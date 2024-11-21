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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Атлетико Минейро
0:0
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
37' Желтая карточка
Rubens
40' Вторая желтая карточка
Rubens
45' Желтая карточка
Дейверсон Силва
71' Желтая карточка
Лянко Войнович
77' Желтая карточка
Matheus Mendes
82' Желтая карточка
Сарачо Федерико
90' Желтая карточка
Alexander Barboza
90' Вторая желтая карточка
Alexander Barboza
90' Желтая карточка
Igor Rabello
90'+10
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
2
Лянко
Войнович
25
Феррейра
Мариано
18
Вера
Фаусто
5
Отавио
II
15
Сарачо
Федерико
44
Rubens
10
Паулиньо
Жозе
9
Дейверсон
Силва
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
17
Marlon
Freitas
7
Энрике
Луис
IX
33
Эдуардо
Карлос
II
23
Альмада
Тьяго
9
Соарес
Франсиско
Атлетико Минейро
3-5-2
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

31 матч

35.5%
19.4%
45.1%
11 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

19.4%
48.4%
32.2%
6 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.73

Среднее время на гол

57
122

Всего голов

37
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.06

Среднее время на гол

41
84

Всего голов

59
28

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

47
99

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.29
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.21
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.18
Скарпа Густаво 4 (2) 0.12
Carlos Amaral 3 0.09
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.21
Саварино Джефферсон 5 0.15
Соарес Франсиско 5 (2) 0.15
Жезус Игор 5 0.15
Cuiabano 4 0.12
Сантос Жуниор 4 0.12
Данило Барбоза 3 0.09
Баштуш Бартоломеу 3 0.09
Понте Матео 3 0.09
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Грегоре 1 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Лянко Войнович 6 1
Эверсон 5 1
Igor Gomes 6 0
Халк Живанилдо 4 1
Ромуло 4 1
Igor Rabello 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Rubens 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Paulo Monteiro 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 8 2
Грегоре 7 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Соарес Франсиско 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Cuiabano 4 0
Че Че 2 1
Жорж Артур 3 0
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Понте Матео 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

10
9
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

16
5

Упущенные победы

14
27
Атлетико Минейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (14)
38% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
47% (16)
29% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
12% (4)
65% (22)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

24
36

Голы по времени матча

Забито

24
24
17 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 11
20 Не забивали 19
4
17%
5
21%
1-15
3
13%
2
8%
16-30
10
42%
1
4%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
3
13%
8
33%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
9%
4
27%
1-15
6
26%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Забито

18
28
5 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
1
6%
6
21%
1-15
2
11%
1
4%
16-30
2
11%
3
11%
31-45
2
11%
4
14%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
7
39%
8
29%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
4
17%
2
18%
1-15
2
8%
1
9%
16-30
5
21%
2
18%
31-45
3
13%
1
9%
46-60
4
17%
1
9%
61-75
6
25%
4
36%
76-90

Забито

42
52
22 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 34
13 Забивали первыми 22
10 Не забивали 5
5
12%
11
21%
1-15
5
12%
3
6%
16-30
12
29%
4
8%
31-45
5
12%
8
15%
46-60
5
12%
10
19%
61-75
10
24%
16
31%
76-90

Пропущено

47
26
23 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 8
26 Не пропускали 17
6
13%
6
23%
1-15
8
17%
3
12%
16-30
9
19%
5
19%
31-45
6
13%
2
8%
46-60
9
19%
3
12%
61-75
9
19%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:4

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
7 раз 41%
0
3 раза 18%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 41%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
2 раза 12%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
3:0
4 раза 12%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
3
4 раза 12%
1
15 раз 44%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
14
3
8
9
1.5
7
10
2
15
2.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
7
0.5
Больше Меньше
15
2
6
11
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
29
5
14
20
1.5
14
20
4
30
2.5
5
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 34 20 9 5 52 - 26 69
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 33 16 11 6 46 - 28 59
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 33 12 7 14 36 - 49 43
11.
Атлетико Минейро
 34 10 13 11 42 - 47 43
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 34 9 11 14 42 - 54 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 34 6 11 17 26 - 43 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 16 9 4 3 25 - 21 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
15.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 16 6 6 4 20 - 15 24
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Паулиньо Жозе уходит с поля. Игор Рабелло выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Дейверсон Силва получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Рубенс получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • 37'
      Рубенс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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