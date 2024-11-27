Тур: 35.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаFellipe Mateus
45' Желтая карточкаGustavo Barreto
58' Желтая карточкаБерналь Факундо
90'+9
Ход матча
45'
45'
58'
77'
83'
29
Тьяго
Сантос
21
Ариас
Джон
10
Гансо
Пауло
11
Кено
19
Кауан
Элиас
6
Роналд
20
Дуду
V1
8
Newton
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосЗащитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 КеноПолузащитник
-
19 Кауан ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
-
98 Эудес ВиторВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
35 Нето ЖоаоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Нападающий
-
90 Kevin Serna
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
-
6 РоналдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дуду V1Защитник
-
8 NewtonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 WalissonЗащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
28 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кайке АртурНападающий
-
25 Alisson III
-
17 Matheus XV
-
-
Главный тренер: Claudio Tencati
История личных встреч
Флуминенсе
Крисьюма
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
3
1.4
Среднее время на гол
30
64
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
2.36
1.18
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
38
76
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ариас Джон
|6
|0.17
|Кауан Элиас
|6
|0.17
|Лима II
|4
|0.11
|Кано Херман
|4
|0.11
|Гансо Пауло
|3
|0.09
|Kevin Serna
|1
|0.03
|Аугусто Ренато
|1
|0.03
|Кено
|1
|0.03
|Марсело Виера
|1 (1)
|0.03
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.03
|Самуэл Шавьер
|0
|0
|Андре
|0
|0
|Гуга III
|0
|0
|Маркус Аленсар
|0
|0
|Александр Гомес II
|0
|0
|Gabriel Martinelli III
|0
|0
Крисьюма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боласье Янник
|6
|0.17
|Matheus XV
|5
|0.14
|Кайке Артур
|5
|0.14
|Fellipe Mateus
|3
|0.09
|Marcelo Hermes
|2
|0.06
|Клаудиньо Родригес
|2
|0.06
|Gustavo Barreto
|2
|0.06
|Rodrigo Fagundes
|2
|0.06
|Трауко Мигель
|2
|0.06
|Визеу Фелипе
|2
|0.06
|Higor Meritao
|2
|0.06
|Аллано Лима
|1
|0.03
|Роналд
|1
|0.03
|Newton
|1
|0.03
|Анхель Вилькер
|1
|0.03
|Фигейреду Тобиаш
|1
|0.03
|Renato Kayzer
|1
|0.03
|Walisson
|0
|0
|Jonatan Moreira III
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гансо Пауло
|12
|0
|Тьяго Сантос
|9
|0
|Мело Фелипе
|3
|2
|Диого VII
|6
|0
|Ариас Джон
|6
|0
|Лима II
|4
|1
|Андре
|5
|0
|Самуэл Шавьер
|5
|0
|Mano Menezes
|5
|0
|Gabriel Martinelli III
|5
|0
|Гуга III
|3
|1
|Кано Херман
|4
|0
|Александр Гомес II
|4
|0
|Берналь Факундо
|4
|0
|Марсело Виера
|3
|0
|Кено
|3
|0
|Фабио Лопес
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Кауан Элиас
|3
|0
|Диниз Фернандо
|1
|1
|Jan Franc Lucumi
|1
|1
|Силва Тьяго
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Маркус Аленсар
|2
|0
|Джон Кеннеди
|1
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Коста Дуглас
|1
|0
|Victor Hugo
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Теранс Давид
|1
|0
|Фуэнтес Габриэль
|1
|0
|Габриэл III
|1
|0
|Нонато Густаво
|1
|0
Крисьюма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллано Лима
|8
|2
|Rodrigo Fagundes
|8
|0
|Роналд
|6
|0
|Newton
|5
|0
|Фигейреду Тобиаш
|5
|0
|Fellipe Mateus
|5
|0
|Eder1
|5
|0
|Клаудиньо Родригес
|3
|1
|Трауко Мигель
|3
|1
|Gustavo XII
|3
|1
|Боласье Янник
|4
|0
|Walisson
|4
|0
|Gustavo Barreto
|4
|0
|Анхель Вилькер
|3
|0
|Marcelo Hermes
|3
|0
|Маркиньос IV
|3
|0
|Matheus XV
|3
|0
|Higor Meritao
|3
|0
|Кайке Артур
|3
|0
|Визеу Фелипе
|1
|1
|Alisson III
|2
|0
|Jonatan Moreira III
|2
|0
|Каррейро Патрик
|1
|0
|Claudio Tencati
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
56% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Крисьюма
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
10
Флуминенсе
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Крисьюма
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
23
9
Упущенные победы
7
17
Флуминенсе
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (11)
57% (20)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
26% (9)
29% (10)
Крисьюма
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
31% (11)
34% (12)
Сухие победы
13
3
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
24
12
Упущенные победы
18
27
Голы по времени матча
Забито
19
20
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 21
3
16%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
7
37%
5
25%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
7
35%
76-90
Пропущено
16
28
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
0
0%
5
18%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
19%
5
18%
46-60
3
19%
5
18%
61-75
6
38%
6
21%
76-90
Забито
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
28 Не забивали 21
1
11%
2
10%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
1
11%
4
20%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
1
11%
4
20%
61-75
1
11%
3
15%
76-90
Пропущено
24
20
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
6
25%
4
20%
31-45
4
17%
3
15%
46-60
5
21%
5
25%
61-75
7
29%
29%
6
30%
76-90
Забито
28
40
14 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 18
15 Не забивали 7
4
14%
4
10%
1-15
2
7%
3
8%
16-30
8
29%
9
23%
31-45
5
18%
9
23%
46-60
4
14%
5
13%
61-75
5
18%
10
25%
76-90
Пропущено
40
48
12 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 30
16 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 29
0
0%
5
10%
1-15
4
10%
4
8%
16-30
8
20%
9
19%
31-45
7
18%
8
17%
46-60
8
20%
10
21%
61-75
13
33%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Витория - Флуминенсе 2:1
Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Гремио 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Гремио - Флуминенсе 2:1 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Флуминенсе - Байя 1:0
Крисьюма
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Крисьюма - Витория 0:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0 Крисьюма - Сан-Паулу 1:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Крисьюма - Атлетико Гойаненсе 2:0 Байя - Крисьюма 1:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Куяба - Крисьюма 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Крисьюма - Гремио 0:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Фламенго - Крисьюма 2:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Крисьюма
Точный счет
1:0
4 раза 22%
2:2
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
6 раз 33%
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
2 раза 12%
1
9 раз 50%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
0:1
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:1
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
1:2
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
0
13 раз 37%
2
8 раз 23%
1
17 раз 49%
2
9 раз 26%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Крисьюма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
143
612
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
135
215
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
278
827
1025
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|21
|7
|7
|57 - 28
|70
|2.
|35
|20
|10
|5
|53 - 27
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|0:0
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|0:0
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|35
|10
|14
|11
|44 - 49
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|14.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|15.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|16.
|35
|9
|12
|14
|43 - 55
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|17
|12
|2
|3
|33 - 12
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|7.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|8.
|0:0
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|17
|6
|7
|4
|24 - 23
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|9
|5
|3
|24 - 15
|32
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|0:0
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|0:0
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|19.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
|20.
|17
|1
|6
|10
|16 - 32
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11