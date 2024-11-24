Тур: 35.
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
3'
1:0
15
Гомес
Бруно
44
Витао
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
24 Anthoni
-
-
39 Luis Aquino
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.6
0.5
Среднее время на гол
150
180
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
115
101
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|9
|0.26
|Борре Рафаэль
|8
|0.24
|Патрик Алан
|7 (3)
|0.21
|Энрике Бруно
|4
|0.12
|Бернабей Александро
|3
|0.09
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Валенсия Эннер
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Вандерсон
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.21
|Саша Эдуардо
|4 (1)
|0.12
|Витиньо Витор V
|3
|0.09
|Линкольн II
|3 (1)
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|9
|0
|Фернандо Режес
|6
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Витао
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Энрике Бруно
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Гомес Бруно
|3
|0
|Ромуло
|3
|0
|Igor Gomes
|3
|0
|Бернабей Александро
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Сантос Эдуардо
|5
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Фернандес Матеус
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Капишаба Жуниньо
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
13
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Ред Булл Брагантино
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
20
19
Интернасьонал Порту Алегре
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (8)
59% (20)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Ред Булл Брагантино
23.8%
76.2%
5 побед 16 поражений
Первый тайм
15% (5)
50% (17)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
59% (20)
26% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
27
32
Голы по времени матча
Забито
26
15
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
2
8%
3
20%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
3
20%
31-45
4
15%
6
40%
46-60
5
19%
0
0%
61-75
9
35%
3
20%
76-90
Пропущено
13
23
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 15
0
0%
2
9%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
31%
5
22%
31-45
4
31%
6
26%
46-60
3
23%
2
9%
61-75
2
15%
5
22%
76-90
Забито
21
21
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
5%
6
29%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
3
14%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90
Забито
47
36
18 В 1-м тайме 20
29 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
3
6%
9
25%
1-15
3
6%
3
8%
16-30
12
26%
8
22%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
14
30%
30%
6
17%
76-90
Пропущено
28
40
12 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 18
22 Не пропускали 28
4
14%
3
8%
1-15
0
0%
9
23%
16-30
8
29%
8
20%
31-45
4
14%
7
18%
46-60
7
25%
4
10%
61-75
5
18%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Результаты матчей
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
3
2 раза 12%
0
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
8 раз 24%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
1
14 раз 41%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
134
89
710
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
116
512
314
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
2410
1321
1024
529
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|35
|20
|10
|5
|53 - 27
|70
|3.
|1:0
|35
|18
|11
|6
|48 - 28
|65
|4.
|34
|18
|10
|6
|49 - 34
|64
|5.
|34
|18
|8
|8
|53 - 38
|62
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|0:0
|35
|13
|8
|14
|44 - 44
|47
|9.
|0:0
|35
|11
|12
|12
|41 - 42
|45
|10.
|0:0
|35
|12
|8
|15
|36 - 50
|44
|11.
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|0:0
|35
|11
|8
|16
|37 - 41
|41
|14.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|15.
|35
|9
|12
|14
|43 - 55
|39
|16.
|34
|10
|8
|16
|30 - 38
|38
|17.
|34
|9
|10
|15
|39 - 49
|37
|18.
|0:1
|35
|8
|13
|14
|35 - 42
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|13
|4
|0
|29 - 8
|43
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|27 - 13
|38
|6.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|7.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|8.
|0:0
|18
|10
|3
|5
|22 - 14
|33
|9.
|0:0
|18
|8
|9
|1
|31 - 17
|33
|10.
|0:0
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|0:1
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|17
|6
|7
|4
|19 - 16
|25
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|0:0
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|4.
|1:0
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|0:0
|18
|4
|5
|9
|15 - 23
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|17
|4
|2
|11
|19 - 29
|14
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|0:0
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|0:0
|18
|3
|4
|11
|11 - 28
|13
|17.
|0:0
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|18.
|0:1
|18
|1
|7
|10
|14 - 25
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|11 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11