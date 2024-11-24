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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Сан-Паулу
2:2
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
1' Гол
Паулиньо Жозе
0:2
18' Гол
Паулиньо Жозе
1:2
24' Гол в свои ворота
Вера Фаусто
2:2
45' Гол
Силва Андре
53' Желтая карточка
Лусиано Невес
53' Желтая карточка
Саравия Ренсо
54' Желтая карточка
Нето Руан
57' Желтая карточка
Лянко Войнович
63' Желтая карточка
Igor Vinicius
89' Желтая карточка
Paulo Monteiro
90'+7
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
22
Нето
Руан
28
Alan
Franco1
13
Рафинья
XXI
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
17
Силва
Андре
III
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
20
Бернард
Дуарте
17
Igor
Gomes
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Сан-Паулу
4-3-3
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед

Первый тайм

22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед

История матчей

К
0:0
К
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
4:2
СA
3:1
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
1:0
БСА
0:0
КЛ
4:1
КЛ
1:2
КЛ
2:0
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
5:1

Голы

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

1.74
0.68

Среднее время на гол

51
132

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

63
34

Голов в среднем за матч

1.54
0.83

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

58
108

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Моура 10 (2) 0.29
Лусиано Невес 10 (1) 0.29
Силва Андре III 7 0.2
Кальери Хонатан 5 0.14
_Ferreira 3 0.09
Феррейра Факундо 2 0.06
Арболеда Роберт 2 0.06
William Gomes 2 0.06
Wellington Rato 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Льюис Джамал 0 0
Alan Franco1 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.29
Паулиньо Жозе 8 (1) 0.23
Варгас Эдуардо 7 (1) 0.2
Скарпа Густаво 4 (2) 0.11
Carlos Amaral 3 0.09
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 12 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 6 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Welington 5 0
Alisson II 5 0
Лукас Моура 4 0
Michel Araujo 4 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Sabino2 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Коста Диего 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Антонио Маркос 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Нето Руан 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Лянко Войнович 7 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Халк Живанилдо 4 1
Igor Rabello 4 1
Igor Gomes 5 0
Паулиньо Жозе 3 1
Rubens 3 1
Ромуло 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Paulo Monteiro 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
11
Сан-Паулу
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
13

Упущенные победы

15
21
Сан-Паулу
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Атлетико Минейро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

20
32

Голы по времени матча

Забито

30
21
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
8
27%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
6
20%
7
33%
76-90

Пропущено

16
25
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
4
25%
6
24%
76-90

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
15%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
10
42%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
3
13%
76-90

Пропущено

21
23
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
19%
2
9%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
8
38%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90

Забито

50
45
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
11
22%
6
13%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
8
16%
12
27%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
11
22%
10
22%
76-90

Пропущено

37
48
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
6
16%
6
13%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
9
24%
10
21%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
8
22%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0

Результаты матчей

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
14
3
11
7
1.5
8
9
3
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
7
5
12
1.5
7
11
3
14
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
7
0.5
Больше Меньше
25
10
16
19
1.5
15
20
6
29
2.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
4.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 34 17 11 6 47 - 28 62
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 34 13 7 14 44 - 44 46
9.
Коринтианс
 34 11 11 12 41 - 42 44
10.
Атлетико Минейро
 35 10 14 11 44 - 49 44
11.
Васко да Гама
 34 12 7 15 36 - 50 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
14.
Атлетико Паранаэнсе
 34 11 7 16 37 - 41 40
15.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 34 8 13 13 35 - 41 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 10 5 2 26 - 13 35
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 17 10 2 5 22 - 14 32
9.
Коринтианс
 17 8 8 1 31 - 17 32
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 17 4 4 9 15 - 23 16
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 17 3 3 11 11 - 28 12
18.
Ред Булл Брагантино
 17 1 7 9 14 - 24 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    • 53'
      Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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