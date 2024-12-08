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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Сассуоло
5:1
Конец матча
Сампдория
0'
9' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
1:0
25' Гол
Лорьенте Арман
30' Желтая карточка
Феррари Алекс
2:0
45' Гол
Одентал Кас
60' Желтая карточка
Бенедетти Леонардо
3:0
65' Гол
Пьерини Николас
4:0
74' Гол
Берарди Доменико
4:1
80' Пенальти
Кода Массимо
5:1
90' Гол
Берарди Доменико
90'+3
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
15
Пьераньоло
Эдоардо
14
Обьянг
Педро
11
Болока
Даниэль
10
Берарди
Доменико
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Мулаттьери
Самуэле
1
Висмара
Паоло
18
Венути
Лоренцо
25
Феррари
Алекс
5
Риччо
Алессандро
44
Иоанну
Николас
28
Йепес
Жерар
17
Мёленстен
Мелле
15
Акинсанмиро
Эбенезер
10
Тутино
Дженнаро
84
Секулов
Никола
20
Ла
Гумина
Антонино
Сассуоло
4-2-3-1
Сампдория
4-2-3-1

История личных встреч

Сассуоло
Сампдория

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

24 матча

33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:2
СA
4:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
4:1
СA
3:5
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
3:4
СB
1:1
СB
1:2
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
1.5

Среднее время на гол

77
60

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Среднее время на гол

60
83

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.33
1.29

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
69

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 7 (1) 0.44
Лорьенте Арман 7 (2) 0.44
Пьерини Николас 6 0.38
Мулаттьери Самуэле 4 0.25
Берарди Доменико 3 (1) 0.19
Вольпато Кристиан 2 0.13
Моро Лука 2 (2) 0.13
Болока Даниэль 1 0.06
Одентал Кас 1 0.06
Антист Жанис 1 0.06
Ианнони Эдоардо 1 0.06
Руссо Флавио 1 0.06
Тольян Йереми 0 0
Пьераньоло Эдоардо 0 0
Липани Лука 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 5 (1) 0.31
Кода Массимо 5 (1) 0.31
Иоанну Николас 2 0.13
Венути Лоренцо 2 0.13
Мёленстен Мелле 2 0.13
Касами Пайтим 1 0.06
Секулов Никола 1 0.06
Акинсанмиро Эбенезер 1 0.06
Simone Leonardi 1 0.06
Депаоли Фабио 0 0
Беллемо Алессандро 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вольпато Кристиан 3 1
Лорьенте Арман 4 0
Пас Йеферсон 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Торстведт Кристиан 3 0
Одентал Кас 3 0
Романья Филиппо 2 0
Болока Даниэль 2 0
Антист Жанис 2 0
Ианнони Эдоардо 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Пьерини Николас 1 0
Дойг Джош 1 0
Пьераньоло Эдоардо 1 0
Липани Лука 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иоанну Николас 4 1
Риччо Алессандро 4 1
Венути Лоренцо 4 0
Stipe Vulikic 2 1
Берешиньски Бартош 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Романьоли Симоне 2 0
Тутино Дженнаро 2 0
Феррари Алекс 2 0
Беллемо Алессандро 2 0
Борини Фабио 1 0
Кода Массимо 1 0
Виейра Ронни 1 0
Йепес Жерар 1 0
Акинсанмиро Эбенезер 1 0
Simone Leonardi 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

1
7
Сассуоло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

15
5
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

21
14
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
9
43%
2
14%
61-75
5
24%
4
29%
76-90

Пропущено

7
21
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

36
20
11 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
6
17%
5
25%
46-60
9
25%
3
15%
61-75
10
28%
5
25%
76-90

Пропущено

13
28
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
31%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Сассуоло 6:1 Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4

