Мендес Алехандро 1 0.06
Герц Кристиан 1 0.06
Димун Милан 1 (1) 0.06
Рамадан Аммар 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 4 0.24
Lazar Stojsavljevic 3 0.18
Эмека Чинонсо 3 0.18
Lukas Mikulaj 2 0.12
Гайдош Артур 1 0.06
Tadeas Hajovsky 1 0.06
Rahim Ibrahim 1 0.06
Bright Donkor 1 0.06
Бариш Дамьян 1 (1) 0.06
Голубек Якуб 0 0
Сковайса Лукаш 0 0
Саллам Самир Бен 0 0
Джуд Сандей 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 6 0
Байо Махмуду 5 0
Туболе Мате 3 1
Ортис Пабло 4 0
Труса Матей 4 0
Брунетти Матеус 4 0
Япи Ромарик 3 0
Реджич Дамир 3 0
Хиско Муньос 2 0
Попович Александар 2 0
Качараба Тарас 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Димун Милан 1 0
Герц Кристиан 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Бариш Дамьян 7 0
Lazar Stojsavljevic 5 0
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Голубек Якуб 1 0
Сковайса Лукаш 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Emma Uchegbu 1 0
Багин Сауэль 1 0
Lukas Mikulaj 1 0
Adrian Fiala 1 0

Результаты матчей

ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
8
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

13
6
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
9

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
63%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Забито

13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
9
47%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
0
0%
76-90

Пропущено

18
32
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
17%
3
9%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
1
6%
8
25%
61-75
3
17%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Михаловце 0:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Жилина 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1

Результаты матчей

ДАК
Тренчин

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

ДАК
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
4
1.5
1
8
3
5
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
5
12
2.5
1
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 2 2 39 - 20 41
2.
Жилина
 17 12 4 1 39 - 15 40
3.
Спартак Трнава
 17 9 6 2 26 - 14 33
4.
ДАК
 17 6 6 5 23 - 17 24
5.
Железярне Подбрезова
 17 5 6 6 22 - 23 21
6.
Михаловце
 17 5 6 6 22 - 28 21
7.
Кошице
 17 4 8 5 21 - 20 20
8.
Дукла Банска-Бистрица
 17 4 5 8 20 - 24 17
9.
Ружомберок
 17 4 5 8 19 - 27 17
10.
Комарно
 17 4 2 11 18 - 35 14
11.
Тренчин
 17 2 8 7 19 - 32 14
12.
Скалица
 17 3 4 10 19 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 1 0 24 - 10 25
2.
Слован Братислава
 8 6 1 1 18 - 10 19
3.
Спартак Трнава
 8 4 3 1 11 - 6 15
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 1 4 15 - 13 13
5.
Михаловце
 9 3 4 2 13 - 14 13
6.
Ружомберок
 9 3 3 3 9 - 11 12
7.
Кошице
 9 2 5 2 11 - 9 11
8.
Железярне Подбрезова
 8 2 4 2 13 - 10 10
9.
Тренчин
 8 2 3 3 11 - 14 9
10.
ДАК
 9 2 3 4 10 - 12 9
11.
Скалица
 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Комарно
 8 1 1 6 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 21 - 10 22
2.
Спартак Трнава
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Жилина
 8 4 3 1 15 - 5 15
4.
ДАК
 8 4 3 1 13 - 5 15
5.
Железярне Подбрезова
 9 3 2 4 9 - 13 11
6.
Комарно
 9 3 1 5 10 - 19 10
7.
Кошице
 8 2 3 3 10 - 11 9
8.
Михаловце
 8 2 2 4 9 - 14 8
9.
Ружомберок
 8 1 2 5 10 - 16 5
10.
Скалица
 9 1 2 6 10 - 22 5
11.
Тренчин
 9 0 5 4 8 - 18 5
12.
Дукла Банска-Бистрица
 8 0 4 4 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 14 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 9 (2)
Кошице Медвед Жан 9 (1)
Жилина Eric Bille 7 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Михаловце Тарадуда Денис 8
Кошице Кривак Ян 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Железярне Подбрезова Коштрна Кристиан 1 5
Весь список
  • 79'
    Lukas Mikulaj уходит с поля. Bright Donkor выходит вместо него
  • 77'
    Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Качараба Тарас получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Бариш Дамьян получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Андзуана Иоан сделал результативную передачу.
  • 65'
    Г О О О О Л - Fortune Bassey бьет в цель!
  • 62'
    Туболе Мате получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 2'
      Г О О О О Л - Tadeas Hajovsky бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ДАК 3:3 Тренчин онлайн

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