Тур: 17. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
17
Кутеса
Дерек
23
Granit
Lekaj
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Серветт
Винтертур
26 матчей
65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
36.8%
18.5%
17 побед 14 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
1.67
1.55
Среднее время на гол
54
58
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.45
1.06
Среднее время на гол
62
85
Всего голов
59
50
Голов в среднем за матч
1.55
1.32
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
57
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|10
|0.59
|Стеванович Мирослав
|5
|0.29
|Кривелли Энцо
|4 (2)
|0.24
|Руй Стив
|3
|0.18
|Конья Тимоте
|2
|0.12
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.06
|Ондуа Гаэль
|1
|0.06
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.06
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|4
|0.24
|Labinot Bajrami
|3
|0.18
|Бароан Антуан
|1
|0.06
|Randy Schneider
|1
|0.06
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|Арнольд Ремо
|1
|0.06
|Granit Lekaj
|1 (1)
|0.06
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Буркарт Нишан
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Лукембила Жозиас
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Стив
|3
|1
|Конья Тимоте
|3
|1
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Кривелли Энцо
|2
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Кутеса Дерек
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
|Симбаколи Мамаду
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Ремо
|4
|1
|Granit Lekaj
|3
|1
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Диаби Сулейман
|3
|0
|Бароан Антуан
|1
|1
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Шеттин Тобиас
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Дуррер Адриан
|2
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Винтертур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
6
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
9
3
Серветт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
12
9
Голы по времени матча
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
2
33%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
3
20%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
1
8%
2
10%
16-30
4
31%
3
14%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
3
23%
2
10%
61-75
4
31%
6
29%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
4
57%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
2
15%
16-30
7
26%
0
0%
31-45
7
26%
6
46%
46-60
2
7%
2
15%
61-75
6
22%
3
23%
76-90
Пропущено
24
34
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
0
0%
5
15%
1-15
4
17%
5
15%
16-30
5
21%
5
15%
31-45
2
8%
7
21%
46-60
4
17%
5
15%
61-75
9
38%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серветт - Лугано 3:0 Базель - Серветт 3:1 Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1
Винтертур
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Винтертур - Лозанна 0:3 Винтертур - Сьон 1:3 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2
Результаты матчей
Серветт
Винтертур
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
3:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
3
5 раз 31%
2
3 раза 19%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Серветт
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
88
214
511
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|4
|4
|29 - 20
|31
|2.
|1:0
|17
|9
|4
|4
|28 - 24
|31
|3.
|0:1
|17
|9
|2
|6
|39 - 18
|29
|4.
|17
|8
|3
|6
|27 - 21
|27
|5.
|17
|7
|6
|4
|24 - 23
|27
|6.
|17
|7
|5
|5
|29 - 27
|26
|7.
|1:0
|17
|6
|6
|5
|27 - 22
|24
|8.
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|9.
|17
|5
|5
|7
|23 - 28
|20
|10.
|17
|4
|5
|8
|16 - 27
|17
|11.
|0:1
|17
|3
|3
|11
|12 - 36
|12
|12.
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|20 - 9
|21
|2.
|1:0
|9
|6
|2
|1
|17 - 12
|20
|3.
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|4.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|15 - 7
|16
|5.
|9
|4
|4
|1
|17 - 9
|16
|6.
|1:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|7.
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|8.
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|9.
|8
|3
|4
|1
|11 - 8
|13
|10.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|6 - 14
|10
|12.
|9
|1
|5
|3
|12 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|13 - 15
|14
|2.
|0:1
|9
|4
|1
|4
|24 - 11
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|15 - 15
|12
|4.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|5.
|1:0
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|6.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|7.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|8.
|9
|1
|4
|4
|8 - 14
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|9 - 17
|6
|11.
|8
|1
|1
|6
|4 - 12
|4
|12.
|0:1
|9
|0
|2
|7
|6 - 22
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|10
|Лугано
|Штеффен Ренато
|7 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|7 (2)
|Базель
|Траоре Бени
|6 (4)
|Лугано
|Алиседа Игнасио
|6 (2)
|Цюрих
|Переа Хуан
|2 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|7
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|6
|Грасcхоппер
|Giotto Morandi
|6