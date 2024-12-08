Первый тайм

9' Джексон по левому краю попытался прорваться на левый край штрафной площади и выйти на ударную позицию, но защитники "Тоттенхэма" ему этого не позволили.

8' Левым флангом провели атаку гости, откуда последовала навесная подача в район 11-метровой отметки, но там всё оказалось под контролем соперников.

7' Очень неприятное начало встречи для "Челси", но нужно держать удар и пытаться поскорее сравнять счёт в этой встречу.

6' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Доминик Соланке!!!

Кукурелья поскользнулся в середине поля и потерял мяч. Джонсон тут же устремился в прорыв по правому флангу, прострелил в центр, а Соланке в падении, опередив опекуна, ногой переправил мяч в сетку ворот.

5' Разыграли угловой "синие", после чего последовала резкая подача в штрафную площадку, но там борьба в воздухе была выиграна обороняющимися.

4' В ответной атаке "Челси" заработал угловой на левом фланге. Сразу после этого судья прервал игру на некоторое время, так как с трибун начали бросать на поле посторонние предметы.