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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 27'
Сампдория
0'
9' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
1:0
25' Гол

Ход матча

9'
Торстведт Кристиан
 
25'
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Сампдория
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Все Коэффициенты
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
15
Пьераньоло
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Висмара
Паоло
18
Венути
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
17
Мёленстен
Мелле
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
84
Секулов
Никола
20
Ла
Гумина
Антонино
Сассуоло
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Сампдория

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 7 (1) 0.44
Лорьенте Арман 6 (2) 0.38
Пьерини Николас 5 0.31
Мулаттьери Самуэле 4 0.25
Вольпато Кристиан 2 0.13
Моро Лука 2 (2) 0.13
Берарди Доменико 1 (1) 0.06
Болока Даниэль 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Ианнони Эдоардо 1 0.06
Руссо Флавио 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Одентал Кас 0 0
Липани Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 5 (1) 0.31
Кода Массимо 4 0.25
Иоанну Николас 2 0.13
Венути Лоренцо 2 0.13
Мёленстен Мелле 2 0.13
Касами Пайтим 1 0.06
Секулов Никола 1 0.06
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.06
Simone Leonardi 1 0.06
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 4 0
Пас Йеферсон 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Одентал Кас 3 0
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Дойг Джош 1 0
Пьераньоло Эдоардо 1 0
Липани Лука 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 4 1
Риччо Алессандро 4 1
Венути Лоренцо 4 0
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Тутино Дженнаро 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Бенедетти Леонардо 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Феррари Алекс 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Simone Leonardi 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
6
Сассуоло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

15
5
Сассуоло
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

16
11

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
7
44%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Пропущено

6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

31
19
9 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
6%
1
5%
1-15
1
3%
3
16%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
9
29%
29%
4
21%
76-90

Пропущено

12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Сассуоло 6:1 Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4

Результаты матчей

Сассуоло
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
4
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
3
12
2.5
3
12
3
12
3.5
1
14
2
13
4.5
1
14
1
14
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 16 11 4 1 32 - 12 37
2.
Специя
 16 9 6 1 27 - 10 33
3.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
4.
Кремонезе
 16 7 3 6 23 - 19 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
10.
Катанзаро
 16 3 11 2 20 - 17 20
11.
Брешия
 16 5 4 7 20 - 23 19
12.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
13.
Реджана
 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
15.
Сампдория
 0:1 16 4 5 7 20 - 23 17
16.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
17.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
18.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
19.
Читтаделла
 16 3 5 8 11 - 27 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Сассуоло
 1:0 8 6 1 1 17 - 6 19
3.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
4.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Катанзаро
 9 3 5 1 14 - 9 14
8.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
9.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Кремонезе
 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 0:1 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 1:0 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
10.
Читтаделла
 9 3 0 6 7 - 20 9
11.
Сампдория
 0:1 9 2 3 4 14 - 16 9
12.
Брешия
 8 2 2 4 6 - 10 8
13.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 8 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7
Сассуоло Лорьенте Арман 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Сампдория
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Сассуоло
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