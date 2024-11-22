  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Васко да Гама
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
65' Гол
Уэсли Лопес
83' Желтая карточка
Mateus Cocao
90'+7
1
Лео
Жардим
96
Henrique
Paulo
38
Victor
X
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
27
Гальдамес
Пабло
85
Mateus
Cocao
26
Домингес
Максим
10
Пайе
Димитри
66
Леандриньо
99
Pablo
Vegetti
1
Рочет
Серхио
35
Агирре
Брайан
18
Рохель
Агустин
44
Витао
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
8
Энрике
Бруно
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
Васко да Гама
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
4 победы 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
6:0
СA
1:1
БСА
3:1
БСА
5:3
СA
1:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
3:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:2

Голы

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.73
0.73

Среднее время на гол

52
123

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.18
1.27

Среднее время на гол

41
70

Всего голов

43
22

Голов в среднем за матч

1.95
1

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

46
90

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.26
David VI 4 0.12
Пайе Димитри 3 (1) 0.09
Адсон 2 0.06
Mateus Cocao 2 0.06
Emerson Rodriguez 2 0.06
Hugo Moura 1 0.03
Lucas Piton 1 0.03
Леандриньо 1 0.03
Луис Виктор 1 0.03
Майкон Перейра 1 0.03
Коутиньо Филиппе 1 0.03
Райан I 1 0.03
Сфорца Хуан 1 0.03
Henrique Paulo 1 0.03
Lyncon 1 0.03
Victor X 1 0.03
Guilherme Estrella 1 0.03
GB 1 0.03
Гальдамес Пабло 0 0
Росси 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 9 0.26
Борре Рафаэль 8 0.24
Патрик Алан 7 (3) 0.21
Энрике Бруно 4 0.12
Бернабей Александро 3 0.09
Тьяго Маия 2 0.06
Бруно Табата 2 0.06
Валенсия Эннер 2 0.06
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Вандерсон 1 0.03
Igor Gomes 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Рохель Агустин 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 9 1
Victor X 5 2
David VI 6 1
Hugo Moura 6 1
Pablo Vegetti 6 0
Майкон Перейра 5 0
Henrique Paulo 5 0
Луис Виктор 3 1
Гальдамес Пабло 4 0
Lucas Piton 4 0
Росси 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Соуза Жосеф 1 1
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Пайе Димитри 1 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Домингес Максим 1 0
Jair II 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 9 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Витао 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Энрике Бруно 3 0
Рочет Серхио 3 0
Гомес Бруно 3 0
Ромуло 3 0
Igor Gomes 3 0
Бернабей Александро 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
8
Васко да Гама
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

8
24
Васко да Гама
74.1%
25.9%
20 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (17)
26% (9)
24% (8)
Интернасьонал Порту Алегре
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (6)
59% (20)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
35% (12)
38% (13)

Сухие победы

12
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

30
7

Упущенные победы

13
32

Голы по времени матча

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
3
13%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
7
33%
31-45
6
25%
2
10%
46-60
3
13%
4
19%
61-75
5
21%
5
24%
76-90

Пропущено

23
15
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
27%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
5
22%
4
27%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
4
27%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Забито

11
26
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 10
25 Не забивали 18
0
0%
2
8%
1-15
1
9%
1
4%
16-30
3
27%
5
19%
31-45
2
18%
4
15%
46-60
4
36%
5
19%
61-75
1
9%
9
35%
76-90

Пропущено

28
13
12 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
8
29%
0
0%
1-15
3
11%
0
0%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
6
21%
4
31%
46-60
3
11%
3
23%
61-75
7
25%
2
15%
76-90

Забито

35
47
14 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
9%
3
6%
1-15
4
11%
3
6%
16-30
7
20%
12
26%
31-45
8
23%
6
13%
46-60
7
20%
9
19%
61-75
6
17%
14
30%
30%
76-90

Пропущено

51
28
23 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 22
11
22%
4
14%
1-15
6
12%
0
0%
16-30
6
12%
8
29%
31-45
9
18%
4
14%
46-60
9
18%
7
25%
61-75
10
20%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Байя 3:2 Васко да Гама - Куяба 1:0
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1

Результаты матчей

Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
2:0
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 35%
1
11 раз 32%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
1
9
8
1.5
8
9
2
15
2.5
2
15
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
2
15
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
29
5
11
23
1.5
13
21
2
32
2.5
5
29
1
33
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 34 20 9 5 52 - 26 69
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 33 18 9 6 47 - 32 63
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
11.
Атлетико Минейро
 34 10 13 11 42 - 47 43
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 34 9 11 14 42 - 54 38
16.
Флуминенсе
 33 10 7 16 28 - 36 37
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 34 6 11 17 26 - 43 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
15.
Флуминенсе
 16 6 6 4 17 - 14 24
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 16 5 5 6 18 - 24 20
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Васко да Гама 0:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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