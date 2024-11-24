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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Байя
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико Паранаэнсе
0'
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.72
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4.90
4.80
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Все Коэффициенты
23
Adriel
Ramos
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
4
Кану
Рубенилсон
46
Да
Силва
Лусиано
10
Рибейро
Эвертон
19
Александр
Кайо
6
Лукас
Жан
7
Ademir
Santos
17
Лусиано
Родригез
16
Thaciano
41
Понтес
Микаэл
29
Leonardo
Godoy
45
Lucas
Belezi
15
Гамарра
Матео
37
Lucas
Esquivel
23
Filipinho
3
Gabriel
Paulista
VIII
11
Nikao
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
Байя
4-3-3
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Атлетико Паранаэнсе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
К
2:1
К
1:2
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
КС
0:1
КС
0:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
6:2
СA
1:0
СA
0:2
КБ
5:0
КБ
1:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.4
0.91

Среднее время на гол

64
99

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.64
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.52
0.95

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

59
94

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 8 (1) 0.24
Thaciano 6 0.18
Соуза Коули 4 0.12
Gabriel Teixeira 4 0.12
Лусиано Родригез 4 0.12
Лукас Жан 3 0.09
Да Силва Лусиано 3 0.09
Эступиньян Оскар 3 0.09
Рибейро Эвертон 2 0.06
Ademir Santos 2 0.06
Александр Кайо 2 0.06
Ратао Рафаэл 1 0.03
Жилберто Жуниор 1 0.03
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.03
Де Пена Карлос 0 0
Ариас Сантьяго 0 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Julimar 6 0.18
Nikao 5 0.15
Каноббио Агустин 4 0.12
Gonzalo Mastriani 4 0.12
Tomas Cuello 3 0.09
Pablo I 3 0.09
Ди Йорио Лукас 3 0.09
Фернандиньо XII 2 (1) 0.06
Erick2 2 0.06
Leonardo Godoy 1 0.03
Gabriel Paulista VIII 1 0.03
Joao Cruz 1 0.03
Christian Cardoso 1 0.03
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 12 0
Габриэл Шавьер 6 0
Thaciano 6 0
Лукас Жан 6 0
Александр Кайо 6 0
Де Пена Карлос 5 0
Стум Эвералдо 5 0
Рибейро Эвертон 4 0
Ариас Сантьяго 2 1
Куэста Виктор 3 0
Rezende2 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Маркос Дос Сантос 2 0
Да Силва Лусиано 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Yago I 2 0
Сени Рожерио 1 0
Danilo XVI 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
Соуза Коули 1 0
Marcos Victor 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамарра Матео 7 0
Thiago Heleno 5 1
Pablo I 6 0
Christian Cardoso 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Каноббио Агустин 4 1
Lucas Esquivel 4 1
Leonardo Godoy 5 0
Julimar 4 0
Роша Кайке 4 0
Фернандо Менегаццо 3 0
Madson II 3 0
Сантана Алекс 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Tomas Cuello 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Filipinho 3 0
Кука 1 1
Понтес Микаэл 1 1
Зе Витор 2 0
Nikao 2 0
Joao Cruz 2 0
Erick2 2 0
Lucas Belezi 2 0
Leonardo Linck 0 1
Лучо Гонсалес 1 0
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Бенто Крепски 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Байя
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
8
Байя
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

14
18
Байя
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Атлетико Паранаэнсе
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
21% (7)
47% (16)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

24
17

Упущенные победы

17
26

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 24
3
14%
1
7%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Пропущено

14
24
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 15
2
14%
5
21%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
4
29%
1
4%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
9
38%
76-90

Забито

22
22
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
19 Не забивали 20
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
18%
7
32%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
5
23%
4
18%
76-90

Пропущено

30
18
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
1
3%
5
28%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
9
30%
3
17%
61-75
6
20%
3
17%
76-90

Забито

44
36
17 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 14
6 Не забивали 10
5
11%
1
3%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
8
18%
10
28%
31-45
6
14%
5
14%
46-60
9
20%
5
14%
61-75
12
27%
7
19%
76-90

Пропущено

44
42
20 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 26
3
7%
10
24%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
10
23%
3
7%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
10
23%
5
12%
61-75
10
23%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2
Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1

Результаты матчей

Байя
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

2:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 21%
1:1
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 47%
2
9 раз 26%
0
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
15 раз 44%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Байя
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
11
1.5
4
13
2
15
2.5
3
14
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
10
7
6
11
1.5
5
12
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
6
0.5
Больше Меньше
24
10
12
22
1.5
9
25
3
31
2.5
3
31
1
33
3.5
1
33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 35 18 11 6 48 - 28 65
4.
Форталеза Сеара
 34 18 10 6 49 - 34 64
5.
Фламенго
 34 18 8 8 53 - 38 62
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 0:0 35 13 8 14 44 - 44 47
9.
Коринтианс
 0:0 35 11 12 12 41 - 42 45
10.
Васко да Гама
 0:0 35 12 8 15 36 - 50 44
11.
Атлетико Минейро
 35 10 14 11 44 - 49 44
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 35 11 8 16 37 - 41 41
14.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
15.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
16.
Флуминенсе
 34 10 8 16 30 - 38 38
17.
Крисьюма
 34 9 10 15 39 - 49 37
18.
Ред Булл Брагантино
 0:1 35 8 13 14 35 - 42 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 17 13 4 0 29 - 8 43
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 18 11 5 2 27 - 13 38
6.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
7.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
8.
Байя
 0:0 18 10 3 5 22 - 14 33
9.
Коринтианс
 0:0 18 8 9 1 31 - 17 33
10.
Васко да Гама
 0:0 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 0:1 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 17 6 7 4 19 - 16 25
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 17 8 4 5 28 - 21 28
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1:0 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 0:0 18 4 5 9 15 - 23 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 17 4 2 11 19 - 29 14
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 0:0 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Васко да Гама
 0:0 18 3 4 11 11 - 28 13
17.
Коринтианс
 0:0 17 3 3 11 10 - 25 12
18.
Ред Булл Брагантино
 0:1 18 1 7 10 14 - 25 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 11 (4)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Байя
Ничья
Атлетико Паранаэнсе
1.72
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Байя
Атлетико Паранаэнсе
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