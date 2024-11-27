  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Второй тайм: 67'
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
19' Гол
Грегоре
45' Желтая карточка
Теллес Алекс
46' Желтая карточка
Alexander Barboza
58' Желтая карточка
John Victor
62' Желтая карточка
Альмада Тьяго
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
44
Витор
Нуньеш
15
Гомес
Густаво
16
Caio
Paulista
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
41
Эстевао
23
Вейга
Рафаэль
9
Андерсон
Фелипе
10
Рони
III
12
John
Victor
22
Витиньо
Виктор
II
15
Баштуш
Бартоломеу
20
Alexander
Barboza
13
Теллес
Алекс
17
Marlon
Freitas
26
Грегоре
7
Энрике
Луис
IX
10
Саварино
Джефферсон
23
Альмада
Тьяго
99
Жезус
Игор
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

38 матчей

44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.1%
60.5%
18.4%
8 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

КЛ
2:2
КЛ
2:1
СA
1:0
СA
3:4
СA
0:1
ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

22
28

Голов в среднем за матч

1.29
1.47

Среднее время на гол

69
61

Всего голов

31
17

Голов в среднем за матч

1.48
0.89

Среднее время на гол

60
100

Всего голов

53
45

Голов в среднем за матч

1.39
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

64
76

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 12 (3) 0.33
Вейга Рафаэль 11 (3) 0.31
Лопес Хосе Мануэль 10 0.28
Рони III 4 0.11
Риос Ричард 2 0.06
Андерсон Фелипе 2 0.06
Лазаро 2 0.06
José Maurisio3 2 0.06
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.06
Гомес Густаво 1 (1) 0.03
Морено Анибал 1 0.03
Фабиньо Энрике 1 0.03
Майке Роша 1 0.03
Мурило Серкейра 1 0.03
Менино Габриэль 1 0.03
Луиджи 1 0.03
Витор Нуньеш 1 0.03
Vanderlan 0 0
Роша Маркос 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрике Луис IX 7 (1) 0.19
Саварино Джефферсон 5 0.14
Соарес Франсиско 5 (2) 0.14
Жезус Игор 5 0.14
Cuiabano 4 0.11
Сантос Жуниор 4 0.11
Данило Барбоза 3 0.08
Баштуш Бартоломеу 3 0.08
Понте Матео 3 0.08
Грегоре 2 0.06
Эдуардо Карлос II 2 0.06
Мартинс Матеус 2 0.06
Ромеро Оскар 1 (1) 0.03
Джеффиньо 1 0.03
Альмада Тьяго 1 0.03
Kaue 1 0.03
Вела Карлос 1 0.03
Марсал Фернандо 1 0.03
Lucas Halter 1 0.03
Jacob Montes 1 0.03
Marlon Freitas 0 0
Эрнандес Диего 0 0
Угу Мигель 0 0
Дамиан Суарес 0 0
Аллан Маркес 0 0
Теллес Алекс 0 0
Alexander Barboza 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менино Габриэль 7 1
Лопес Хосе Мануэль 8 0
Гомес Густаво 8 0
Мурило Серкейра 6 1
Рафаэл Жозе 7 0
Морено Анибал 7 0
Абел Феррейра 6 0
Майке Роша 6 0
Риос Ричард 6 0
Роша Маркос 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Эндрик II 3 0
Эстевао 3 0
Caio Paulista 1 1
Фабиньо Энрике 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Витор Нуньеш 2 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0
Гиай Агустин 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 9 2
Грегоре 8 0
Баштуш Бартоломеу 6 0
Marlon Freitas 6 0
Соарес Франсиско 4 1
Дамиан Суарес 5 0
Марсал Фернандо 5 0
Ромеро Оскар 5 0
Cuiabano 5 0
Жорж Артур 4 0
Данило Барбоза 4 0
Lucas Halter 4 0
Энрике Луис IX 4 0
Понте Матео 4 0
Че Че 2 1
Саварино Джефферсон 3 0
Эрнандес Диего 3 0
Джеффиньо 2 0
Аллан Маркес 2 0
Сантос Жуниор 2 0
John Victor 2 0
Каррейро Патрик 2 0
Жезус Игор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Теллес Алекс 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Мартинс Матеус 1 0
Ярлен 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

3
9
Палмейрас Сан-Паулу
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
12% (2)
76% (13)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

24
27
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Ботафого Рио-де-Жанейро
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
14% (5)
63% (22)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

27
36

Голы по времени матча

Забито

32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 11
21 Не забивали 20
4
13%
5
21%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
5
16%
1
4%
31-45
11
34%
4
17%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
6
19%
8
33%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
1
8%
4
27%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
23%
3
20%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
1
8%
3
20%
76-90

Забито

24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
1
4%
6
21%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
5
38%
76-90

Забито

56
52
22 В 1-м тайме 18
34 Во 2-м тайме 34
21 Забивали первыми 22
9 Не забивали 6
5
9%
11
21%
1-15
9
16%
3
6%
16-30
8
14%
4
8%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
7
13%
10
19%
61-75
13
23%
16
31%
76-90

Пропущено

29
28
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 18
3
10%
6
21%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
21%
5
18%
31-45
7
24%
2
7%
46-60
9
31%
3
11%
61-75
2
7%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0
Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:0
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
2 раза 12%
1
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
0
10 раз 29%
1
6 раз 17%
5
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
9 раз 26%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
15
3
12
5
1.5
7
11
4
13
2.5
4
14
2
15
3.5
2
16
2
15
4.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
2
7
11
1.5
7
10
2
16
2.5
1
16
2
16
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
30
5
19
16
1.5
14
21
6
29
2.5
5
30
4
31
3.5
3
32
3
32
4.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 36 21 10 5 54 - 27 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 36 21 7 8 57 - 29 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 35 13 8 14 45 - 45 47
9.
Коринтианс
 35 12 11 12 44 - 43 47
10.
Атлетико Минейро
 0:2 36 10 14 12 44 - 51 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 2:0 36 10 12 14 45 - 55 42
14.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
15.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 35 9 11 15 39 - 49 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 18 12 2 4 33 - 13 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
7.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 2:0 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 0:2 18 6 7 5 24 - 25 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 18 10 5 3 25 - 15 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:1 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 0:2 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 2:0 18 2 6 10 18 - 32 12
19.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Теллес Алекс получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Ботафого Рио-де-Жанейро
3.15
3.30
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4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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