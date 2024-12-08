Тур: 15. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Тейлор Энтони
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
45
Лавия
Ромео
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Тоттенхэм
Челси
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
56.3%
12 побед 9 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 22 победы
Второй тайм
17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 19 побед
45 матчей
24.4%
26.7%
48.9%
11 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
17.8%
33.3%
48.9%
8 побед 15 ничьих 22 победы
Второй тайм
26.7%
31.1%
42.2%
12 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
20
Голов в среднем за матч
1.41
0.87
Среднее время на гол
63
103
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.96
1.64
Среднее время на гол
46
55
Всего голов
76
56
Голов в среднем за матч
1.69
1.24
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
13
Больше 29%
Меньше 71%
32
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
5
Больше 11%
Меньше 89%
40
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
53
72
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|6
|0.43
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.36
|Соланке Доминик
|4
|0.29
|Хын Мин Сон
|3
|0.21
|Кулушевски Деян
|2
|0.14
|Порро Педро
|2
|0.14
|Биссума Ив
|2
|0.14
|Бентанкур Родриго
|1
|0.07
|Ромеро Кристиан
|1
|0.07
|Вернер Тимо
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Ришарлисон
|0
|0
|Удоджи Дестини
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|9 (1)
|0.64
|Джексон Николас
|8
|0.57
|Мадуэке Нони
|5
|0.36
|Фернандес Энцо
|2
|0.14
|Нкунку Кристофер
|2
|0.14
|Санчо Джедон
|1
|0.07
|Нету Педру
|1
|0.07
|Кайседо Мойсес
|1
|0.07
|Фелиш Жоау
|1
|0.07
|Дисаси Аксель
|1
|0.07
|Гюсто Мало
|0
|0
|Лавия Ромео
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Биссума Ив
|4
|0
|Ван де Вен Микки
|4
|0
|Кулушевски Деян
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Сарр Пап Матар
|2
|0
|Порро Педро
|2
|0
|Джонсон Бреннан
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Дэвис Бен
|1
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукурелья Марк
|6
|0
|Фофана Уэсли
|6
|0
|Нету Педру
|4
|0
|Джексон Николас
|4
|0
|Санчес Роберт
|3
|0
|Палмер Коул
|3
|0
|Мадуэке Нони
|3
|0
|Кайседо Мойсес
|3
|0
|Колвилл Леви
|3
|0
|Мареска Энцо
|2
|0
|Фелиш Жоау
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Лавия Ромео
|2
|0
|Вейга Ренату
|2
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|Санчо Джедон
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Челси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
2
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Челси
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
8
12
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
16
19
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
13%
4
21%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
4
21%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
4
25%
4
21%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
2
20%
1
8%
1-15
3
30%
4
33%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
2
25%
31-45
4
44%
3
38%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Забито
26
31
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
4
15%
5
16%
1-15
5
19%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
6
23%
6
19%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
6
23%
5
16%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Борнмут - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Рома 2:2 Манчестер Сити - Тоттенхэм 0:4
Тоттенхэм - Ипсвич 1:2 Галатасарай - Тоттенхэм 3:2 Тоттенхэм - Астон Вилла 4:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - АЗ Алкмаар 1:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 4:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Саутгемптон - Челси 1:5 Челси - Астон Вилла 3:0 Хайденхайм - Челси 0:2 Лестер - Челси 1:2
Челси - Арсенал 1:1 Челси - Ноа Ереван 8:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Ньюкасл - Челси 2:0 Челси - Ньюкасл 2:1 Панатинаикос - Челси 1:4 Ливерпуль - Челси 2:1 Челси - Ноттингем Форест 1:1 Челси - Гент 4:2 Челси - Брайтон 4:2 Челси - Барроу 5:0 Вест Хэм - Челси 0:3 Борнмут - Челси 0:1 Челси - Кристал Пэлас 1:1 Серветт - Челси 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:6
Результаты матчей
Тоттенхэм
Челси
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:6
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:6
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
4
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Челси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
43
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
77
77
68
59
410
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|29 - 11
|35
|2.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|31 - 15
|28
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|28 - 14
|28
|4.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|27 - 21
|27
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 18
|25
|6.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 23
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 20
|23
|8.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|31 - 28
|23
|9.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 19
|22
|10.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 19
|21
|11.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|28 - 15
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 21
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|14.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|18 - 27
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 21
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|19 - 28
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|22 - 36
|9
|19.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|13 - 25
|9
|20.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|11 - 31
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|26 - 14
|22
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 10
|16
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 9
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|8.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|9.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 11
|13
|11.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 15
|7
|17.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|11 - 18
|4
|19.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 8
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 7
|16
|3.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 12
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 8
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 18
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 14
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 15
|1
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|13 (8)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|13 (1)
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|10
|Челси
|Палмер Коул
|9 (6)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|9 (2)
|Кристал Пэлас
|Хьюз Уилл
|6
|Челси
|Кукурелья Марк
|6
|Саутгемптон
|Даунс Флинн
|6
|Челси
|Фофана Уэсли
|6
|Ньюкасл
|Шёр Фабиан
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Челси
Исход игры
Тоттенхэм
19.3% (21)
Ничья
29.4% (32)
Челси
51.4% (56)
Тотал 2.5
Больше
69.79% (67)
Меньше
30.21% (29)
Обе команды забьют
Да
83.33% (80)
Нет
16.67% (16)
Популярный счёт
1:2 Челси
33% (36)
1:1 Ничья
13.8% (15)
2:1 Тоттенхэм
13.8% (15)
0:1 Челси
9.2% (10)
2:2 Ничья
8.3% (9)
1:0 Тоттенхэм
1.8% (2)
1:3 Челси
1.8% (2)
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