Тур: 36.
0:1
Второй тайм: 67'
0'
0:1
19' ГолГрегоре
45' Желтая карточкаТеллес Алекс
46' Желтая карточкаAlexander Barboza
58' Желтая карточкаJohn Victor
62' Желтая карточкаАльмада Тьяго
Ход матча
19'
0:1
45'
58'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
10
Рони
III
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
7 Дуду
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.1%
60.5%
18.4%
8 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.47
Среднее время на гол
69
61
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.48
0.89
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
1.39
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|12 (3)
|0.33
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.28
|Рони III
|4
|0.11
|Риос Ричард
|2
|0.06
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|5
|0.14
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.14
|Жезус Игор
|5
|0.14
|Cuiabano
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.08
|Понте Матео
|3
|0.08
|Грегоре
|2
|0.06
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менино Габриэль
|7
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|Гомес Густаво
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Майке Роша
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Роша Маркос
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстевао
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|9
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Соарес Франсиско
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Cuiabano
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Понте Матео
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|John Victor
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
3
9
Палмейрас Сан-Паулу
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
24
27
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (5)
63% (22)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
4
13%
5
21%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
1
4%
31-45
11
34%
4
17%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
6
19%
8
33%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90
Забито
24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
1
4%
6
21%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
5
38%
76-90
Забито
56
52
22 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 22
9 Не забивали 6
5
9%
11
21%
1-15
9
16%
3
6%
16-30
8
14%
4
8%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
7
13%
10
19%
61-75
13
23%
16
31%
76-90
Пропущено
29
28
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
9
31%
3
11%
61-75
2
7%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0
Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
0
10 раз 29%
1
6 раз 17%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
9 раз 26%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
153
125
711
413
414
215
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
152
711
710
216
116
216
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
305
1916
1421
629
530
431
332
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|21
|10
|5
|54 - 27
|73
|2.
|0:1
|36
|21
|7
|8
|57 - 29
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|0:2
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|2:0
|36
|10
|12
|14
|45 - 55
|42
|14.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|15.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|16.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|0:1
|18
|12
|2
|4
|33 - 13
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|7.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|0:2
|18
|6
|7
|5
|24 - 25
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|2.
|0:1
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|2:0
|18
|2
|6
|10
|18 - 32
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11