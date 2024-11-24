Тур: 35.
1:1
Конец матча
0'
0:1
61' ГолNikao
72' Желтая карточкаПонтес Микаэл
74' Желтая карточкаФернандо Менегаццо
1:1
90' ГолБиэл
90' Желтая карточкаГабриэл Шавьер
90'+8
Ход матча
61'
0:1
69'
72'
90'
1:1
90'
23
Adriel
Ramos
16
Thaciano
45
Lucas
Belezi
23
Filipinho
11
Nikao
28
Tomas
Cuello
92
Pablo
I
- Основной состав
-
23 Adriel RamosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 БиэлНападающий
-
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Lucas BeleziЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 FilipinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
61 Оседе ДерикЗащитник
- Защитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
90 Emersonn
-
57 Joao Cruz
-
65 Arthur Dias
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Байя
Атлетико Паранаэнсе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
33.3%
14.3%
52.4%
7 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
23.8%
52.4%
23.8%
5 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.4
0.91
Среднее время на гол
64
99
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.64
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.52
0.95
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
59
94
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|8 (1)
|0.23
|Thaciano
|6
|0.17
|Соуза Коули
|4
|0.11
|Gabriel Teixeira
|4
|0.11
|Лусиано Родригез
|4
|0.11
|Лукас Жан
|3
|0.09
|Да Силва Лусиано
|3
|0.09
|Эступиньян Оскар
|3
|0.09
|Рибейро Эвертон
|2
|0.06
|Ademir Santos
|2
|0.06
|Александр Кайо
|2
|0.06
|Ратао Рафаэл
|1
|0.03
|Жилберто Жуниор
|1
|0.03
|Биэл
|1
|0.03
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.03
|Де Пена Карлос
|0
|0
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikao
|6
|0.17
|Julimar
|6
|0.17
|Каноббио Агустин
|4
|0.11
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.11
|Tomas Cuello
|3
|0.09
|Pablo I
|3
|0.09
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.09
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.06
|Erick2
|2
|0.06
|Leonardo Godoy
|1
|0.03
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.03
|Joao Cruz
|1
|0.03
|Christian Cardoso
|1
|0.03
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|12
|0
|Габриэл Шавьер
|7
|0
|Thaciano
|6
|0
|Лукас Жан
|6
|0
|Александр Кайо
|6
|0
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Стум Эвералдо
|5
|0
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|Ариас Сантьяго
|2
|1
|Куэста Виктор
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Маркос Дос Сантос
|2
|0
|Да Силва Лусиано
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Соуза Коули
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамарра Матео
|7
|0
|Thiago Heleno
|5
|1
|Pablo I
|6
|0
|Christian Cardoso
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Каноббио Агустин
|4
|1
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Leonardo Godoy
|5
|0
|Фернандо Менегаццо
|4
|0
|Julimar
|4
|0
|Роша Кайке
|4
|0
|Понтес Микаэл
|2
|1
|Madson II
|3
|0
|Сантана Алекс
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Tomas Cuello
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Filipinho
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Joao Cruz
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Lucas Belezi
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Байя
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
9
Байя
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Атлетико Паранаэнсе
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
14
18
Байя
70.4%
29.6%
19 побед 8 поражений
Первый тайм
34% (12)
43% (15)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
40% (14)
23% (8)
Атлетико Паранаэнсе
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
20% (7)
49% (17)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
24
17
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
23
15
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
3
13%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
4
17%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
8
35%
3
20%
76-90
Пропущено
15
25
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
2
13%
5
20%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
4
27%
1
4%
31-45
1
7%
5
20%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
27%
10
40%
76-90
Забито
22
22
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
27%
16-30
4
18%
7
32%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
7
32%
3
14%
61-75
5
23%
4
18%
76-90
Пропущено
30
18
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 11
1
3%
5
28%
1-15
5
17%
4
22%
16-30
6
20%
2
11%
31-45
3
10%
1
6%
46-60
9
30%
3
17%
61-75
6
20%
3
17%
76-90
Забито
45
37
17 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 15
6 Не забивали 10
5
11%
1
3%
1-15
4
9%
8
22%
16-30
8
18%
10
27%
31-45
6
13%
5
14%
46-60
9
20%
6
16%
61-75
13
29%
7
19%
76-90
Пропущено
45
43
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 24
19 Пропускали первыми 19
26 Не пропускали 27
3
7%
10
23%
1-15
7
16%
6
14%
16-30
10
22%
3
7%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
11
24%
5
12%
61-75
10
22%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Байя 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3 Васко да Гама - Байя 3:2
Крузейро - Байя 1:1 Байя - Фламенго 0:2 Байя - Крисьюма 1:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Фламенго - Байя 1:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Гремио - Байя 0:2 Байя - Витория 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Флуминенсе - Байя 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:1 Байя - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойаненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс - Атлетико Паранаэнсе 5:2 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Расинг Авельянеда - Атлетико Паранаэнсе 4:1 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1
Результаты матчей
Байя
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
0
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Байя
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
143
612
413
216
314
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
117
611
513
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
2510
1223
926
332
332
134
134
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11