Результаты матчей

Сассуоло
Сампдория

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
3
1.5
1
6
3
5
2.5
1
6
3
5
3.5
2
6
4.5
1
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
4
5
1
7
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8
1
7
4.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
5
11
4
12
2.5
3
13
4
12
3.5
1
15
3
13
4.5
1
15
1
15
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 16 11 4 1 36 - 13 37
2.
Специя
 16 9 6 1 27 - 10 33
3.
Пиза
 16 9 5 2 28 - 17 32
4.
Кремонезе
 16 7 3 6 23 - 19 24
5.
Бари
 16 5 9 2 20 - 14 24
6.
Чезена
 16 6 4 6 25 - 23 22
7.
Юве Стабия
 16 5 7 4 17 - 19 22
8.
Палермо
 16 5 6 5 16 - 13 21
9.
Козенца
 16 4 8 4 16 - 17 20
10.
Катанзаро
 16 3 11 2 20 - 17 20
11.
Брешия
 16 5 4 7 20 - 23 19
12.
Каррарезе
 16 5 4 7 14 - 19 19
13.
Реджана
 16 4 6 6 16 - 18 18
14.
Мантуя
 16 4 6 6 16 - 20 18
15.
Сампдория
 16 4 5 7 21 - 27 17
16.
Салернитана
 16 4 5 7 18 - 24 17
17.
Модена
 16 3 8 5 20 - 21 17
18.
Фрозиноне
 16 3 7 6 12 - 21 16
19.
Читтаделла
 16 3 5 8 11 - 27 14
20.
Зюйдтироль
 16 4 1 11 15 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Специя
 8 7 1 0 18 - 4 22
2.
Сассуоло
 8 6 1 1 21 - 7 19
3.
Пиза
 8 5 3 0 16 - 7 18
4.
Чезена
 8 5 2 1 17 - 11 17
5.
Каррарезе
 8 4 3 1 8 - 3 15
6.
Мантуя
 8 4 3 1 9 - 6 15
7.
Катанзаро
 9 3 5 1 14 - 9 14
8.
Бари
 9 3 5 1 12 - 10 14
9.
Модена
 8 3 3 2 13 - 10 12
10.
Брешия
 8 3 2 3 14 - 13 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 12 - 12 11
12.
Юве Стабия
 8 3 2 3 9 - 11 11
13.
Кремонезе
 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Козенца
 9 2 4 3 6 - 8 10
15.
Палермо
 7 2 3 2 6 - 4 9
16.
Реджана
 8 2 3 3 9 - 10 9
17.
Сампдория
 7 2 2 3 6 - 7 8
18.
Фрозиноне
 8 1 5 2 7 - 10 8
19.
Зюйдтироль
 8 2 1 5 9 - 16 7
20.
Читтаделла
 7 0 5 2 4 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 8 5 3 0 15 - 6 18
2.
Пиза
 8 4 2 2 12 - 10 14
3.
Кремонезе
 8 4 1 3 16 - 10 13
4.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
5.
Специя
 8 2 5 1 9 - 6 11
6.
Юве Стабия
 8 2 5 1 8 - 8 11
7.
Бари
 7 2 4 1 8 - 4 10
8.
Козенца
 7 2 4 1 10 - 9 10
9.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
10.
Читтаделла
 9 3 0 6 7 - 20 9
11.
Сампдория
 9 2 3 4 15 - 20 9
12.
Брешия
 8 2 2 4 6 - 10 8
13.
Фрозиноне
 8 2 2 4 5 - 11 8
14.
Катанзаро
 7 0 6 1 6 - 8 6
15.
Зюйдтироль
 8 2 0 6 6 - 13 6
16.
Салернитана
 8 1 3 4 6 - 12 6
17.
Чезена
 8 1 2 5 8 - 12 5
18.
Модена
 8 0 5 3 7 - 11 5
19.
Каррарезе
 8 1 1 6 6 - 16 4
20.
Мантуя
 8 0 3 5 7 - 14 3
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 10
Катанзаро Йемелло Пьетро 9
Специя Эспозито Франческо 8 (1)
Сассуоло Торстведт Кристиан 7 (1)
Сассуоло Лорьенте Арман 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Marco Ruggero 8
Юве Стабия Francesco Folino 1 6
Салернитана Стоянович Петар 7
Чезена Кало Джакомо 7
Чезена Каргбо Аугустус 1 5
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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