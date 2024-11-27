Тур: 35.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
11
Мариньо
43
Уэсли
Лопес
26
Алекс
Сандро
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Форталеза Сеара
Фламенго
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Среднее время на гол
65
45
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
60
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.23
|Почеттино Томас
|5
|0.14
|Лопес Брено
|5
|0.14
|Moises Vieira
|5
|0.14
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.14
|Мариньо
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.31
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.14
|Энрике Бруно
|5
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Луис Давид
|3
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Matheus Goncalves
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Кушчевич Беньямин
|5
|1
|Пикашу Яго
|6
|0
|Мариньо
|3
|1
|Eros Mancuso
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Пульгар Эрик
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Варела Гильермо
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
65% (11)
35% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
8
Форталеза Сеара
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
17
23
Форталеза Сеара
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (14)
47% (16)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
32% (11)
24% (8)
Фламенго
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
24% (8)
59% (20)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
32% (11)
41% (14)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
28
28
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
6
21%
1
4%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
6
21%
7
25%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
5
18%
9
32%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
22 Не забивали 20
2
11%
2
8%
1-15
4
21%
6
24%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
5
26%
7
28%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
6
22%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
53
29 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
23 Забивали первыми 20
5 Не забивали 5
8
17%
3
6%
1-15
9
19%
11
21%
16-30
12
26%
9
17%
31-45
4
9%
6
11%
46-60
7
15%
10
19%
61-75
7
15%
14
26%
76-90
Пропущено
36
38
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 26
6
17%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
8
22%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Фламенго
Точный счет
1:0
7 раз 41%
1:1
4 раза 24%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 65%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 24%
1:1
7 раз 21%
1:2
4 раза 12%
3:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 24%
1:1
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 47%
2
7 раз 21%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
1 раз 3%
2
13 раз 38%
1
13 раз 38%
0
5 раз 15%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
611
Больше Меньше
98
512
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
710
710
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
295
1321
1618
628
331
133
331
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|35
|20
|10
|5
|53 - 27
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|0:0
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|0:0
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|14.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|15.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|16.
|35
|9
|12
|14
|43 - 55
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|7.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|8.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|0:0
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11