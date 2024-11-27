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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Флуминенсе
0:0
Конец матча
Крисьюма
0'
45' Желтая карточка
Fellipe Mateus
45' Желтая карточка
Gustavo Barreto
58' Желтая карточка
Берналь Факундо
90'+9
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
3
Силва
Тьяго
29
Тьяго
Сантос
6
Диого
VII
8
Gabriel
Martinelli
III
5
Берналь
Факундо
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
1
Gustavo
XII
6
Роналд
3
Rodrigo
Fagundes
4
Анхель
Вилькер
20
Дуду
V1
8
Newton
88
Gustavo
Barreto
11
Боласье
Янник
7
Fellipe
Mateus
22
Marcelo
Hermes
9
Визеу
Фелипе
Флуминенсе
4-2-3-1
Крисьюма
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Крисьюма

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

СA
1:1
К
3:0
К
2:1
К
3:2
К
1:1
КСМР
3:2
КСМР
2:0
БСА
4:2
БСА
3:2
БСА
1:2
БСА
3:0

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

3
1.4

Среднее время на гол

30
64

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

2.36
1.18

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

38
76

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ариас Джон 6 0.17
Кауан Элиас 6 0.17
Лима II 4 0.11
Кано Херман 4 0.11
Гансо Пауло 3 0.09
Kevin Serna 1 0.03
Аугусто Ренато 1 0.03
Кено 1 0.03
Марсело Виера 1 (1) 0.03
Мартинелли Габриэл 1 0.03
Самуэл Шавьер 0 0
Андре 0 0
Гуга III 0 0
Маркус Аленсар 0 0
Александр Гомес II 0 0
Gabriel Martinelli III 0 0
Крисьюма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боласье Янник 6 0.17
Matheus XV 5 0.14
Кайке Артур 5 0.14
Fellipe Mateus 3 0.09
Marcelo Hermes 2 0.06
Клаудиньо Родригес 2 0.06
Gustavo Barreto 2 0.06
Rodrigo Fagundes 2 0.06
Трауко Мигель 2 0.06
Визеу Фелипе 2 0.06
Higor Meritao 2 0.06
Аллано Лима 1 0.03
Роналд 1 0.03
Newton 1 0.03
Анхель Вилькер 1 0.03
Фигейреду Тобиаш 1 0.03
Renato Kayzer 1 0.03
Walisson 0 0
Jonatan Moreira III 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гансо Пауло 12 0
Тьяго Сантос 9 0
Мело Фелипе 3 2
Диого VII 6 0
Ариас Джон 6 0
Лима II 4 1
Андре 5 0
Самуэл Шавьер 5 0
Mano Menezes 5 0
Gabriel Martinelli III 5 0
Гуга III 3 1
Кано Херман 4 0
Александр Гомес II 4 0
Берналь Факундо 4 0
Марсело Виера 3 0
Кено 3 0
Фабио Лопес 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Кауан Элиас 3 0
Диниз Фернандо 1 1
Jan Franc Lucumi 1 1
Силва Тьяго 2 0
Маноэл 2 0
Маркус Аленсар 2 0
Джон Кеннеди 1 0
Карлос Антонио 1 0
Коста Дуглас 1 0
Victor Hugo 1 0
Марлон 1 0
Теранс Давид 1 0
Фуэнтес Габриэль 1 0
Габриэл III 1 0
Нонато Густаво 1 0
Крисьюма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллано Лима 8 2
Rodrigo Fagundes 8 0
Роналд 6 0
Newton 5 0
Фигейреду Тобиаш 5 0
Fellipe Mateus 5 0
Eder1 5 0
Клаудиньо Родригес 3 1
Трауко Мигель 3 1
Gustavo XII 3 1
Боласье Янник 4 0
Walisson 4 0
Gustavo Barreto 4 0
Анхель Вилькер 3 0
Marcelo Hermes 3 0
Маркиньос IV 3 0
Matheus XV 3 0
Higor Meritao 3 0
Кайке Артур 3 0
Визеу Фелипе 1 1
Alisson III 2 0
Jonatan Moreira III 2 0
Каррейро Патрик 1 0
Claudio Tencati 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
10
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Крисьюма
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
9

Упущенные победы

7
17
Флуминенсе
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (11)
57% (20)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Крисьюма
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)

Сухие победы

13
3

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

24
12

Упущенные победы

18
27

Голы по времени матча

Забито

19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
16%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
37%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
7
35%
76-90

Пропущено

16
28
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
0
0%
5
18%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
6
38%
6
21%
76-90

Забито

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
3
15%
76-90

Пропущено

24
20
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
5
25%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90

Забито

28
40
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
4
14%
4
10%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
8
29%
9
23%
31-45
5
18%
9
23%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
18%
10
25%
76-90

Пропущено

40
48
12 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 29
0
0%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
8
20%
9
19%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
8
20%
10
21%
61-75
13
33%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Крисьюма

Точный счет

1:0
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
8 раз 23%
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Крисьюма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
5
2
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
27
8
8
27
1.5
10
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 35 21 7 7 57 - 28 70
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 35 20 10 5 53 - 27 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 0:0 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 0:0 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 35 13 8 14 45 - 45 47
9.
Коринтианс
 35 12 11 12 44 - 43 47
10.
Атлетико Минейро
 35 10 14 11 44 - 49 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
14.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
15.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
16.
Жувентуде
 35 9 12 14 43 - 55 39
17.
Крисьюма
 35 9 11 15 39 - 49 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:0 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 17 12 2 3 33 - 12 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
7.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
8.
Фламенго
 0:0 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 24 - 23 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 17 9 5 3 24 - 15 32
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 0:0 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 0:0 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
19.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
20.
Жувентуде
 17 1 6 10 16 - 32 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Barreto получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Fellipe Mateus получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Гансо Пауло уходит с поля. Аугусто Ренато выходит вместо него
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