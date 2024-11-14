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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 19.
СКА-Хабаровск
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 32
СКА-Хабаровск 9.4% (3)
X 50% (16)
Торпедо Москва 40.6% (13)
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СКА-Хабаровск
Ничья
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История личных встреч

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

19 матчей

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

15.8%
47.4%
36.8%
3 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.5%
57.9%
31.6%
2 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

МПЛ
4:0
МПЛ
2:0
МПЛ
2:0
ТМК
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
К
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.11
0.3

Среднее время на гол

81
300

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.22

Среднее время на гол

69
73

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.21
0.74

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
122

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 6 (2) 0.33
Алиев Камран 4 0.22
Быков Артём 3 0.17
Симонян Артём 3 0.17
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Гонгапшев Альбек 2 0.11
Шарль 2 0.11
Емельянов Роман 1 0.06
Поярков Николай 1 0.06
Першин Никита 1 0.06
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.33
Максимов Максим 4 0.22
Горбунов Игорь 3 0.17
Корян Аршак 3 0.17
Манелов Ираклий 3 0.17
Червяков Руслан 3 0.17
Роганович Боян 2 0.11
Галкин Владислав 2 0.11
Чупаёв Александр 2 0.11
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.06
Соколов Артём 1 0.06
Шитов Виталий 1 0.06
Чурич Марио 1 0.06
Коледин Юрий 1 0.06
Шамкин Даниил 0 0

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поярков Николай 6 1
Першин Никита 7 0
Быков Артём 3 0
Симонян Артём 3 0
Емельянов Роман 2 0
Бавин Юрий 2 0
Журавлёв Юрий 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Имамов Ислам 2 0
Гаглоев Александр 1 0
Садики Нехар 1 0
Цаллагов Дзамболат 1 0
Покидышев Николай 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Гурбан Глеб 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Камара Мамаду 1 0
Максимов Максим 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Торпедо Москва
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
5
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Торпедо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

8
23
СКА-Хабаровск
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

13
28

Голы по времени матча

Забито

17
10
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
4
24%
2
20%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
3
18%
4
40%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
20%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

9
23
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
0
0%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
44%
5
22%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
5
56%
5
22%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
1
11%
1-15
5
29%
29%
1
11%
16-30
1
6%
4
44%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
4
24%
1
11%
76-90

Забито

26
33
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 0
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
5
15%
16-30
8
31%
7
21%
31-45
4
15%
4
12%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
8
31%
9
27%
76-90

Пропущено

27
14
16 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
5
19%
2
14%
1-15
8
30%
30%
2
14%
16-30
3
11%
5
36%
31-45
3
11%
3
21%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
5
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
СКА-Хабаровск - Уфа 1:0 Балтика - СКА-Хабаровск 2:0 СКА-Хабаровск - Черноморец Нв 6:1 СКА-Хабаровск - Урал 3:3
Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Урал - СКА-Хабаровск 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0 Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3
Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
7 раз 39%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
2 раза 11%
6
1 раз 6%
1
9 раз 50%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
8
2
2
7
2.5
3
7
1
8
3.5
2
8
1
8
4.5
1
9
1
8
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
1
7
1
8
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
8
10
1.5
9
9
3
15
2.5
4
14
1
17
3.5
2
16
1
17
4.5
1
17
1
17
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 18 9 9 0 34 - 13 36
2.
Балтика
 Заявка 18 10 6 2 23 - 12 36
3.
Урал
 Заявка 18 8 6 4 25 - 17 30
4.
Арсенал Тула
 Заявка 18 6 11 1 15 - 10 29
5.
Сочи
 Заявка 18 7 7 4 28 - 19 28
6.
Черноморец Нв
 Заявка 18 8 3 7 26 - 25 27
7.
Чайка
 Заявка 18 6 7 5 23 - 22 25
8.
Родина Москва
 Заявка 18 5 9 4 18 - 16 24
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 18 6 6 6 25 - 28 24
10.
Енисей
 Заявка 18 7 2 9 18 - 22 23
11.
Ротор
 Заявка 18 5 8 5 13 - 14 23
12.
КАМАЗ
 Заявка 18 6 4 8 17 - 14 22
13.
Нефтехимик
 Заявка 18 5 7 6 15 - 18 22
14.
Сокол
 Заявка 18 4 7 7 10 - 21 19
15.
Шинник
 Заявка 18 4 6 8 12 - 20 18
16.
Алания
 Заявка 18 4 6 8 11 - 17 18
17.
Уфа
 Заявка 18 4 5 9 17 - 24 17
18.
Тюмень
 Заявка 18 2 3 13 14 - 32 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
3.
Урал
 Заявка 9 5 4 0 12 - 4 19
4.
Балтика
 Заявка 8 5 3 0 10 - 3 18
5.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 5 3 1 17 - 10 18
6.
Нефтехимик
 Заявка 10 5 3 2 11 - 6 18
7.
Сочи
 Заявка 8 5 2 1 16 - 6 17
8.
Енисей
 Заявка 8 5 1 2 12 - 6 16
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 4 2 2 11 - 5 14
10.
Черноморец Нв
 Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
11.
Чайка
 Заявка 9 3 5 1 16 - 8 14
12.
Родина Москва
 Заявка 9 3 5 1 10 - 6 14
13.
Сокол
 Заявка 9 3 3 3 5 - 5 12
14.
Ротор
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
15.
Уфа
 Заявка 10 3 2 5 14 - 17 11
16.
Шинник
 Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
17.
Алания
 Заявка 9 1 3 5 5 - 10 6
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 2 6 7 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 10 5 3 2 13 - 9 18
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Черноморец Нв
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
4.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 9 3 3 3 6 - 8 12
6.
Урал
 Заявка 9 3 2 4 13 - 13 11
7.
Чайка
 Заявка 9 3 2 4 7 - 14 11
8.
Сочи
 Заявка 10 2 5 3 12 - 13 11
9.
Родина Москва
 Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
10.
Арсенал Тула
 Заявка 8 1 6 1 6 - 6 9
11.
КАМАЗ
 Заявка 10 2 2 6 6 - 9 8
12.
Шинник
 Заявка 8 1 4 3 5 - 9 7
13.
Сокол
 Заявка 9 1 4 4 5 - 16 7
14.
Енисей
 Заявка 10 2 1 7 6 - 16 7
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 3 - 7 6
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
17.
Нефтехимик
 Заявка 8 0 4 4 4 - 12 4
18.
Тюмень
 Заявка 9 1 1 7 7 - 18 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 6
Алания Плиев Константин 2 4
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Балтика Андраде Кевин 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 ноября 2024, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.



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    • Прогнозы 32
    СКА-Хабаровск 9.4% (3)
    X 50% (16)
    Торпедо Москва 40.6% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Торпедо Москва
    3.40
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    3.15
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Торпедо Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    9.4% (3)
    Ничья
    50% (16)
    Торпедо Москва
    40.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (9)
    Меньше
    70% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (24)
    Нет
    20% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.9% (15)
    1:2 Торпедо Москва
    21.9% (7)
    0:1 Торпедо Москва
    15.6% (5)
    2:1 СКА-Хабаровск
    6.3% (2)
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    Торпедо Москва
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