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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 17. Стадион: . Зрители: 7085
Серветт
1:1
Конец матча
Винтертур
0'
1:0
9' Гол
Кутеса Дерек
1:1
59' Гол
Бароан Антуан
66' Желтая карточка
Маньен Тео
68' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
90'+6

Ход матча

9'
Кутеса Дерек
(Барон Энтони)
1:0
55'
Гийемено Джереми
Фон Моос Юлиан
 
59'
1:1
Бароан Антуан
(Арнольд Ремо)
66'
Маньен Тео
 
68'
 
Стильхарт Базиль
72'
 
Labinot Bajrami
Бароан Антуан
72'
 
Лукембила Жозиас
Буркарт Нишан
73'
Симбаколи Мамаду
Кривелли Энцо
 
81'
 
Дзуффи Лука
Ди Джусто Маттео
90'
 
Араз Муса
Дуррер Адриан

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 429 Количество передач 467
  • 48 Владение мячом, % 52
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
20
Маньен
Тео
6
Барон
Энтони
5
Ондуа
Гаэль
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
23
Granit
Lekaj
5
Мюль
Лукас
3
Шеттин
Тобиас
16
Арнольд
Ремо
22
Дуррер
Адриан
10
Ди
Джусто
Маттео
99
Буркарт
Нишан
6
Randy
Schneider
28
Бароан
Антуан
Серветт
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Винтертур

26 матчей

65.4%
34.6%
17 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
38.5%
19.2%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
36.8%
18.5%
17 побед 14 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.9%
50%
21.1%
11 побед 19 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.1%
31.6%
26.3%
16 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

С
0:1
С
2:1
К
0:1
С
1:0
С
3:3
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:0
ЧЛ
2:3
ЧЛ
5:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:0
ЧЛ
4:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:3
ЧЛ
3:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:2

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

1.67
1.55

Среднее время на гол

54
58

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.45
1.06

Среднее время на гол

62
85

Всего голов

59
50

Голов в среднем за матч

1.55
1.32

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 71%
Меньше 29%
11
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
14
Больше 37%
Меньше 63%
24
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
5
Больше 13%
Меньше 87%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

57
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 10 0.59
Стеванович Мирослав 5 0.29
Кривелли Энцо 4 (2) 0.24
Руй Стив 3 0.18
Конья Тимоте 2 0.12
Цунэмото Кэйго 1 0.06
Ондуа Гаэль 1 0.06
Симбаколи Мамаду 1 0.06
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Барон Энтони 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 4 0.24
Labinot Bajrami 3 0.18
Бароан Антуан 2 0.12
Арнольд Ремо 1 0.06
Randy Schneider 1 0.06
Фрай Фабиан 1 0.06
Granit Lekaj 1 (1) 0.06
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Буркарт Нишан 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Лукембила Жозиас 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Стив 3 1
Конья Тимоте 3 1
Мазику Брэдли 3 0
Ондуа Гаэль 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Кривелли Энцо 2 0
Дулин Давид 1 0
Кутеса Дерек 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Маньен Тео 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Ремо 4 1
Granit Lekaj 3 1
Фрай Фабиан 4 0
Диаби Сулейман 3 0
Стильхарт Базиль 3 0
Бароан Антуан 1 1
Шеттин Тобиас 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Дуррер Адриан 2 0
Араз Муса 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Серветт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Винтертур
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
7
Серветт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Винтертур
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

9
3
Серветт
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Винтертур
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
13

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
2
29%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
3
19%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
31%
1
14%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
0
0%
5
23%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
2
14%
4
18%
46-60
3
21%
2
9%
61-75
4
29%
6
27%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
4
57%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
2
29%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Забито

28
14
13 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 5
2 Не забивали 6
4
14%
0
0%
1-15
2
7%
2
14%
16-30
7
25%
0
0%
31-45
7
25%
7
50%
46-60
2
7%
2
14%
61-75
6
21%
3
21%
76-90

Пропущено

25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
0
0%
6
17%
1-15
4
16%
5
14%
16-30
5
20%
5
14%
31-45
3
12%
7
20%
46-60
4
16%
5
14%
61-75
9
36%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Серветт - Лугано 3:0 Базель - Серветт 3:1 Серветт - Цюрих 1:1 Лозанна - Серветт 1:0
Серветт - Люцерн 2:2 Цюрих - Серветт 1:3 Серветт - Сьон 3:0 Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2 Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1
Винтертур
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Винтертур - Лозанна 0:3 Винтертур - Сьон 1:3 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Винтертур - Лозанна 1:0
Базель - Винтертур 5:0 Санкт-Галлен - Винтертур 2:2 Винтертур - Базель 1:6 Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2

Результаты матчей

Серветт
Винтертур

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

3:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
3
5 раз 29%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
1
9 раз 53%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Серветт
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
4
1.5
4
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
5
1.5
2
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
8
9
1.5
2
15
5
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 17 9 4 4 29 - 20 31
2.
Базель
 17 9 3 5 40 - 18 30
3.
Серветт
 17 8 5 4 28 - 25 29
4.
Лозанна
 17 8 3 6 27 - 21 27
5.
Цюрих
 17 7 6 4 24 - 23 27
6.
Люцерн
 17 7 5 5 29 - 27 26
7.
Сьон
 17 6 5 6 24 - 21 23
8.
Санкт-Галлен
 17 5 7 5 27 - 23 22
9.
Янг Бойз
 17 5 5 7 23 - 28 20
10.
Ивердон
 17 4 5 8 16 - 27 17
11.
Винтертур
 17 3 4 10 13 - 36 13
12.
Грасcхоппер
 17 2 6 9 16 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лозанна
 9 7 0 2 20 - 9 21
2.
Лугано
 8 6 1 1 18 - 8 19
3.
Серветт
 9 5 3 1 17 - 13 18
4.
Базель
 8 5 1 2 15 - 7 16
5.
Сьон
 9 4 4 1 17 - 9 16
6.
Янг Бойз
 8 4 2 2 14 - 11 14
7.
Люцерн
 9 4 2 3 14 - 12 14
8.
Санкт-Галлен
 9 3 5 1 16 - 9 14
9.
Цюрих
 8 3 4 1 11 - 8 13
10.
Ивердон
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
Винтертур
 8 3 1 4 6 - 14 10
12.
Грасcхоппер
 9 1 5 3 12 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 9 4 2 3 25 - 11 14
2.
Цюрих
 9 4 2 3 13 - 15 14
3.
Люцерн
 8 3 3 2 15 - 15 12
4.
Лугано
 9 3 3 3 11 - 12 12
5.
Серветт
 8 3 2 3 11 - 12 11
6.
Санкт-Галлен
 8 2 2 4 11 - 14 8
7.
Сьон
 8 2 1 5 7 - 12 7
8.
Ивердон
 9 1 4 4 8 - 14 7
9.
Лозанна
 8 1 3 4 7 - 12 6
10.
Янг Бойз
 9 1 3 5 9 - 17 6
11.
Грасcхоппер
 8 1 1 6 4 - 12 4
12.
Винтертур
 9 0 3 6 7 - 22 3
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 10
Лугано Штеффен Ренато 7 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 7 (2)
Базель Траоре Бени 6 (4)
Лугано Алиседа Игнасио 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Цюрих Переа Хуан 2 4
Ивердон Сеспедес Борис 7
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 5
Базель Авдуллаху Леон 1 5
Грасcхоппер Абраши Амир 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Барон Энтони сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Кутеса Дерек бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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