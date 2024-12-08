Тур: 16. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
Ход матча
25'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
91 Руссо ФлавиоНападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Сассуоло
Сампдория
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
69
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|7 (1)
|0.44
|Лорьенте Арман
|6 (2)
|0.38
|Пьерини Николас
|5
|0.31
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.25
|Вольпато Кристиан
|2
|0.13
|Моро Лука
|2 (2)
|0.13
|Берарди Доменико
|1 (1)
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.06
|Руссо Флавио
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.31
|Кода Массимо
|4
|0.25
|Иоанну Николас
|2
|0.13
|Венути Лоренцо
|2
|0.13
|Мёленстен Мелле
|2
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.06
|Секулов Никола
|1
|0.06
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.06
|Simone Leonardi
|1
|0.06
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|4
|1
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Бенедетти Леонардо
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
|Simone Leonardi
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
6
Сассуоло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сампдория
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
15
5
Сассуоло
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Сампдория
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
16
11
Голы по времени матча
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
6%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
4
31%
46-60
7
44%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
2
33%
3
19%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
17%
4
25%
76-90
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
7 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
31
19
9 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
6%
1
5%
1-15
1
3%
3
16%
16-30
6
19%
3
16%
31-45
6
19%
5
26%
46-60
7
23%
3
16%
61-75
9
29%
29%
4
21%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
1 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
3
25%
1
4%
16-30
3
25%
3
13%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
3
25%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Сассуоло 6:1 Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4
Результаты матчей
Сассуоло
Сампдория
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
16
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
26
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
105
87
510
312
312
312
114
213
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|11
|4
|1
|32 - 12
|37
|2.
|16
|9
|6
|1
|27 - 10
|33
|3.
|16
|9
|5
|2
|28 - 17
|32
|4.
|16
|7
|3
|6
|23 - 19
|24
|5.
|16
|5
|9
|2
|20 - 14
|24
|6.
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|7.
|16
|5
|7
|4
|17 - 19
|22
|8.
|16
|5
|6
|5
|16 - 13
|21
|9.
|16
|4
|8
|4
|16 - 17
|20
|10.
|16
|3
|11
|2
|20 - 17
|20
|11.
|16
|5
|4
|7
|20 - 23
|19
|12.
|16
|5
|4
|7
|14 - 19
|19
|13.
|16
|4
|6
|6
|16 - 18
|18
|14.
|16
|4
|6
|6
|16 - 20
|18
|15.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|20 - 23
|17
|16.
|16
|4
|5
|7
|18 - 24
|17
|17.
|16
|3
|8
|5
|20 - 21
|17
|18.
|16
|3
|7
|6
|12 - 21
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|11 - 27
|14
|20.
|16
|4
|1
|11
|15 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 4
|22
|2.
|1:0
|8
|6
|1
|1
|17 - 6
|19
|3.
|8
|5
|3
|0
|16 - 7
|18
|4.
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|5.
|8
|4
|3
|1
|8 - 3
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|9 - 6
|15
|7.
|9
|3
|5
|1
|14 - 9
|14
|8.
|9
|3
|5
|1
|12 - 10
|14
|9.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|10.
|8
|3
|2
|3
|14 - 13
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|12 - 12
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|13.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|9
|2
|4
|3
|6 - 8
|10
|15.
|7
|2
|3
|2
|6 - 4
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|17.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|6 - 7
|8
|18.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|20.
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|5
|3
|0
|15 - 6
|18
|2.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 10
|13
|4.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|5.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|6.
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|7
|2
|4
|1
|8 - 4
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|9.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|10.
|9
|3
|0
|6
|7 - 20
|9
|11.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|14 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|14.
|7
|0
|6
|1
|6 - 8
|6
|15.
|8
|2
|0
|6
|6 - 13
|6
|16.
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|17.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|5
|18.
|8
|0
|5
|3
|7 - 11
|5
|19.
|8
|1
|1
|6
|6 - 16
|4
|20.
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|8 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|6 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5