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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
АЕЛ Лимасол
4:0
Конец матча
Кармиотисса
0'
1:0
22' Гол
Лесовой Даниил
29' Желтая карточка
Факундо Константини
2:0
33' Гол
Макрис Андреас
45' Желтая карточка
Грэдинару Рэзван
45' Желтая карточка
Шимич Стефан
3:0
45' Пенальти
Макрис Андреас
48' Желтая карточка
Пантели Стилианос
4:0
80' Гол
Сингх Лютер
90'+4
АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
4:3
ПД
0:0
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
3:1
ТМС
1:8
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

3
2.14

Среднее время на гол

30
42

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.77
1.62

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
55

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 8 (2) 0.67
Лесовой Даниил 3 0.25
Сингх Лютер 2 0.17
Уэдраого Дилан 2 0.17
Столник Марко 1 0.08
Роберта Найджел 1 0.08
Мамас Рафаил 1 0.08
Тричковски Иван 1 (1) 0.08
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гиусис Христос 3 0.23
Посо Хосе 2 0.15
Цмилянич Борис 2 0.15
Думбия Абубакар 2 0.15
Джорджевич Лука 1 0.08
Антониу Минас 1 0.08
Стоянович Лука 1 (1) 0.08

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 4 0
Мельядо Мигель 3 0
Сингх Лютер 3 0
Лесовой Даниил 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Столник Марко 2 0
Захариу Панайотис 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Виктор Брага 0 1
Бамбок Франк 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Кириаку Панайотис 1 0
Току Эммануэль 1 0
Kypros Neofytou 1 0
Факундо Константини 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 6 0
Гиусис Христос 3 1
Ковачевич Боян 4 0
Шимич Стефан 3 0
Грэдинару Рэзван 3 0
Антониу Минас 3 0
Кукалаш Ставрош 3 0
Agapios Vrikkis 1 1
Джорджевич Лука 2 0
Посо Хосе 2 0
Квирквия Мате 2 0
Цмилянич Борис 2 0
Хочко Дени 2 0
Пантели Стилианос 2 0
Малоне Дион 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кармиотисса
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кармиотисса
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

6
6
АЕЛ Лимасол
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Кармиотисса
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
12

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

9
15
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
22%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

10
16
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
3
19%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
1
10%
5
31%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
11%
1
8%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
3
25%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
5
26%
4
33%
76-90

Пропущено

19
31
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
11%
1
3%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
4
13%
31-45
4
21%
7
23%
46-60
2
11%
6
19%
61-75
5
26%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Айя-Напа - АЕЛ Лимасол 1:4 Эносис - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:3 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 4:0
Анортосис - АЕЛ Лимасол 1:0 Ахиронас Онисилос - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Кармиотисса - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:2
Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

4:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:6
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
4
4
8
1.5
4
9
3
9
2.5
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 26 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 13 8 2 3 28 - 16 26
5.
АПОЭЛ
 0:0 13 6 3 4 26 - 11 21
6.
Анортосис
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
АЕЛ Лимасол
 12 5 2 5 19 - 19 17
8.
Аполлон
 0:0 12 4 4 4 12 - 12 16
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 26 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Кармиотисса
 13 2 4 7 13 - 30 10
12.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
13.
Неа Саламина
 0:0 13 2 2 9 12 - 26 8
14.
Омония 29-го Мая
 13 1 3 9 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
5.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
АЕЛ Лимасол
 6 3 1 2 12 - 9 10
7.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
8.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 11 5
11.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
12.
Неа Саламина
 0:0 6 1 1 4 4 - 9 4
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 7 3 3 1 15 - 4 12
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
8.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Кармиотисса
 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Неа Саламина
 0:0 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 8
Пафос Жайро 7
Анортосис Лопеш Рафаэл 7
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Анортосис Артиматас Костакис 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 51'
    Г О О О О Л - Макрис Андреас из команды АЕЛ Лимасол забивает с точки!
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