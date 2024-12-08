Тур: 13.
0:0
Второй тайм: 66'
0'
31' Желтая карточкаМалеккидис Георгос
34' Желтая карточкаAndreas Fragkou
50' Желтая карточкаБехарано Данни
58' Желтая карточкаТчаха Серж
60' Желтая карточкаБруно Араужо
62' Желтая карточкаAlexandros Michail
62' Желтая карточкаШполярич Данило
65' Желтая карточкаМаркеш Педру
Ход матча
34'
50'
58'
60'
62'
65'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Тчаха СержЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лекьякс ЯнЗащитник
-
8 МигелитоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Яневски Чедомир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
- Запасные игроки
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Дион БабакарПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Неа Саламина
Аполлон
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед
32 матча
9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы
Второй тайм
15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 24 победы
47 матчей
19.1%
19.1%
61.8%
9 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
19.1%
31.9%
49%
9 побед 15 ничьих 23 победы
Второй тайм
19.1%
29.8%
51.1%
9 побед 14 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
57
33
Голов в среднем за матч
2.38
1.43
Среднее время на гол
37
62
Всего голов
80
49
Голов в среднем за матч
1.7
1.04
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
40
Среднее время на гол
52
86
Бомбардиры внутри турнира
Неа Саламина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веллиос Апостолос
|3 (1)
|0.23
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.15
|Гбелле Гарланд
|2
|0.15
|Папагеоргиу Гиоргос
|2
|0.15
|Нарсинг Лусиано
|1
|0.08
|Andreas Fragkou
|1
|0.08
|Тчаха Серж
|1
|0.08
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Dorregaray
|4 (2)
|0.33
|Маркеш Педру
|3
|0.25
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.25
|Змрхаль Яромир
|1
|0.08
|Малеккидис Георгос
|1
|0.08
Карточки
Неа Саламина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехарано Данни
|4
|0
|Andreas Fragkou
|3
|0
|Гбелле Гарланд
|3
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Карлитуш Тавареш
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|2
|0
|Antonis Katsiaris
|2
|0
|Сержио Констрантинос
|2
|0
|Тчаха Серж
|2
|0
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Abdelaye Diakite
|1
|0
|Папагеоргиу Гиоргос
|1
|0
|Savvas Kontopoulos
|1
|0
|Konstantinos Koumpari
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|4
|1
|Бруно Араужо
|4
|0
|Д'Алмейда Сесси
|2
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Коль Исраэль
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Малеккидис Георгос
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
Результаты матчей
Неа Саламина
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Неа Саламина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
5
7
Неа Саламина
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Аполлон
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
63%
1
17%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
3
18%
2
33%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
8%
1
8%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
3
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
4
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
25
12
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
2
8%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
4
33%
46-60
2
8%
3
25%
61-75
8
32%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Неа Саламина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония Арадиппу - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3
Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3
Результаты матчей
Неа Саламина
Аполлон
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Неа Саламина
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
73
39
46
111
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|24 - 8
|32
|2.
|11
|9
|1
|1
|26 - 7
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|20 - 9
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 16
|26
|5.
|0:0
|13
|6
|3
|4
|26 - 11
|21
|6.
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|7.
|12
|5
|2
|5
|19 - 19
|17
|8.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 12
|16
|9.
|12
|3
|5
|4
|20 - 26
|14
|10.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|11.
|13
|2
|4
|7
|13 - 30
|10
|12.
|13
|2
|3
|8
|8 - 19
|9
|13.
|0:0
|13
|2
|2
|9
|12 - 26
|8
|14.
|13
|1
|3
|9
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 2
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|6.
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 6
|8
|9.
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 11
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|5 - 15
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|7
|0
|3
|4
|2 - 10
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|15 - 10
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|15 - 4
|12
|6.
|7
|2
|3
|2
|12 - 15
|9
|7.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|4 - 14
|4
|13.
|0:0
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|14.
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|8
|Пафос
|Жайро
|7
|Анортосис
|Лопеш Рафаэл
|7
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|7
|Омония Никосия
|Стемпиньски Мариуш
|6
|Этникос Ахна
|Офори Ричард
|1 5
|АЕК Ларнака
|Enzo Cabrera2
|1 5
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Анортосис
|Артиматас Костакис
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6