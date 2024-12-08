Тур: 17. Стадион: MOL Arena.
0'
0:1
2' ГолTadeas Hajovsky
1:1
15' ГолБэсси Форчун
20' Желтая карточкаСковайса Лукаш
22' Желтая карточкаБрунетти Матеус
1:2
33' ГолEmma Uchegbu
1:3
45' ГолLazar Stojsavljevic
62' Желтая карточкаТуболе Мате
2:3
65' ГолБэсси Форчун
68' Желтая карточкаБариш Дамьян
70' Желтая карточкаКачараба Тарас
77' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
3:3
87' ПенальтиАндзуана Иоан
90'+5
Ход матча
2'
0:1
15'
1:1
20'
22'
33'
1:2
45'
62'
65'
2:3
68'
70'
87'
3:3
26
Ортис
Пабло
14
Бэсси
Форчун
90
Hugo
Pavek
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
13 Бёсе ЛевентеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
91 Япи РомарикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бранислав Фодрек
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
ДАК
Тренчин
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
47.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
33 матча
42.4%
18.2%
39.4%
14 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.38
1.41
Среднее время на гол
65
63
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.94
1.13
Среднее время на гол
46
80
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
54
70
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.41
|Реджич Дамир
|4
|0.24
|Бэсси Форчун
|3
|0.18
|Алмаши Ладислав
|2
|0.12
|Виталис Милан
|2
|0.12
|Андзуана Иоан
|1 (1)
|0.06
|Мендес Алехандро
|1
|0.06
|Герц Кристиан
|1
|0.06
|Димун Милан
|1 (1)
|0.06
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|4
|0.24
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0.18
|Эмека Чинонсо
|3
|0.18
|Lukas Mikulaj
|2
|0.12
|Гайдош Артур
|1
|0.06
|Tadeas Hajovsky
|1
|0.06
|Rahim Ibrahim
|1
|0.06
|Bright Donkor
|1
|0.06
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.06
|Голубек Якуб
|0
|0
|Сковайса Лукаш
|0
|0
|Саллам Самир Бен
|0
|0
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|6
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Туболе Мате
|3
|1
|Ортис Пабло
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Брунетти Матеус
|4
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качараба Тарас
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Герц Кристиан
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|5
|2
|Бариш Дамьян
|7
|0
|Lazar Stojsavljevic
|5
|0
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Сковайса Лукаш
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Emma Uchegbu
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Lukas Mikulaj
|1
|0
|Adrian Fiala
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Тренчин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
8
ДАК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Тренчин
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
13
6
ДАК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Тренчин
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
9
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
5
63%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
23%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
2
15%
3
17%
31-45
3
23%
2
11%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Забито
13
11
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
4
18%
2
11%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
3
14%
9
47%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
27%
0
0%
76-90
Пропущено
18
32
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
17%
3
9%
1-15
4
22%
7
22%
16-30
3
17%
4
13%
31-45
4
22%
4
13%
46-60
1
6%
8
25%
61-75
3
17%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - Михаловце 0:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 0:2
Комарно - ДАК 0:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1 ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Жилина 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 6:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Кошице - Тренчин 0:0
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1
Результаты матчей
ДАК
Тренчин
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
5 раз 63%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
3
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
ДАК
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
36
53
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
63
44
18
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
125
710
611
512
116
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|14 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|9 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|9 (1)
|Жилина
|Eric Bille
|7 (5)
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|8
|Кошице
|Кривак Ян
|1 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|7
|Железярне Подбрезова
|Коштрна Кристиан
|1 5