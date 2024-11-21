Тур: 34.
0:0
Перерыв
Ход матча
36'
39'
44'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 ДжеффиньоНападающий
-
99 Жезус ИгорНападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.73
Среднее время на гол
57
122
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.06
Среднее время на гол
41
84
Всего голов
59
28
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
47
99
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.29
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.18
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.12
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|5
|0.15
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.15
|Жезус Игор
|5
|0.15
|Cuiabano
|4
|0.12
|Сантос Жуниор
|4
|0.12
|Данило Барбоза
|3
|0.09
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.09
|Понте Матео
|3
|0.09
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Лянко Войнович
|5
|1
|Igor Gomes
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Ромуло
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Rubens
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|7
|1
|Грегоре
|7
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
9
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
31% (5)
13% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
27
Атлетико Минейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
42% (14)
36% (12)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
64% (21)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
39% (13)
30% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
24
36
Голы по времени матча
Забито
24
24
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
17%
5
21%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
10
42%
1
4%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
3
13%
8
33%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Забито
18
28
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
8
29%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
25%
4
36%
76-90
Забито
42
52
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
9 Не забивали 4
5
12%
11
21%
1-15
5
12%
3
6%
16-30
12
29%
4
8%
31-45
5
12%
8
15%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
16
31%
76-90
Пропущено
47
26
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
6
13%
6
23%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
9
19%
5
19%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
9
19%
3
12%
61-75
9
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
3:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 30%
1
10 раз 30%
0
9 раз 27%
3
4 раза 12%
1
15 раз 45%
2
9 раз 27%
0
4 раза 12%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
143
88
710
214
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
151
611
79
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
294
1419
1419
429
528
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|34
|20
|9
|5
|52 - 26
|69
|2.
|34
|20
|7
|7
|56 - 28
|67
|3.
|33
|18
|9
|6
|47 - 32
|63
|4.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|5.
|33
|16
|11
|6
|46 - 28
|59
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|33
|12
|7
|14
|36 - 49
|43
|11.
|0:0
|34
|10
|13
|11
|42 - 47
|43
|12.
|34
|12
|5
|17
|39 - 48
|41
|13.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|34
|9
|11
|14
|42 - 54
|38
|16.
|33
|10
|7
|16
|28 - 36
|37
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|34
|6
|11
|17
|26 - 43
|29
|20.
|34
|6
|8
|20
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|0:0
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|16
|9
|4
|3
|25 - 21
|31
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|15.
|16
|6
|6
|4
|17 - 14
|24
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|5.
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|8.
|0:0
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11