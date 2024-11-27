Тур: 35.
0:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаКушчевич Беньямин
24' Желтая карточкаПульгар Эрик
67' Вторая желтая карточкаПульгар Эрик
79' Желтая карточкаEros Mancuso
79' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
90' Желтая карточкаВарела Гильермо
90'+7
Ход матча
24'
67'
79'
90'
90'
90'
4
Тити
33
Eros
Mancuso
35
Эркулес
11
Мариньо
43
Уэсли
Лопес
26
Алекс
Сандро
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
33 Eros MancusoЗащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
2 Тинга I
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
33 КлейтонЗащитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
История личных встреч
Форталеза Сеара
Фламенго
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
16 матчей
31.3%
12.5%
56.2%
5 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Среднее время на гол
65
45
Всего голов
17
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.5
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
84
60
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.23
|Почеттино Томас
|5
|0.14
|Лопес Брено
|5
|0.14
|Moises Vieira
|5
|0.14
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.14
|Мариньо
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.31
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.14
|Энрике Бруно
|5
|0.14
|Жерсон Сантос
|3
|0.09
|Араужо Луис
|3
|0.09
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.09
|Луис Давид
|3
|0.09
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Ричард Майкл
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Matheus Goncalves
|2
|0.06
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Тити
|7
|0
|Кушчевич Беньямин
|5
|1
|Пикашу Яго
|6
|0
|Eros Mancuso
|4
|1
|Мариньо
|3
|1
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Leandro Martinez I
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|6
|1
|Аллан Соуза
|6
|1
|Энрике Бруно
|6
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Варела Гильермо
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|Де ла Крус Николас
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Уэсли Лопес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
61% (11)
39% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Фламенго
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
8
Форталеза Сеара
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Фламенго
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
61% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
17
23
Форталеза Сеара
79.2%
20.8%
19 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (14)
49% (17)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Фламенго
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (8)
60% (21)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
21
31
Голы по времени матча
Забито
28
28
17 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 8
18 Не забивали 20
6
21%
1
4%
1-15
5
18%
5
18%
16-30
6
21%
7
25%
31-45
4
14%
3
11%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
5
18%
9
32%
76-90
Пропущено
9
21
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 15
0 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
1
11%
3
14%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
5
24%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
2
22%
8
38%
76-90
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
2
11%
2
8%
1-15
4
21%
6
24%
16-30
6
32%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
5
26%
7
28%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Пропущено
27
17
15 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 13
6
22%
1
6%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
5
19%
3
18%
31-45
4
15%
5
29%
29%
46-60
2
7%
2
12%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Забито
47
53
29 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 30
23 Забивали первыми 20
6 Не забивали 6
8
17%
3
6%
1-15
9
19%
11
21%
16-30
12
26%
9
17%
31-45
4
9%
6
11%
46-60
7
15%
10
19%
61-75
7
15%
14
26%
76-90
Пропущено
36
38
19 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 26
6
17%
4
11%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
8
22%
3
8%
31-45
5
14%
10
26%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
8
22%
13
34%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2
Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Крузейро - Фламенго 0:1
Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Фламенго
Точный счет
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 46%
2
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
143
612
98
513
116
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
153
710
711
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
Больше Меньше
296
1322
1619
629
332
134
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|21
|10
|5
|54 - 27
|73
|2.
|0:1
|36
|21
|7
|8
|57 - 29
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|0:2
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|2:0
|36
|10
|12
|14
|45 - 55
|42
|14.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|15.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|16.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|0:1
|18
|12
|2
|4
|33 - 13
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|7.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|0:2
|18
|6
|7
|5
|24 - 25
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|2.
|0:1
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|2:0
|18
|2
|6
|10
|18 - 32
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11