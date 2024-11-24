Тур: 35.
2:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолПаулиньо Жозе
0:2
18' ГолПаулиньо Жозе
1:2
24' Гол в свои воротаВера Фаусто
2:2
45' ГолСилва Андре
53' Желтая карточкаЛусиано Невес
53' Желтая карточкаСаравия Ренсо
54' Желтая карточкаНето Руан
57' Желтая карточкаЛянко Войнович
63' Желтая карточкаIgor Vinicius
89' Желтая карточкаPaulo Monteiro
90'+7
Ход матча
1'
0:1
18'
0:2
24'
1:2
45'
2:2
53'
53'
54'
57'
63'
83'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Нето
Руан
28
Alan
Franco1
13
Рафинья
XXI
16
Густаво
Диас
25
Alisson
II
47
_Ferreira
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Igor
Gomes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Нето РуанЗащитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
13 Рафинья XXIЗащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 _FerreiraНападающий
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
36 Patryck
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
19.5%
46.4%
14 побед 8 ничьих 19 побед
Первый тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
29.3%
39%
31.7%
12 побед 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
1.74
0.68
Среднее время на гол
51
132
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
63
34
Голов в среднем за матч
1.54
0.83
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
20
Больше 49%
Меньше 51%
21
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
58
108
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Моура
|10 (2)
|0.29
|Лусиано Невес
|10 (1)
|0.29
|Силва Андре III
|7
|0.2
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|_Ferreira
|3
|0.09
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.29
|Паулиньо Жозе
|8 (1)
|0.23
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.2
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.11
|Carlos Amaral
|3
|0.09
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|12
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|6
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Лукас Моура
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Коста Диего
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Лянко Войнович
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Igor Rabello
|4
|1
|Igor Gomes
|5
|0
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Rubens
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Paulo Monteiro
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
50% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Атлетико Минейро
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
11
Сан-Паулу
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Атлетико Минейро
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
13
Упущенные победы
15
21
Сан-Паулу
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Атлетико Минейро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (7)
40% (14)
40% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
20
32
Голы по времени матча
Забито
30
21
16 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 4
19 Не забивали 24
8
27%
2
10%
1-15
4
13%
4
19%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
3
10%
2
10%
46-60
5
17%
4
19%
61-75
6
20%
7
33%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
2
13%
4
16%
1-15
3
19%
2
8%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
4
25%
4
16%
61-75
4
25%
6
24%
76-90
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
15%
4
17%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
4
20%
10
42%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
3
13%
76-90
Пропущено
21
23
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
19%
2
9%
1-15
2
10%
6
26%
16-30
8
38%
4
17%
31-45
3
14%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
19%
3
13%
76-90
Забито
50
45
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 20
21 Забивали первыми 14
7 Не забивали 10
11
22%
6
13%
1-15
6
12%
7
16%
16-30
8
16%
12
27%
31-45
6
12%
5
11%
46-60
8
16%
5
11%
61-75
11
22%
10
22%
76-90
Пропущено
37
48
20 В 1-м тайме 24
17 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 27
6
16%
6
13%
1-15
5
14%
8
17%
16-30
9
24%
10
21%
31-45
5
14%
6
13%
46-60
4
11%
9
19%
61-75
8
22%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1
Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0 Гойяс - Сан-Паулу 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1
Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0
Результаты матчей
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
4 раза 11%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
143
117
89
315
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
117
512
711
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
287
Больше Меньше
2510
1619
1520
629
431
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11