Тур: 34.
0:0
Первый тайм: 3'
0'
29
Тьяго
Сантос
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
11
Мариньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
55 Wallace Davi
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
2 Тинга I
-
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Флуминенсе
Форталеза Сеара
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.83
Среднее время на гол
105
108
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
97
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|6
|0.18
|Кауан Элиас
|6
|0.18
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Лима II
|3
|0.09
|Кано Херман
|3
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.24
|Почеттино Томас
|5
|0.15
|Лопес Брено
|5
|0.15
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.15
|Эркулес
|4
|0.12
|Moises Vieira
|4
|0.12
|Мариньо
|3
|0.09
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|0
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Александр Гомес II
|4
|0
|Кано Херман
|3
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Берналь Факундо
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|3
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Eros Mancuso
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
56% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
7
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
7
28
Флуминенсе
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (11)
58% (19)
9% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
24% (8)
30% (10)
Форталеза Сеара
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
9% (3)
48% (16)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Сухие победы
13
1
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
16
35
Голы по времени матча
Забито
17
17
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
2
12%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
7
41%
5
29%
29%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
3
18%
2
12%
76-90
Пропущено
14
25
2 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
1
7%
5
20%
31-45
3
21%
4
16%
46-60
3
21%
2
8%
61-75
6
43%
5
20%
76-90
Забито
9
28
4 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
26 Не забивали 16
1
11%
6
21%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
1
11%
6
21%
31-45
3
33%
4
14%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
1
11%
5
18%
76-90
Пропущено
24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
6
25%
3
33%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
5
21%
2
22%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
26
45
13 В 1-м тайме 27
13 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 23
14 Не забивали 5
3
12%
8
18%
1-15
2
8%
8
18%
16-30
8
31%
11
24%
31-45
5
19%
4
9%
46-60
4
15%
7
16%
61-75
4
15%
7
16%
76-90
Пропущено
38
34
10 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 22
0
0%
5
15%
1-15
3
8%
5
15%
16-30
7
18%
8
24%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
13
34%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
16 раз 48%
2
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
511
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
115
215
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
285
726
1221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|9
|5
|52 - 26
|69
|2.
|34
|20
|7
|7
|56 - 28
|67
|3.
|0:0
|34
|18
|10
|6
|47 - 32
|64
|4.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|5.
|34
|17
|11
|6
|47 - 28
|62
|6.
|34
|17
|7
|10
|48 - 35
|58
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|34
|13
|7
|14
|44 - 44
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|41 - 42
|44
|10.
|34
|12
|7
|15
|36 - 50
|43
|11.
|34
|10
|13
|11
|42 - 47
|43
|12.
|34
|12
|5
|17
|39 - 48
|41
|13.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|14.
|34
|11
|7
|16
|37 - 41
|40
|15.
|0:0
|34
|10
|8
|16
|28 - 36
|38
|16.
|34
|9
|11
|14
|42 - 54
|38
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|34
|8
|13
|13
|35 - 41
|37
|19.
|34
|6
|11
|17
|26 - 43
|29
|20.
|34
|6
|8
|20
|24 - 52
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|3.
|17
|12
|2
|3
|28 - 14
|38
|4.
|17
|11
|4
|2
|28 - 11
|37
|5.
|17
|10
|5
|2
|26 - 13
|35
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|17
|10
|2
|5
|22 - 14
|32
|9.
|17
|8
|8
|1
|31 - 17
|32
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|17
|8
|5
|4
|26 - 22
|29
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|0:0
|17
|6
|7
|4
|17 - 14
|25
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|17
|4
|5
|8
|13 - 22
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|17
|8
|5
|4
|23 - 16
|29
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|17
|5
|3
|9
|19 - 26
|18
|8.
|17
|4
|6
|7
|18 - 24
|18
|9.
|17
|4
|4
|9
|15 - 23
|16
|10.
|17
|3
|6
|8
|12 - 24
|15
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|0:0
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|18.
|17
|1
|7
|9
|14 - 24
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11