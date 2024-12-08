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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Санкт-Галлен
1:1
Конец матча
Базель
0'
17' Желтая карточка
Шмидт Доминик
1:0
38' Гол
Фалльци Альберт
55' Желтая карточка
Авдуллаху Леон
62' Желтая карточка
Стеванович Михайло
74' Красная карточка
Траоре Бени
1:1
85' Гол
Каде Антон
87' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
90'+6

Ход матча

17'
 
Шмидт Доминик
38'
Фалльци Альберт
(Сиссе Мустафа)
1:0
46'
 
Мусса Сиссе
Шмидт Доминик
46'
 
Траоре Бени
Marin Soticek
55'
 
Авдуллаху Леон
61'
Кинтилья Хорди
Гёртлер Лукас
 
61'
Тома Бастьен
Коницке Корсин
 
61'
Аколо Чадрак
Сиссе Мустафа
 
62'
Стеванович Михайло
 
62'
 
Айети Альбиан
Оморуйи Кевин
74'
 
Траоре Бени
79'
 
Ван Бремен Финн
Jonas Adjei Adjetey
79'
 
Брэдли Финк
Леруа Лео
83'
Мамбимби Феликс
Витциг Кристиан
 
85'
1:1
Каде Антон
(Шакири Джердан)
87'
Кинтилья Хорди
 
88'
Руис Виктор
Чобот Кевин
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 315 Количество передач 502
  • 38 Владение мячом, % 62
1
Ати-Зиги
Лоуренс
28
Вандермерш
Юго
15
Диаби
Абдулай
III
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
63
Коницке
Корсин
7
Витциг
Кристиан
11
Сиссе
Мустафа
77
Чобот
Кевин
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
31
Шмидт
Доминик
II
22
Леруа
Лео
37
Авдуллаху
Леон
30
Каде
Антон
10
Шакири
Джердан
19
Marin
Soticek
9
Оморуйи
Кевин
Санкт-Галлен
4-3-3
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Базель

26 матчей

61.5%
38.5%
16 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
12 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 0 побед

39 матчей

12.8%
87.2%
0 побед 5 ничьих 34 победы

Первый тайм

35.9%
64.1%
0 побед 14 ничьих 23 победы

Второй тайм

25.6%
74.4%
0 побед 10 ничьих 30 побед

65 матчей

24.6%
23.1%
52.3%
16 побед 15 ничьих 34 победы

Первый тайм

18.5%
46.2%
35.3%
12 побед 30 ничьих 23 победы

Второй тайм

20%
33.8%
46.2%
13 побед 22 ничьи 30 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

44
36

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
80

Всего голов

59
71

Голов в среднем за матч

1.84
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

103
107

Голов в среднем за матч

1.58
1.65

Тотал матчей

2.5
61
Больше 94%
Меньше 6%
4
55
Больше 85%
Меньше 15%
10
44
Больше 68%
Меньше 32%
21
25
Больше 38%
Меньше 62%
40
14
Больше 22%
Меньше 78%
51
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
3
Больше 5%
Меньше 95%
62

Среднее время на гол

56
54

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 5 (1) 0.29
Аколо Чадрак 4 0.24
Гёртлер Лукас 4 0.24
Витциг Кристиан 2 0.12
Сиссе Мустафа 2 0.12
Мамбимби Феликс 2 0.12
Фалльци Альберт 2 0.12
Тома Бастьен 1 0.06
Чобот Кевин 1 0.06
Шмидт Исаак 1 0.06
Диаби Абдулай III 1 0.06
Ноа Янник 1 0.06
Милошевич Йован 1 (1) 0.06
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 0.35
Айети Альбиан 5 0.29
Оморуйи Кевин 5 0.29
Барри Тьерно 5 (1) 0.29
Шакири Джердан 4 (1) 0.24
Каде Антон 3 0.18
Marin Soticek 3 0.18
Шмидт Доминик II 2 0.12
Брэдли Финк 1 0.06
Кололли Беньямин 1 0.06
Леруа Лео 1 0.06
Ромариу 1 0.06
Баришич Адриан-Леон 1 0.06
Авдуллаху Леон 1 0.06
Мендес Юсафат 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 5 0
Гёртлер Лукас 5 0
Вандермерш Юго 2 1
Окороджи Чима 3 0
Фалльци Альберт 3 0
Чобот Кевин 3 0
Диаби Абдулай III 3 0
Витциг Кристиан 3 0
Жеббель Виллем 1 1
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Ноа Янник 0 1
Сиссе Мустафа 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 5 1
Леруа Лео 4 0
Каде Антон 4 0
Баришич Адриан-Леон 4 0
Траоре Бени 2 1
Вуйоз Николя 3 0
Ромариу 1 1
Шмидт Доминик II 2 0
Мендес Юсафат 2 0
Шакири Джердан 1 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Базель
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
8
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Базель
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

10
14
Санкт-Галлен
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Базель
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
6%
2
8%
1-15
4
25%
3
12%
16-30
3
19%
6
23%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
3
19%
8
31%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
25%
3
20%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
4
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
2
29%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

28
41
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 2
4
14%
5
12%
1-15
7
25%
4
10%
16-30
4
14%
9
22%
31-45
6
21%
9
22%
46-60
3
11%
2
5%
61-75
4
14%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
1
5%
3
18%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
2
9%
3
18%
31-45
2
9%
4
24%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
8
36%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Беллинцона - Санкт-Галлен 1:0 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Бачка-Топола 2:2 Санкт-Галлен - Ивердон 0:0
Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:2 Ларн - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1
Базель
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Базель - Сьон 2:2 Базель - Лозанна 1:1 Базель - Серветт 3:1 Дорнах - Базель 0:6
Ивердон - Базель 1:4 Базель - Винтертур 5:0 Янг Бойз - Базель 3:2 Винтертур - Базель 1:6 Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Базель

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
3:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
6
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
3 раза 18%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
6
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
4
4
2
7
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
6
3
1
7
2.5
4
5
1
7
3.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
15
2
7
10
1.5
10
7
3
14
2.5
6
11
3
14
3.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Базель
 17 9 3 5 40 - 18 30
3.
Серветт
 17 8 5 4 28 - 25 29
4.
Лозанна
 17 8 3 6 27 - 21 27
5.
Цюрих
 17 7 6 4 24 - 23 27
6.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
7.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
8.
Санкт-Галлен
 17 5 7 5 27 - 23 22
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 17 3 4 10 13 - 36 13
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Серветт
 9 5 3 1 17 - 13 18
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
8.
Санкт-Галлен
 9 3 5 1 16 - 9 14
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 9 4 2 3 25 - 11 14
2.
Цюрих
 9 4 2 3 13 - 15 14
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 9 0 3 6 7 - 22 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 10
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Базель Авдуллаху Леон 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
    • 55'
      Авдуллаху Леон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Marin Soticek уходит с поля. Траоре Бени выходит вместо него
    • 46'
      Шмидт Доминик II уходит с поля. Moussa Cisse выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Сиссе Мустафа сделал результативную передачу.
    • 38'
      Г О О О О Л - Фалльци Альберт бьет в цель!
    • 17'
      Шмидт Доминик II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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