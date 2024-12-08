  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: .
Серветт
1:0
Второй тайм: 55'
Винтертур
0'
1:0
9' Гол
Кутеса Дерек

Ход матча

9'
Кутеса Дерек
(Барон Энтони)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Винтертур
5.40
Реклама, zenit.win
8.30
Реклама, betcity.ru
9.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
6
Барон
Энтони
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
3
Шеттин
Тобиас
16
Арнольд
Ремо
22
Дуррер
Адриан
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
6
Randy
Schneider
28
Бароан
Антуан
Серветт
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
36.8%
18.5%
17 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.06

Среднее время на гол

62
85

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 10 0.59
Стеванович Мирослав 5 0.29
Кривелли Энцо 4 (2) 0.24
Руй Стив 3 0.18
Конья Тимоте 2 0.12
Цунэмото Кэйго 1 0.06
Ондуа Гаэль 1 0.06
Симбаколи Мамаду 1 0.06
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Барон Энтони 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.24
Labinot Bajrami 3 0.18
Бароан Антуан 1 0.06
Randy Schneider 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Арнольд Ремо 1 0.06
Granit Lekaj 1 (1) 0.06
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Буркарт Нишан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Конья Тимоте 3 1
Мазику Брэдли 3 0
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Дулин Давид 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 4 1
Granit Lekaj 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Диаби Сулейман 3 0
Бароан Антуан 1 1
Стильхарт Базиль 2 0
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Винтертур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

9
3
Серветт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

12
9

Голы по времени матча

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
4
31%
6
29%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
4
57%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
7
26%
6
46%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
6
22%
3
23%
76-90

Пропущено

24
34
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
5
21%
5
15%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
9
38%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серветт - Лугано 3:0 Базель - Серветт 3:1 Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1
Винтертур
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Винтертур - Лозанна 0:3 Винтертур - Сьон 1:3 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2

Результаты матчей

Серветт
Винтертур

Точный счет

3:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Серветт
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
4
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
2
14
5
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Серветт
 1:0 17 9 4 4 28 - 24 31
3.
Базель
 0:1 17 9 2 6 39 - 18 29
4.
Лозанна
 17 8 3 6 27 - 21 27
5.
Цюрих
 17 7 6 4 24 - 23 27
6.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
7.
Санкт-Галлен
 1:0 17 6 6 5 27 - 22 24
8.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 0:1 17 3 3 11 12 - 36 12
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Серветт
 1:0 9 6 2 1 17 - 12 20
3.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
4.
Базель
 0:1 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Санкт-Галлен
 1:0 9 4 4 1 16 - 8 16
7.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
8.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 0:1 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 9 4 2 3 13 - 15 14
2.
Базель
 0:1 9 4 1 4 24 - 11 13
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 1:0 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 1:0 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 0:1 9 0 2 7 6 - 22 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 10
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Грасcхоппер Giotto Morandi 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Барон Энтони сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Винтертур
5.40
Реклама, zenit.win
8.30
Реклама, betcity.ru
9.40
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 1:0 Винтертур онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Серветт
Винтертур
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный