Тур: 34.
0:1
Конец матча
Ход матча
58'
61'
65'
0:1
68'
83'
38
Victor
X
3
Leo
XV
85
Mateus
Cocao
10
Пайе
Димитри
66
Леандриньо
44
Витао
40
Ромуло
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
66 ЛеандриньоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
37 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Менесес ХеанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 РайанНападающий
-
8 Jair II
-
-
25 Hugo Moura
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Сантос НатанЗащитник
- Полузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
45 LuccaНападающий
- Нападающий
-
24 Anthoni
-
39 Luis Aquino
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.73
0.73
Среднее время на гол
52
123
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2.18
1.27
Среднее время на гол
41
70
Всего голов
43
22
Голов в среднем за матч
1.95
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
46
90
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.26
|David VI
|4
|0.12
|Пайе Димитри
|3 (1)
|0.09
|Адсон
|2
|0.06
|Mateus Cocao
|2
|0.06
|Emerson Rodriguez
|2
|0.06
|Hugo Moura
|1
|0.03
|Lucas Piton
|1
|0.03
|Леандриньо
|1
|0.03
|Луис Виктор
|1
|0.03
|Майкон Перейра
|1
|0.03
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.03
|Райан I
|1
|0.03
|Сфорца Хуан
|1
|0.03
|Henrique Paulo
|1
|0.03
|Lyncon
|1
|0.03
|Victor X
|1
|0.03
|Guilherme Estrella
|1
|0.03
|GB
|1
|0.03
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|9
|0.26
|Борре Рафаэль
|8
|0.24
|Патрик Алан
|7 (3)
|0.21
|Энрике Бруно
|4
|0.12
|Бернабей Александро
|3
|0.09
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Валенсия Эннер
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Igor Gomes
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|9
|1
|Victor X
|5
|2
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|6
|1
|Pablo Vegetti
|6
|0
|Майкон Перейра
|5
|0
|Henrique Paulo
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Гальдамес Пабло
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|1
|1
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Пайе Димитри
|1
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Jair II
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Витао
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Гомес Бруно
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Бернабей Александро
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
8
Васко да Гама
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
8
24
Васко да Гама
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
26% (9)
24% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
59% (20)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
30
7
Упущенные победы
13
32
Голы по времени матча
Забито
24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
7
33%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
21%
5
24%
76-90
Пропущено
23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
27%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Забито
11
26
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
4
36%
5
19%
61-75
1
9%
9
35%
76-90
Пропущено
28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
6
21%
4
31%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
7
25%
2
15%
76-90
Забито
35
47
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
9%
3
6%
1-15
4
11%
3
6%
16-30
7
20%
12
26%
31-45
8
23%
6
13%
46-60
7
20%
9
19%
61-75
6
17%
14
30%
30%
76-90
Пропущено
51
28
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 22
11
22%
4
14%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
6
12%
8
29%
31-45
9
18%
4
14%
46-60
9
18%
7
25%
61-75
10
20%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1
Результаты матчей
Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 35%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
161
98
89
215
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
134
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
295
1123
1321
232
529
133
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11