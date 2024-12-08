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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Тоттенхэм
 
Позже
Челси
Прогнозы 108
Тоттенхэм 19.4% (21)
X 28.7% (31)
Челси 51.9% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Форстер
Фрейзер
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
6
Дрэгушин
Раду
13
Удоджи
Дестини
29
Сарр
Пап
Матар
8
Биссума
Ив
10
Мэддисон
Джеймс
21
Кулушевски
Деян
19
Соланке
Доминик
7
Хын
Мин
Сон
1
Санчес
Роберт
25
Кайседо
Мойсес
5
Бадьяшиль
Бенуа
6
Колвилл
Леви
3
Кукурелья
Марк
45
Лавия
Ромео
8
Фернандес
Энцо
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
7
Нету
Педру
15
Джексон
Николас
Тоттенхэм
4-3-3
Челси
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Челси

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 22 победы

Второй тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед

45 матчей

24.4%
26.7%
48.9%
11 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы

Второй тайм

26.7%
31.1%
42.2%
12 побед 14 ничьих 19 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:3
ТМК
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
К
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
КЛ
2:0
ПЛ
5:3
ПЛ
3:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
К
1:5
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

31
20

Голов в среднем за матч

1.41
0.87

Среднее время на гол

63
103

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.96
1.64

Среднее время на гол

46
55

Всего голов

76
56

Голов в среднем за матч

1.69
1.24

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

53
72

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 6 0.43
Мэддисон Джеймс 5 0.36
Соланке Доминик 4 0.29
Хын Мин Сон 3 0.21
Кулушевски Деян 2 0.14
Порро Педро 2 0.14
Биссума Ив 2 0.14
Бентанкур Родриго 1 0.07
Ромеро Кристиан 1 0.07
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Ван де Вен Микки 0 0
Ришарлисон 0 0
Удоджи Дестини 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 9 (1) 0.64
Джексон Николас 8 0.57
Мадуэке Нони 5 0.36
Фернандес Энцо 2 0.14
Нкунку Кристофер 2 0.14
Санчо Джедон 1 0.07
Нету Педру 1 0.07
Кайседо Мойсес 1 0.07
Фелиш Жоау 1 0.07
Дисаси Аксель 1 0.07
Гюсто Мало 0 0
Лавия Ромео 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 4 0
Биссума Ив 4 0
Ван де Вен Микки 4 0
Кулушевски Деян 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Сарр Пап Матар 2 0
Порро Педро 2 0
Джонсон Бреннан 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Дэвис Бен 1 0
Викарио Гульельмо 1 0
Ришарлисон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Спенс Джед 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кукурелья Марк 6 0
Фофана Уэсли 6 0
Нету Педру 4 0
Джексон Николас 4 0
Санчес Роберт 3 0
Палмер Коул 3 0
Мадуэке Нони 3 0
Кайседо Мойсес 3 0
Колвилл Леви 3 0
Мареска Энцо 2 0
Фелиш Жоау 2 0
Гюсто Мало 2 0
Лавия Ромео 2 0
Вейга Ренату 2 0
Адарабиойо Олуватосин 1 0
Нкунку Кристофер 1 0
Санчо Джедон 1 0
Фернандес Энцо 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
2
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

8
12
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
4
33%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Забито

26
31
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
4
15%
5
16%
1-15
5
19%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
6
23%
6
19%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
6
23%
5
16%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Челси 1:5 Челси - Астон Вилла 3:0 Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2
Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6

Результаты матчей

Тоттенхэм
Челси

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Челси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
3
4
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
7
7
1.5
7
7
6
8
2.5
5
9
4
10
3.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 2 1 29 - 11 35
2.
Челси
 Заявка 14 8 4 2 31 - 15 28
3.
Арсенал
 Заявка 14 8 4 2 28 - 14 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 15 8 3 4 27 - 21 27
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 7 4 4 19 - 18 25
6.
Астон Вилла
 Заявка 15 7 4 4 23 - 23 25
7.
Брайтон
 Заявка 14 6 5 3 23 - 20 23
8.
Брентфорд
 Заявка 15 7 2 6 31 - 28 23
9.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 19 22
10.
Борнмут
 Заявка 14 6 3 5 21 - 19 21
11.
Тоттенхэм
 Заявка 14 6 2 6 28 - 15 20
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 5 5 5 19 - 21 20
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
14.
Вест Хэм
 Заявка 14 4 3 7 18 - 27 15
15.
Эвертон
 Заявка 14 3 5 6 14 - 21 14
16.
Лестер
 Заявка 14 3 4 7 19 - 28 13
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 2 7 6 14 - 20 13
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 2 3 9 22 - 36 9
19.
Ипсвич
 Заявка 14 1 6 7 13 - 25 9
20.
Саутгемптон
 Заявка 15 1 2 12 11 - 31 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брентфорд
 Заявка 8 7 1 0 26 - 14 22
2.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 3 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 1 1 15 - 10 16
5.
Астон Вилла
 Заявка 8 4 3 1 13 - 9 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7.
Борнмут
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
8.
Фулхэм
 Заявка 7 4 1 2 13 - 12 13
9.
Брайтон
 Заявка 7 3 4 0 12 - 9 13
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 4 1 3 13 - 11 13
11.
Челси
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
13.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Эвертон
 Заявка 7 2 3 2 9 - 8 9
15.
Лестер
 Заявка 7 2 2 3 9 - 10 8
16.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 1 4 10 - 15 7
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 1 5 11 - 18 4
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 1 1 5 7 - 16 4
20.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 5 2 0 16 - 8 17
2.
Челси
 Заявка 7 5 1 1 19 - 7 16
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 4 2 2 11 - 12 14
4.
Арсенал
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
5.
Манчестер Сити
 Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
7.
Астон Вилла
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
8.
Фулхэм
 Заявка 7 2 3 2 8 - 7 9
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
10.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 11 - 13 8
11.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 8 - 12 8
12.
Тоттенхэм
 Заявка 7 2 1 4 11 - 8 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 1 3 3 8 - 10 6
15.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 1 2 4 11 - 18 5
16.
Ипсвич
 Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 5 - 13 5
18.
Лестер
 Заявка 7 1 2 4 10 - 18 5
19.
Брентфорд
 Заявка 7 0 1 6 5 - 14 1
20.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 4 - 15 1
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ливерпуль Салах Мохамед 13 (8)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 13 (1)
Ноттингем Форест Вуд Крис 10
Челси Палмер Коул 9 (6)
Брентфорд Мбеумо Брайан 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Хьюз Уилл 6
Челси Кукурелья Марк 6
Саутгемптон Даунс Флинн 6
Челси Фофана Уэсли 6
Ньюкасл Шёр Фабиан 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 декабря 2024, осталось 6 часов 33 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 108
    Тоттенхэм 19.4% (21)
    X 28.7% (31)
    Челси 51.9% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Челси
    3.40
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    3.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси

    Исход игры
    Тоттенхэм
    19.3% (21)
    Ничья
    29.4% (32)
    Челси
    51.4% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.79% (67)
    Меньше
    30.21% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (80)
    Нет
    16.67% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    33% (36)
    1:1 Ничья
    13.8% (15)
    2:1 Тоттенхэм
    13.8% (15)
    0:1 Челси
    9.2% (10)
    2:2 Ничья
    8.3% (9)
    1:0 Тоттенхэм
    1.8% (2)
    1:3 Челси
    1.8% (2)
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