  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Интернасьонал Порту Алегре
4:1
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
1:0
4' Пенальти
Патрик Алан
9' Желтая карточка
Борре Рафаэль
1:1
19' Гол
Капишаба Жуниньо
2:1
27' Гол
Борре Рафаэль
45' Желтая карточка
Капишаба Жуниньо
47' Желтая карточка
Энрике Бруно
3:1
86' Гол
Уэсли Лопес
4:1
88' Гол
Вандерсон
90'+5
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
8
Энрике
Бруно
5
Фернандо
Режес
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
1
Швенгбер
Клейтон
5
Да
Силва
Джадсом
14
Энрике
Педру
II
3
Сантос
Эдуардо
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
54
Vinicius
Mendonca
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1

История личных встреч

Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.6
0.5

Среднее время на гол

150
180

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
101

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 10 0.29
Борре Рафаэль 9 0.26
Патрик Алан 8 (4) 0.23
Энрике Бруно 4 0.11
Бернабей Александро 3 0.09
Тьяго Маия 2 0.06
Бруно Табата 2 0.06
Вандерсон 2 0.06
Валенсия Эннер 2 0.06
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Рохель Агустин 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.2
Саша Эдуардо 4 (1) 0.11
Витиньо Витор V 3 0.09
Линкольн II 3 (1) 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.06
Эвангелиста Лукас 2 0.06
Жонатан Луис 2 0.06
Борбас Тиаго 2 0.06
Мендес Дуглас 2 0.06
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Капишаба Жуниньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0

Карточки

Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 9 0
Фернандо Режес 6 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 6 0
Энрике Бруно 5 0
Витао 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Гомес Бруно 3 0
Ромуло 3 0
Igor Gomes 3 0
Бернабей Александро 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 9 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Сантос Эдуардо 5 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Линкольн II 4 0
Фернандес Матеус 4 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Raul González II 2 0
Уртадо Хосе 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
22% (4)
17% (3)
Ред Булл Брагантино
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

7
14
Интернасьонал Порту Алегре
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Ред Булл Брагантино
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

20
19
Интернасьонал Порту Алегре
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
57% (20)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Ред Булл Брагантино
22.7%
77.3%
5 побед 17 поражений
Первый тайм
14% (5)
49% (17)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (5)
57% (20)
29% (10)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

27
33

Голы по времени матча

Забито

30
16
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
18 Не забивали 23
3
10%
3
19%
1-15
2
7%
1
6%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
4
13%
6
38%
46-60
5
17%
0
0%
61-75
11
37%
3
19%
76-90

Пропущено

14
27
5 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 16
0
0%
3
11%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
4
29%
5
19%
31-45
4
29%
6
22%
46-60
3
21%
2
7%
61-75
2
14%
7
26%
76-90

Забито

21
21
10 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
22 Не забивали 22
1
5%
6
29%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
7
33%
5
24%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
4
19%
61-75
5
24%
3
14%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
4
27%
1
6%
1-15
0
0%
6
35%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
2
12%
61-75
3
20%
4
24%
76-90

Забито

51
37
20 В 1-м тайме 21
31 Во 2-м тайме 16
20 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
4
8%
9
24%
1-15
4
8%
4
11%
16-30
12
24%
8
22%
31-45
6
12%
6
16%
46-60
9
18%
4
11%
61-75
16
31%
6
16%
76-90

Пропущено

29
44
13 В 1-м тайме 22
16 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 29
4
14%
4
9%
1-15
1
3%
10
23%
16-30
8
28%
8
18%
31-45
4
14%
7
16%
46-60
7
24%
4
9%
61-75
5
17%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1
Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0

Результаты матчей

Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Интернасьонал Порту Алегре
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
4
9
9
1.5
7
10
3
15
2.5
1
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
6
5
12
1.5
3
15
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
25
10
14
21
1.5
10
25
6
29
2.5
1
34
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
5.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 35 13 8 14 45 - 45 47
9.
Коринтианс
 35 12 11 12 44 - 43 47
10.
Атлетико Минейро
 35 10 14 11 44 - 49 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
14.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
15.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
7.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интернасьонал Порту Алегре 4:1 Ред Булл Брагантино онлайн

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