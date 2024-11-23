Тур: 34.
2:2
Конец матча
0'
1:0
11' ГолЛима
1:1
19' ГолMoises Vieira
36' Желтая карточкаEros Mancuso
1:2
43' ГолМариньо
54' Желтая карточкаКушчевич Беньямин
2:2
85' ГолКано Херман
90' Желтая карточкаКано Херман
90'+7
Ход матча
19'
36'
43'
1:2
57'
64'
72'
85'
2:2
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тьяго
Сантос
45
Лима
II
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
4
Тити
33
Eros
Mancuso
11
Мариньо
17
Велисон
Хосе
35
Эркулес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
23 ГугаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
55 Wallace Davi
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
2 Тинга I
-
-
10 Калебе
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Флуминенсе
Форталеза Сеара
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
0.86
0.83
Среднее время на гол
105
108
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
90
97
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|6
|0.18
|Кауан Элиас
|6
|0.18
|Лима II
|4
|0.12
|Кано Херман
|4
|0.12
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.24
|Почеттино Томас
|5
|0.15
|Лопес Брено
|5
|0.15
|Moises Vieira
|5
|0.15
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.15
|Мариньо
|4
|0.12
|Эркулес
|4
|0.12
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|0
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Берналь Факундо
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Пикашу Яго
|6
|0
|Кушчевич Беньямин
|4
|1
|Мариньо
|3
|1
|Eros Mancuso
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
53% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
35% (6)
65% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
11
9
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
7
28
Флуминенсе
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (11)
56% (19)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
24% (8)
29% (10)
Форталеза Сеара
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
12% (4)
47% (16)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
32% (11)
44% (15)
Сухие победы
13
1
Сухие поражения
7
13
Волевые победы
24
5
Упущенные победы
18
37
Голы по времени матча
Забито
19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
21 Не забивали 22
3
16%
2
11%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
7
37%
6
32%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
16%
5
26%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Пропущено
16
27
4 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
0
0%
6
22%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
5
19%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
3
19%
2
7%
61-75
6
38%
6
22%
76-90
Забито
9
28
4 В 1-м тайме 17
5 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
27 Не забивали 17
1
11%
6
21%
1-15
2
22%
5
18%
16-30
1
11%
6
21%
31-45
3
33%
4
14%
46-60
1
11%
2
7%
61-75
1
11%
5
18%
76-90
Пропущено
24
9
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
13 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
1
11%
16-30
6
25%
3
33%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
5
21%
2
22%
61-75
7
29%
29%
2
22%
76-90
Забито
28
47
14 В 1-м тайме 29
14 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 23
14 Не забивали 5
4
14%
8
17%
1-15
2
7%
9
19%
16-30
8
29%
12
26%
31-45
5
18%
4
9%
46-60
4
14%
7
15%
61-75
5
18%
7
15%
76-90
Пропущено
40
36
12 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 23
0
0%
6
17%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
8
22%
31-45
7
18%
5
14%
46-60
8
20%
4
11%
61-75
13
33%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 3:2
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1
Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:2
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 41%
0
12 раз 35%
2
8 раз 24%
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
611
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
215
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
295
826
1321
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (7)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Сан-Паулу
|Лукас Моура
|10 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 11