Тур: 34.
0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаRubens
40' Вторая желтая карточкаRubens
45' Желтая карточкаДейверсон Силва
71' Желтая карточкаЛянко Войнович
77' Желтая карточкаMatheus Mendes
82' Желтая карточкаСарачо Федерико
90' Желтая карточкаAlexander Barboza
90' Вторая желтая карточкаAlexander Barboza
90' Желтая карточкаIgor Rabello
90'+10
Ход матча
37'
40'
45'
66'
71'
77'
82'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
44
Rubens
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 ДжеффиньоНападающий
-
99 Жезус ИгорНападающий
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
31 матч
35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.73
Среднее время на гол
57
122
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.06
Среднее время на гол
41
84
Всего голов
59
28
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
47
99
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.29
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.21
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.18
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.12
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.21
|Саварино Джефферсон
|5
|0.15
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.15
|Жезус Игор
|5
|0.15
|Cuiabano
|4
|0.12
|Сантос Жуниор
|4
|0.12
|Данило Барбоза
|3
|0.09
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.09
|Понте Матео
|3
|0.09
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Грегоре
|1
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Лянко Войнович
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Igor Gomes
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Ромуло
|4
|1
|Igor Rabello
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Rubens
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Paulo Monteiro
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|8
|2
|Грегоре
|7
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Cuiabano
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Жорж Артур
|3
|0
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Понте Матео
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
10
9
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
16
5
Упущенные победы
14
27
Атлетико Минейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
24
36
Голы по времени матча
Забито
24
24
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
4
17%
5
21%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
10
42%
1
4%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
3
13%
8
33%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Забито
18
28
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
8
29%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
25%
4
36%
76-90
Забито
42
52
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
10 Не забивали 5
5
12%
11
21%
1-15
5
12%
3
6%
16-30
12
29%
4
8%
31-45
5
12%
8
15%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
16
31%
76-90
Пропущено
47
26
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
6
13%
6
23%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
9
19%
5
19%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
9
19%
3
12%
61-75
9
19%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
4 раза 12%
1
15 раз 44%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
143
89
710
215
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
107
Больше Меньше
152
611
710
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
295
1420
1420
430
529
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|10 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11