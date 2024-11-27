Тур: 36.
1:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолГрегоре
45' Желтая карточкаТеллес Алекс
46' Желтая карточкаAlexander Barboza
58' Желтая карточкаJohn Victor
62' Желтая карточкаАльмада Тьяго
70' Красная карточкаРоша Маркос
0:2
73' ГолСаварино Джефферсон
83' Желтая карточкаМайке Роша
0:3
89' ГолАдриэлсон
1:3
90' ГолРиос Ричард
90' Желтая карточкаГомес Густаво
90'+7
Ход матча
19'
0:1
45'
58'
62'
70'
73'
83'
89'
0:3
90'
1:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Витор
Нуньеш
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
10
Рони
III
12
John
Victor
13
Теллес
Алекс
26
Грегоре
99
Жезус
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Витор НуньешЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
41 ЭстеваоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
7 Дуду
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Жезус ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 АдриэлсонЗащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Аллан МаркесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ромеро ОскарПолузащитник
-
66 Cuiabano
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
38 матчей
44.7%
23.7%
31.6%
17 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.1%
60.5%
18.4%
8 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
28
Голов в среднем за матч
1.29
1.47
Среднее время на гол
69
61
Всего голов
31
17
Голов в среднем за матч
1.48
0.89
Среднее время на гол
60
100
Всего голов
53
45
Голов в среднем за матч
1.39
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
17
Больше 45%
Меньше 55%
21
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
64
76
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|12 (3)
|0.33
|Вейга Рафаэль
|11 (3)
|0.31
|Лопес Хосе Мануэль
|10
|0.28
|Рони III
|4
|0.11
|Риос Ричард
|3
|0.08
|Андерсон Фелипе
|2
|0.06
|Лазаро
|2
|0.06
|José Maurisio3
|2
|0.06
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.06
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.03
|Морено Анибал
|1
|0.03
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|Майке Роша
|1
|0.03
|Мурило Серкейра
|1
|0.03
|Менино Габриэль
|1
|0.03
|Луиджи
|1
|0.03
|Витор Нуньеш
|1
|0.03
|Vanderlan
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрике Луис IX
|7 (1)
|0.19
|Саварино Джефферсон
|6
|0.17
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|0.14
|Жезус Игор
|5
|0.14
|Cuiabano
|4
|0.11
|Сантос Жуниор
|4
|0.11
|Данило Барбоза
|3
|0.08
|Баштуш Бартоломеу
|3
|0.08
|Понте Матео
|3
|0.08
|Грегоре
|2
|0.06
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.06
|Мартинс Матеус
|2
|0.06
|Ромеро Оскар
|1 (1)
|0.03
|Джеффиньо
|1
|0.03
|Альмада Тьяго
|1
|0.03
|Kaue
|1
|0.03
|Вела Карлос
|1
|0.03
|Марсал Фернандо
|1
|0.03
|Адриэлсон
|1
|0.03
|Lucas Halter
|1
|0.03
|Jacob Montes
|1
|0.03
|Marlon Freitas
|0
|0
|Эрнандес Диего
|0
|0
|Угу Мигель
|0
|0
|Дамиан Суарес
|0
|0
|Аллан Маркес
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
|Alexander Barboza
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|9
|0
|Менино Габриэль
|7
|1
|Лопес Хосе Мануэль
|8
|0
|Мурило Серкейра
|6
|1
|Майке Роша
|7
|0
|Рафаэл Жозе
|7
|0
|Морено Анибал
|7
|0
|Роша Маркос
|5
|1
|Абел Феррейра
|6
|0
|Риос Ричард
|6
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Эстевао
|3
|0
|Caio Paulista
|1
|1
|Фабиньо Энрике
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
|Гиай Агустин
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexander Barboza
|9
|2
|Грегоре
|8
|0
|Баштуш Бартоломеу
|6
|0
|Marlon Freitas
|6
|0
|Соарес Франсиско
|4
|1
|Дамиан Суарес
|5
|0
|Марсал Фернандо
|5
|0
|Ромеро Оскар
|5
|0
|Cuiabano
|5
|0
|Жорж Артур
|4
|0
|Данило Барбоза
|4
|0
|Lucas Halter
|4
|0
|Энрике Луис IX
|4
|0
|Понте Матео
|4
|0
|Че Че
|2
|1
|Саварино Джефферсон
|3
|0
|John Victor
|3
|0
|Эрнандес Диего
|3
|0
|Джеффиньо
|2
|0
|Аллан Маркес
|2
|0
|Сантос Жуниор
|2
|0
|Каррейро Патрик
|2
|0
|Жезус Игор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
|Теллес Алекс
|1
|0
|Альмада Тьяго
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Мартинс Матеус
|1
|0
|Ярлен
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
4
9
Палмейрас Сан-Паулу
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Ботафого Рио-де-Жанейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
33% (6)
11% (2)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
24
27
Палмейрас Сан-Паулу
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Ботафого Рио-де-Жанейро
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
61% (22)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Сухие победы
11
7
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
14
9
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
33
27
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 12
21 Не забивали 20
4
12%
5
19%
1-15
4
12%
3
11%
16-30
5
15%
1
4%
31-45
11
33%
4
15%
46-60
2
6%
5
19%
61-75
7
21%
9
33%
76-90
Пропущено
16
16
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
19%
3
19%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
5
31%
2
13%
61-75
2
13%
4
25%
76-90
Забито
24
28
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 11
24 Не забивали 22
1
4%
6
21%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
3
13%
3
11%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
6
21%
61-75
7
29%
29%
8
29%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
13%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
5
31%
1
8%
61-75
1
6%
5
38%
76-90
Забито
57
55
22 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 36
21 Забивали первыми 23
9 Не забивали 6
5
9%
11
20%
1-15
9
16%
4
7%
16-30
8
14%
4
7%
31-45
14
25%
8
15%
46-60
7
12%
11
20%
61-75
14
25%
17
31%
76-90
Пропущено
32
29
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
3
9%
6
21%
1-15
3
9%
4
14%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
7
22%
2
7%
46-60
10
31%
3
10%
61-75
3
9%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Атлетико Гойаненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Крисьюма 5:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Куяба 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Васко да Гама 3:0
Пеньяроль - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Пеньяроль 5:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крисьюма 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
5:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
4 раза 22%
1
2 раза 11%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 44%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 36%
0
10 раз 28%
1
7 раз 19%
5
3 раза 8%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
2
9 раз 25%
0
5 раз 14%
3
3 раза 8%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
153
126
711
414
414
216
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
711
810
216
216
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
315
1917
1521
630
630
432
333
333
135
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11