Тур: 16. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
9' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
1:0
25' ГолЛорьенте Арман
30' Желтая карточкаФеррари Алекс
2:0
45' ГолОдентал Кас
60' Желтая карточкаБенедетти Леонардо
3:0
65' ГолПьерини Николас
4:0
74' ГолБерарди Доменико
4:1
80' ПенальтиКода Массимо
5:1
90' ГолБерарди Доменико
90'+3
Ход матча
25'
30'
45'
65'
74'
4:0
80'
4:1
90'
5:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
524 Количество передач 407
-
55 Владение мячом, % 45
26
Одентал
Кас
14
Обьянг
Педро
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Нападающий
-
91 Руссо ФлавиоНападающий
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Соттил Андреа
История личных встреч
Сассуоло
Сампдория
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
66.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
24 матча
33.3%
41.7%
25%
8 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
20.8%
58.3%
20.9%
5 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
6 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
1.5
Среднее время на гол
77
60
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Среднее время на гол
60
83
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.33
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
69
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|7 (1)
|0.44
|Лорьенте Арман
|7 (2)
|0.44
|Пьерини Николас
|6
|0.38
|Мулаттьери Самуэле
|4
|0.25
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.19
|Вольпато Кристиан
|2
|0.13
|Моро Лука
|2 (2)
|0.13
|Болока Даниэль
|1
|0.06
|Одентал Кас
|1
|0.06
|Антист Жанис
|1
|0.06
|Ианнони Эдоардо
|1
|0.06
|Руссо Флавио
|1
|0.06
|Тольян Йереми
|0
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|5 (1)
|0.31
|Кода Массимо
|5 (1)
|0.31
|Иоанну Николас
|2
|0.13
|Венути Лоренцо
|2
|0.13
|Мёленстен Мелле
|2
|0.13
|Касами Пайтим
|1
|0.06
|Секулов Никола
|1
|0.06
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0.06
|Simone Leonardi
|1
|0.06
|Депаоли Фабио
|0
|0
|Беллемо Алессандро
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вольпато Кристиан
|3
|1
|Лорьенте Арман
|4
|0
|Пас Йеферсон
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Торстведт Кристиан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Романья Филиппо
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ианнони Эдоардо
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Берарди Доменико
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Пьераньоло Эдоардо
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иоанну Николас
|4
|1
|Риччо Алессандро
|4
|1
|Венути Лоренцо
|4
|0
|Stipe Vulikic
|2
|1
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Беллемо Алессандро
|2
|0
|Борини Фабио
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Виейра Ронни
|1
|0
|Йепес Жерар
|1
|0
|Акинсанмиро Эбенезер
|1
|0
|Simone Leonardi
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
1
7
Сассуоло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сампдория
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
15
5
Сассуоло
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
21
14
6 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
4
19%
1
7%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
9
43%
2
14%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Пропущено
7
21
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
4
19%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
2
29%
4
19%
31-45
1
14%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
29%
5
24%
76-90
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
8 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
20%
2
33%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
33%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
36
20
11 В 1-м тайме 7
25 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 6
1 Не забивали 5
2
6%
1
5%
1-15
2
6%
3
15%
16-30
7
19%
3
15%
31-45
6
17%
5
25%
46-60
9
25%
3
15%
61-75
10
28%
5
25%
76-90
Пропущено
13
28
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 18
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 12
0
0%
4
14%
1-15
3
23%
2
7%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
3
23%
6
21%
46-60
0
0%
6
21%
61-75
4
31%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Милан - Сассуоло 6:1 Реджана - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Салернитана 4:0 Зюйдтироль - Сассуоло 0:1
Сассуоло - Мантуя 1:0 Юве Стабия - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Модена 2:0 Брешия - Сассуоло 2:5 Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1 Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0
Сампдория
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сампдория - Катанзаро 3:3 Палермо - Сампдория 1:1 Пиза - Сампдория 3:0 Сампдория - Брешия 0:1
Читтаделла - Сампдория 0:0 Сампдория - Мантуя 1:0 Чезена - Сампдория 3:5 Сампдория - Юве Стабия 1:2 Модена - Сампдория 1:3 Дженоа - Сампдория 1:1 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Козенца - Сампдория 2:1 Сампдория - Бари 0:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4
Результаты матчей
Сассуоло
Сампдория
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
5
1 раз 13%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
53
16
35
16
35
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
45
17
27
17
18
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
97
511
412
313
412
115
313
115
115
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Чезена
|Cristian Shpendi
|10
|Катанзаро
|Йемелло Пьетро
|9
|Специя
|Эспозито Франческо
|8 (1)
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|7 (1)
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|7 (1)
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|8
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 6
|Салернитана
|Стоянович Петар
|7
|Чезена
|Кало Джакомо
|7
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1 5