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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 34.
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 3'
Форталеза Сеара
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Форталеза Сеара
3.10
3.90
4.15
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
8
Gabriel
Martinelli
III
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
8
Leandro
Martinez
I
11
Мариньо
9
Лусеро
Хуан
Мартин
21
Moises
Vieira
Флуминенсе
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Форталеза Сеара

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
4:2
СA
2:1
К
2:2
К
0:1
СA
0:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

0.86
0.83

Среднее время на гол

105
108

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

90
97

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 6 0.18
Кауан Элиас 6 0.18
Гансо Пауло 3 0.09
Лима II 3 0.09
Кано Херман 3 0.09
Kevin Serna 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.24
Почеттино Томас 5 0.15
Лопес Брено 5 0.15
Renato Kayzer 5 (1) 0.15
Эркулес 4 0.12
Moises Vieira 4 0.12
Мариньо 3 0.09
Пикашу Яго 2 0.06
Кушчевич Беньямин 2 0.06
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 0
Тьяго Сантос 9 0
Мело Фелипе 3 2
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Gabriel Martinelli III 5 0
Гуга III 3 1
Александр Гомес II 4 0
Кано Херман 3 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Фабио Лопес 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Кауан Элиас 3 0
Берналь Факундо 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Тити 7 0
Пикашу Яго 6 0
Кушчевич Беньямин 3 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Eros Mancuso 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
7
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

7
28
Флуминенсе
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
58% (19)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Форталеза Сеара
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
9% (3)
48% (16)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)

Сухие победы

13
1

Сухие поражения

7
13

Волевые победы

24
5

Упущенные победы

16
35

Голы по времени матча

Забито

17
17
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
12%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
7
41%
5
29%
29%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
3
18%
2
12%
76-90

Пропущено

14
25
2 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
6
43%
5
20%
76-90

Забито

9
28
4 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
26 Не забивали 16
1
11%
6
21%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
1
11%
6
21%
31-45
3
33%
4
14%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
1
11%
5
18%
76-90

Пропущено

24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
6
25%
3
33%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
5
21%
2
22%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90

Забито

26
45
13 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 23
14 Не забивали 5
3
12%
8
18%
1-15
2
8%
8
18%
16-30
8
31%
11
24%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
4
15%
7
16%
76-90

Пропущено

38
34
10 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 22
0
0%
5
15%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
7
18%
8
24%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
13
34%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
16 раз 48%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
11
5
2
15
1.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
12
0.5
Больше Меньше
28
5
7
26
1.5
12
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 34 20 9 5 52 - 26 69
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 34 20 7 7 56 - 28 67
3.
Форталеза Сеара
 0:0 34 18 10 6 47 - 32 64
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 34 17 7 10 48 - 35 58
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
11.
Атлетико Минейро
 34 10 13 11 42 - 47 43
12.
Витория
 34 12 5 17 39 - 48 41
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Флуминенсе
 0:0 34 10 8 16 28 - 36 38
16.
Жувентуде
 34 9 11 14 42 - 54 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 34 6 11 17 26 - 43 29
20.
Атлетико Гойаненсе
 34 6 8 20 24 - 52 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
3.
Сан-Паулу
 17 12 2 3 28 - 14 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 11 4 2 28 - 11 37
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 17 8 5 4 26 - 22 29
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 0:0 17 6 7 4 17 - 14 25
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 4 5 8 13 - 22 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 8 5 4 23 - 16 29
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 17 5 6 6 18 - 24 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 17 5 3 9 19 - 26 18
8.
Атлетико Минейро
 17 4 6 7 18 - 24 18
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 17 3 6 8 12 - 24 15
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 0:0 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (7)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Сан-Паулу Лукас Моура 10 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Форталеза Сеара
3.10
3.90
4.15
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