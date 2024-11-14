Тур: 19.
Позже
История личных встреч
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
19 матчей
10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.11
0.3
Среднее время на гол
81
300
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.22
Среднее время на гол
69
73
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.21
0.74
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
122
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|6 (2)
|0.33
|Алиев Камран
|4
|0.22
|Быков Артём
|3
|0.17
|Симонян Артём
|3
|0.17
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.11
|Гонгапшев Альбек
|2
|0.11
|Шарль
|2
|0.11
|Емельянов Роман
|1
|0.06
|Поярков Николай
|1
|0.06
|Першин Никита
|1
|0.06
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|6 (3)
|0.33
|Максимов Максим
|4
|0.22
|Горбунов Игорь
|3
|0.17
|Корян Аршак
|3
|0.17
|Манелов Ираклий
|3
|0.17
|Червяков Руслан
|3
|0.17
|Роганович Боян
|2
|0.11
|Галкин Владислав
|2
|0.11
|Чупаёв Александр
|2
|0.11
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.06
|Соколов Артём
|1
|0.06
|Шитов Виталий
|1
|0.06
|Чурич Марио
|1
|0.06
|Коледин Юрий
|1
|0.06
|Шамкин Даниил
|0
|0
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поярков Николай
|6
|1
|Першин Никита
|7
|0
|Быков Артём
|3
|0
|Симонян Артём
|3
|0
|Емельянов Роман
|2
|0
|Бавин Юрий
|2
|0
|Журавлёв Юрий
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Имамов Ислам
|2
|0
|Гаглоев Александр
|1
|0
|Садики Нехар
|1
|0
|Цаллагов Дзамболат
|1
|0
|Покидышев Николай
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Гурбан Глеб
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
5
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
8
23
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
13
28
Голы по времени матча
Забито
17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
4
40%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
44%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
56%
5
22%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
5
29%
29%
1
11%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
11%
76-90
Забито
26
33
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
8
31%
9
27%
76-90
Пропущено
27
14
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
19%
2
14%
1-15
8
30%
30%
2
14%
16-30
3
11%
5
36%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Уфа 1:0 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 6:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3
Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
7 раз 39%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
82
27
37
18
28
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
36
17
18
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
810
99
315
414
117
216
117
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|9
|0
|34 - 13
|36
|2.
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|23 - 12
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|25 - 17
|30
|4.
|Заявка
|18
|6
|11
|1
|15 - 10
|29
|5.
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|26 - 25
|27
|7.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|23 - 22
|25
|8.
|Заявка
|18
|5
|9
|4
|18 - 16
|24
|9.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|25 - 28
|24
|10.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|18 - 22
|23
|11.
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|13 - 14
|23
|12.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 14
|22
|13.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|15 - 18
|22
|14.
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|10 - 21
|19
|15.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|12 - 20
|18
|16.
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|11 - 17
|18
|17.
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|18.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|14 - 32
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|3.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|5.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 10
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|11 - 6
|18
|7.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 6
|17
|8.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|9.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|10.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|11.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|16 - 8
|14
|12.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 6
|14
|13.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|14.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|15.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 17
|11
|16.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 10
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 8
|12
|6.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 13
|11
|7.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 14
|11
|8.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|6 - 9
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 16
|7
|14.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 16
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|4 - 12
|4
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|7 - 18
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 6
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Балтика
|Андраде Кевин
|6
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
9.4% (3)
Ничья
50% (16)
Торпедо Москва
40.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
30% (9)
Меньше
70% (21)
Обе команды забьют
Да
80% (24)
Нет
20% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.9% (15)
1:2 Торпедо Москва
21.9% (7)
0:1 Торпедо Москва
15.6% (5)
2:1 СКА-Хабаровск
6.3% (2)
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