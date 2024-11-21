  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Атлетико Минейро
0:0
Перерыв
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
36' Желтая карточка
Rubens
39' Вторая желтая карточка
Rubens
44' Желтая карточка
Дейверсон Силва
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
25
Феррейра
Мариано
18
Вера
Фаусто
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
9
Дейверсон
Силва
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
33
Эдуардо
Карлос
II
23
Альмада
Тьяго
9
Соарес
Франсиско
Атлетико Минейро
3-5-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.73

Среднее время на гол

57
122

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.06

Среднее время на гол

41
84

Всего голов

59
28

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.29
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.21
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.18
Скарпа Густаво 4 (2) 0.12
Carlos Amaral 3 0.09
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.21
Саварино Джефферсон 5 0.15
Соарес Франсиско 5 (2) 0.15
Жезус Игор 5 0.15
Cuiabano 4 0.12
Сантос Жуниор 4 0.12
Данило Барбоза 3 0.09
Баштуш Бартоломеу 3 0.09
Понте Матео 3 0.09
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Грегоре 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Лянко Войнович 5 1
Igor Gomes 6 0
Халк Живанилдо 4 1
Ромуло 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Rubens 3 1
Igor Rabello 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Paulo Monteiro 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 7 1
Грегоре 7 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
9
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

14
27
Атлетико Минейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
64% (21)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

24
36

Голы по времени матча

Забито

24
24
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
17%
5
21%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
10
42%
1
4%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
3
13%
8
33%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Забито

18
28
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
8
29%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
25%
4
36%
76-90

Забито

42
52
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
9 Не забивали 4
5
12%
11
21%
1-15
5
12%
3
6%
16-30
12
29%
4
8%
31-45
5
12%
8
15%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
16
31%
76-90

Пропущено

47
26
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
6
13%
6
23%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
9
19%
5
19%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
9
19%
3
12%
61-75
9
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
3
8
8
1.5
7
10
2
14
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
1
6
11
1.5
7
9
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
29
4
14
19
1.5
14
19
4
29
2.5
5
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 34 20 9 5 52 - 26 69
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 0:0 34 10 13 11 42 - 47 43
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 34 9 11 14 42 - 54 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 34 6 11 17 26 - 43 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Атлетико Минейро
 0:0 17 6 7 4 24 - 23 25
15.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 0:0 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Рубенс получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 36'
    Рубенс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
4.40
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3.20
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3.20
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