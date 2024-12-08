Тур: 13.
3:0
Второй тайм: 76'
0'
1:0
22' ГолЛесовой Даниил
29' Желтая карточкаФакундо Константини
2:0
33' ГолМакрис Андреас
45' Желтая карточкаГрэдинару Рэзван
45' Желтая карточкаШимич Стефан
3:0
45' ПенальтиМакрис Андреас
48' Желтая карточкаПантели Стилианос
Ход матча
22'
1:0
33'
2:0
45'
45'
45'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.05 Победа АЕЛа
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 ДелмироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Бакич ДушанНападающий
-
22 Sadok Yeddes
-
-
-
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
3
2.14
Среднее время на гол
30
42
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.77
1.62
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
55
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|8 (2)
|0.67
|Лесовой Даниил
|3
|0.25
|Уэдраого Дилан
|2
|0.17
|Столник Марко
|1
|0.08
|Сингх Лютер
|1
|0.08
|Роберта Найджел
|1
|0.08
|Мамас Рафаил
|1
|0.08
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.08
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гиусис Христос
|3
|0.23
|Посо Хосе
|2
|0.15
|Цмилянич Борис
|2
|0.15
|Думбия Абубакар
|2
|0.15
|Джорджевич Лука
|1
|0.08
|Антониу Минас
|1
|0.08
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.08
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|4
|0
|Мельядо Мигель
|3
|0
|Сингх Лютер
|3
|0
|Лесовой Даниил
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Столник Марко
|2
|0
|Захариу Панайотис
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Виктор Брага
|0
|1
|Бамбок Франк
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Кириаку Панайотис
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
|Kypros Neofytou
|1
|0
|Факундо Константини
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|6
|0
|Гиусис Христос
|3
|1
|Ковачевич Боян
|4
|0
|Шимич Стефан
|3
|0
|Грэдинару Рэзван
|3
|0
|Антониу Минас
|3
|0
|Кукалаш Ставрош
|3
|0
|Agapios Vrikkis
|1
|1
|Джорджевич Лука
|2
|0
|Посо Хосе
|2
|0
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Пантели Стилианос
|2
|0
|Малоне Дион
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
6
6
АЕЛ Лимасол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Кармиотисса
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
8% (1)
50% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
22%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
4
44%
2
18%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
1
10%
5
31%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
2
13%
1
8%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
19
27
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
2
11%
1
4%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
4
21%
2
7%
31-45
4
21%
7
26%
46-60
2
11%
6
22%
61-75
5
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айя-Напа - АЕЛ Лимасол 1:4 Эносис - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2
Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
14
34
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
24
14
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
38
48
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|26 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 16
|26
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|26 - 11
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|3:0
|12
|5
|2
|5
|18 - 19
|17
|8.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 26
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|0:3
|13
|2
|4
|7
|13 - 29
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|12
|2
|1
|9
|12 - 26
|7
|14.
|13
|1
|3
|9
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|3:0
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|0:3
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 4
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|3:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|0:3
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|8
|Пафос
|Жайро
|7
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|7
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6