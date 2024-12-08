  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 13.
Неа Саламина
1:0
Конец матча
Аполлон
0'
31' Желтая карточка
Малеккидис Георгос
34' Желтая карточка
Andreas Fragkou
50' Желтая карточка
Бехарано Данни
58' Желтая карточка
Тчаха Серж
60' Желтая карточка
Селестин Жюльен
62' Желтая карточка
Alexandros Michail
62' Желтая карточка
Шполярич Данило
65' Желтая карточка
Маркеш Педру
1:0
75' Гол
Бахасса Яссин
85' Вторая желтая карточка
Andreas Fragkou
87' Желтая карточка
Мелиссас Никос
90' Желтая карточка
Бруно Араужо
90'+8
Неа Саламина
Аполлон

История личных встреч

Неа Саламина
Аполлон

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
9 побед 9 ничьих 0 побед

32 матча

9.4%
90.6%
0 побед 3 ничьи 29 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 10 ничьих 23 победы

Второй тайм

15.6%
84.4%
0 побед 5 ничьих 24 победы

47 матчей

19.1%
19.1%
61.8%
9 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

19.1%
31.9%
49%
9 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

19.1%
29.8%
51.1%
9 побед 14 ничьих 24 победы

История матчей

ТМК
3:1
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
4:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
5:0
ПД
1:1
ПД
0:3
ПД
0:3
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:0
ПД
5:0
ПД
5:0
ПД
4:0
ТМС
1:2
ПД
0:3
КК
1:3
КК
1:0
ПД
1:2
ПД
2:0
КК
1:0
КК
0:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
0:1
К
2:0
К
1:0
ПД
4:1
К
1:2
ПД
0:0
К
2:0
ПД
4:1

Голы

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

57
33

Голов в среднем за матч

2.38
1.43

Среднее время на гол

37
62

Всего голов

80
49

Голов в среднем за матч

1.7
1.04

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
39
Больше 83%
Меньше 17%
8
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
7
Больше 15%
Меньше 85%
40

Среднее время на гол

52
86

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веллиос Апостолос 3 (1) 0.23
Дурмишай Фиорин 2 0.15
Гбелле Гарланд 2 0.15
Папагеоргиу Гиоргос 2 0.15
Нарсинг Лусиано 1 0.08
Andreas Fragkou 1 0.08
Тчаха Серж 1 0.08
Бахасса Яссин 1 0.08
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Diego Dorregaray 4 (2) 0.33
Маркеш Педру 3 0.25
Вайссбек Гаэтан 3 0.25
Змрхаль Яромир 1 0.08
Малеккидис Георгос 1 0.08

Карточки

Неа Саламина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Fragkou 3 1
Бехарано Данни 4 0
Гбелле Гарланд 3 0
Тчаха Серж 3 0
Веллиос Апостолос 2 0
Карлитуш Тавареш 2 0
Дурмишай Фиорин 2 0
Antonis Katsiaris 2 0
Сержио Констрантинос 2 0
Лекьякс Ян 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Abdelaye Diakite 1 0
Мелиссас Никос 1 0
Папагеоргиу Гиоргос 1 0
Alexandros Michail 1 0
Savvas Kontopoulos 1 0
Konstantinos Koumpari 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 4 1
Бруно Араужо 5 0
Д'Алмейда Сесси 2 1
Вурос Праксителис 3 0
Селестин Жюльен 3 0
Коль Исраэль 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Маркеш Педру 2 0
Шполярич Данило 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Малеккидис Георгос 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0

Результаты матчей

Неа Саламина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Аполлон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Неа Саламина
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
3

Упущенные победы

5
7
Неа Саламина
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Аполлон
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

17
6
10 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
12%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
2
12%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
3
18%
2
33%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

25
13
12 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
8%
1-15
6
24%
0
0%
16-30
4
16%
1
8%
31-45
3
12%
4
31%
46-60
2
8%
4
31%
61-75
8
32%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Неа Саламина
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Омония Арадиппу - Неа Саламина 1:0 Неа Саламина - Омония 29-го Мая 0:1 Кармиотисса - Неа Саламина 2:2 Неа Саламина - Эносис 1:0
Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Неа Саламина - Докса Катокопия 1:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Пафос - Неа Саламина 4:0 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:3 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - Китиу 3:0 Неа Саламина - Закакиу 1:1 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3
Аполлон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аполлон - Этникос Ахна 0:0 Аполлон - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - Аполлон 3:1 Аполлон - Пафос 0:1
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3

Результаты матчей

Неа Саламина
Аполлон

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Неа Саламина
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
7
4
3
10
1.5
4
7
1
12
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 13 10 2 1 24 - 8 32
2.
Пафос
 11 9 1 1 26 - 7 28
3.
АЕК Ларнака
 13 8 3 2 20 - 9 27
4.
Омония Никосия
 13 8 2 3 28 - 16 26
5.
АПОЭЛ
 0:0 13 6 3 4 26 - 11 21
6.
Анортосис
 13 5 3 5 15 - 17 18
7.
АЕЛ Лимасол
 12 5 2 5 19 - 19 17
8.
Аполлон
 0:0 12 4 3 5 12 - 13 15
9.
Этникос Ахна
 12 3 5 4 20 - 26 14
10.
Омония Арадиппу
 12 3 3 6 9 - 18 12
11.
Неа Саламина
 13 3 1 9 13 - 26 10
12.
Кармиотисса
 13 2 4 7 13 - 30 10
13.
Эносис
 13 2 3 8 8 - 19 9
14.
Омония 29-го Мая
 13 1 3 9 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 6 5 1 0 10 - 2 16
2.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 5 15
3.
Омония Никосия
 7 4 2 1 13 - 6 14
4.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
5.
АЕК Ларнака
 6 4 1 1 8 - 4 13
6.
АЕЛ Лимасол
 6 3 1 2 12 - 9 10
7.
АПОЭЛ
 0:0 6 3 0 3 11 - 7 9
8.
Аполлон
 0:0 6 2 2 2 8 - 6 8
9.
Неа Саламина
 6 2 0 4 5 - 9 6
10.
Кармиотисса
 7 1 3 3 9 - 16 6
11.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 11 5
12.
Омония Арадиппу
 7 1 2 4 5 - 15 5
13.
Эносис
 7 0 3 4 2 - 10 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 1 6 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 14 - 6 16
2.
Пафос
 5 5 0 0 12 - 3 15
3.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Омония Никосия
 6 4 0 2 15 - 10 12
5.
АПОЭЛ
 0:0 7 3 3 1 15 - 4 12
6.
Этникос Ахна
 7 2 3 2 12 - 15 9
7.
Омония Арадиппу
 5 2 1 2 4 - 3 7
8.
Аполлон
 0:0 6 2 1 3 4 - 7 7
9.
АЕЛ Лимасол
 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Эносис
 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Омония 29-го Мая
 6 1 2 3 3 - 7 5
12.
Кармиотисса
 6 1 1 4 4 - 14 4
13.
Неа Саламина
 7 1 1 5 8 - 17 4
14.
Анортосис
 7 0 3 4 4 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 8
Пафос Жайро 7
Анортосис Лопеш Рафаэл 7
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 7
Омония Никосия Стемпиньски Мариуш 6
Весь список

Топ нарушителей
Этникос Ахна Офори Ричард 1 5
АЕК Ларнака Enzo Cabrera2 1 5
Эносис Менди Проспер 2 3
Анортосис Артиматас Костакис 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Andreas Frangos получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Малеккидис Георгос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Неа Саламина 1:0 Аполлон онлайн

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