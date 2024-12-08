Тур: 17. Стадион: АФГ Арена.
1:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаШмидт Доминик
1:0
38' ГолФалльци Альберт
55' Желтая карточкаАвдуллаху Леон
62' Желтая карточкаСтеванович Михайло
74' Красная карточкаТраоре Бени
1:1
85' ГолКаде Антон
87' Желтая карточкаКинтилья Хорди
90'+6
Ход матча
17'
38'
1:0
55'
74'
79'
85'
1:1
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
315 Количество передач 502
-
38 Владение мячом, % 62
77
Чобот
Кевин
22
Леруа
Лео
30
Каде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Чобот КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
-
24 Тома БастьенНападающий
-
Главный тренер: Маассен Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Траоре БениПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Санкт-Галлен
Базель
26 матчей
61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
12 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед
39 матчей
12.8%
87.2%
0 побед 5 ничьих 34 победы
Первый тайм
35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 23 победы
Второй тайм
25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 30 побед
65 матчей
24.6%
23.1%
52.3%
16 побед 15 ничьих 34 победы
Первый тайм
18.5%
46.2%
35.3%
12 побед 30 ничьих 23 победы
Второй тайм
20%
33.8%
46.2%
13 побед 22 ничьи 30 побед
История матчей
Голы
Всего голов
44
36
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
80
Всего голов
59
71
Голов в среднем за матч
1.84
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
103
107
Голов в среднем за матч
1.58
1.65
Тотал матчей
2.5
61
Больше 94%
Меньше 6%
4
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
44
Больше 68%
Меньше 32%
21
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
62
Среднее время на гол
56
54
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|5 (1)
|0.29
|Аколо Чадрак
|4
|0.24
|Гёртлер Лукас
|4
|0.24
|Витциг Кристиан
|2
|0.12
|Сиссе Мустафа
|2
|0.12
|Мамбимби Феликс
|2
|0.12
|Фалльци Альберт
|2
|0.12
|Тома Бастьен
|1
|0.06
|Чобот Кевин
|1
|0.06
|Шмидт Исаак
|1
|0.06
|Диаби Абдулай III
|1
|0.06
|Ноа Янник
|1
|0.06
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.06
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6
|0.35
|Айети Альбиан
|5
|0.29
|Оморуйи Кевин
|5
|0.29
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.29
|Шакири Джердан
|4 (1)
|0.24
|Каде Антон
|3
|0.18
|Marin Soticek
|3
|0.18
|Шмидт Доминик II
|2
|0.12
|Брэдли Финк
|1
|0.06
|Кололли Беньямин
|1
|0.06
|Леруа Лео
|1
|0.06
|Ромариу
|1
|0.06
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.06
|Авдуллаху Леон
|1
|0.06
|Мендес Юсафат
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кинтилья Хорди
|5
|0
|Гёртлер Лукас
|5
|0
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Окороджи Чима
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Чобот Кевин
|3
|0
|Диаби Абдулай III
|3
|0
|Витциг Кристиан
|3
|0
|Жеббель Виллем
|1
|1
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Ноа Янник
|0
|1
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|5
|1
|Леруа Лео
|4
|0
|Каде Антон
|4
|0
|Баришич Адриан-Леон
|4
|0
|Траоре Бени
|2
|1
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Шмидт Доминик II
|2
|0
|Мендес Юсафат
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
8
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
14
Санкт-Галлен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Базель
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
6%
2
8%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
8
31%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
28
41
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
14%
5
12%
1-15
7
25%
4
10%
16-30
4
14%
9
22%
31-45
6
21%
9
22%
46-60
3
11%
2
5%
61-75
4
14%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
8
36%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беллинцона - Санкт-Галлен 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Бачка-Топола 2:2 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Базель - Сьон 2:2 Базель - Лозанна 1:1 Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6
Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2
Результаты матчей
Санкт-Галлен
Базель
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
6
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Санкт-Галлен
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
44
27
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
81
35
63
17
45
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
152
710
107
314
611
314
413
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|10
|Лугано
|Штеффен Ренато
|7 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6