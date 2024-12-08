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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:0
Второй тайм: 55'
Базель
0'
17' Желтая карточка
Шмидт Доминик
1:0
38' Гол
Фалльци Альберт

Ход матча

17'
 
Шмидт Доминик
38'
Фалльци Альберт
(Сиссе Мустафа)
1:0
46'
 
Мусса Сиссе
Шмидт Доминик
46'
 
Траоре Бени
Marin Soticek

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
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Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
63
Коницке
Корсин
7
Витциг
Кристиан
11
Сиссе
Мустафа
77
Чобот
Кевин
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
31
Шмидт
Доминик
II
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
19
Marin
Soticek
9
Оморуйи
Кевин
Санкт-Галлен
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Базель

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
12 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

39 матчей

12.8%
87.2%
0 побед 5 ничьих 34 победы

Первый тайм

35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 23 победы

Второй тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 30 побед

65 матчей

24.6%
23.1%
52.3%
16 побед 15 ничьих 34 победы

Первый тайм

18.5%
46.2%
35.3%
12 побед 30 ничьих 23 победы

Второй тайм

20%
33.8%
46.2%
13 побед 22 ничьи 30 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

59
71

Голов в среднем за матч

1.84
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

103
107

Голов в среднем за матч

1.58
1.65

Тотал матчей

2.5
61
Больше 94%
Меньше 6%
4
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
44
Больше 68%
Меньше 32%
21
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
62

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.29
Аколо Чадрак 4 0.24
Гёртлер Лукас 4 0.24
Витциг Кристиан 2 0.12
Сиссе Мустафа 2 0.12
Мамбимби Феликс 2 0.12
Фалльци Альберт 2 0.12
Тома Бастьен 1 0.06
Чобот Кевин 1 0.06
Шмидт Исаак 1 0.06
Диаби Абдулай III 1 0.06
Ноа Янник 1 0.06
Милошевич Йован 1 (1) 0.06
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.35
Айети Альбиан 5 0.29
Оморуйи Кевин 5 0.29
Барри Тьерно 5 (1) 0.29
Шакири Джердан 4 (1) 0.24
Marin Soticek 3 0.18
Шмидт Доминик II 2 0.12
Каде Антон 2 0.12
Брэдли Финк 1 0.06
Кололли Беньямин 1 0.06
Леруа Лео 1 0.06
Ромариу 1 0.06
Баришич Адриан-Леон 1 0.06
Авдуллаху Леон 1 0.06
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 5 0
Кинтилья Хорди 4 0
Вандермерш Юго 2 1
Окороджи Чима 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Витциг Кристиан 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Ноа Янник 0 1
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Вуйоз Николя 3 0
Ромариу 1 1
Шмидт Доминик II 2 0
Траоре Бени 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
14
Санкт-Галлен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Базель
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
13% (2)
44% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

16
21

Голы по времени матча

Забито

15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
7%
2
8%
1-15
4
27%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
3
20%
5
20%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

27
40
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
15%
5
13%
1-15
7
26%
4
10%
16-30
3
11%
9
23%
31-45
6
22%
9
23%
46-60
3
11%
2
5%
61-75
4
15%
11
28%
76-90

Пропущено

21
16
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
1
5%
3
19%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
2
10%
4
25%
46-60
4
19%
2
13%
61-75
7
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беллинцона - Санкт-Галлен 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Бачка-Топола 2:2 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Базель - Сьон 2:2 Базель - Лозанна 1:1 Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6
Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Базель

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
2 раза 25%
6
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
6
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
2
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4
1
7
3.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
10
6
3
13
2.5
6
10
3
13
3.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Серветт
 1:0 17 9 4 4 28 - 24 31
3.
Базель
 0:1 17 9 2 6 39 - 18 29
4.
Лозанна
 17 8 3 6 27 - 21 27
5.
Цюрих
 17 7 6 4 24 - 23 27
6.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
7.
Санкт-Галлен
 1:0 17 6 6 5 27 - 22 24
8.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 0:1 17 3 3 11 12 - 36 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Серветт
 1:0 9 6 2 1 17 - 12 20
3.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
4.
Базель
 0:1 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Санкт-Галлен
 1:0 9 4 4 1 16 - 8 16
7.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 0:1 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 4 2 3 13 - 15 14
2.
Базель
 0:1 9 4 1 4 24 - 11 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 1:0 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 1:0 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 0:1 9 0 2 7 6 - 22 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 10
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Marin Soticek уходит с поля. Траоре Бени выходит вместо него
  • 46'
    Шмидт Доминик II уходит с поля. Moussa Cisse выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Базель
3.03
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