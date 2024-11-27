Тур: 36.
0:2
Второй тайм: 69'
Ход матча
22'
0:1
36'
46'
63'
67'
0:2
16
Igor
Rabello
17
Igor
Gomes
44
Rubens
14
Кардек
Алан
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
19
Bill2
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Полузащитник
-
17 Igor GomesПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
47 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
39 Caio Maia
-
40 Victinho
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ЭвертонЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
96 Ronaldo VIПолузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
- Нападающий
-
19 Bill2Нападающий
-
17 Edson2Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Русшел АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Mateus Claus
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
30 Dudu Vieira
-
70 Yan Souto
-
Главный тренер: Fabio Matias
История личных встреч
Атлетико Минейро
Жувентуде
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|10 (4)
|0.28
|Паулиньо Жозе
|8 (1)
|0.22
|Варгас Эдуардо
|7 (1)
|0.19
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.11
|Carlos Amaral
|3
|0.08
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.06
|Дейверсон Силва
|2
|0.06
|Сарачо Федерико
|2
|0.06
|Вера Фаусто
|2
|0.06
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.03
|Арана Гильерме
|1
|0.03
|Алонсо Хуниор
|1
|0.03
|Ромуло
|1
|0.03
|Rubens
|0
|0
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барбоза Лукас
|7
|0.19
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.11
|Mandaca
|4
|0.11
|Нене Андерсон
|3
|0.08
|Danilo Boza
|3
|0.08
|Ronaldo VI
|2
|0.06
|Марселинью X
|2
|0.06
|Erick Farias
|2
|0.06
|Edson2
|2
|0.06
|Жилберто IV
|2
|0.06
|Luis Oyama
|2
|0.06
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Bill2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Edson Carioca
|1
|0.03
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|8
|1
|Лянко Войнович
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Скарпа Густаво
|6
|1
|Эверсон
|5
|1
|Igor Gomes
|6
|0
|Халк Живанилдо
|4
|1
|Igor Rabello
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Rubens
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Дейверсон Силва
|4
|0
|Paulo Monteiro
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Жемерсон де Жесус
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Brahian Palacios
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Сарачо Федерико
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Matheus Mendes
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
|Alisson Santana
|1
|0
|Caio Maia
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|13
|1
|Marcos Ze
|10
|2
|Барбоза Лукас
|10
|0
|Лукас Хуан
|7
|1
|Габриэл Васконселлос
|5
|1
|Нене Андерсон
|4
|1
|Русшел Алан
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Жилберто IV
|4
|0
|Mandaca
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Vicente Jean Carlos
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Edson2
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Davi Goes
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Ronaldo VI
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Эвертон
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Жувентуде
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
14
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Жувентуде
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
13
Упущенные победы
17
22
Атлетико Минейро
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
49% (17)
29% (10)
Жувентуде
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
20% (7)
51% (18)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
31% (11)
43% (15)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
19
14
Упущенные победы
27
36
Голы по времени матча
Забито
24
16
17 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 4
21 Не забивали 22
4
17%
2
13%
1-15
3
13%
3
19%
16-30
10
42%
2
13%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
1
4%
6
38%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Пропущено
23
32
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 16
2
9%
6
19%
1-15
6
26%
1
3%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
3
13%
8
25%
46-60
5
22%
2
6%
61-75
3
13%
9
28%
76-90
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
10%
2
7%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
6
24%
5
22%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
6
24%
4
17%
76-90
Забито
45
43
25 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 12
10 Не забивали 6
6
13%
4
9%
1-15
7
16%
5
12%
16-30
12
27%
8
19%
31-45
5
11%
7
16%
46-60
5
11%
9
21%
61-75
10
22%
10
23%
76-90
Пропущено
48
55
24 В 1-м тайме 24
24 Во 2-м тайме 31
17 Пропускали первыми 21
27 Не пропускали 29
6
13%
7
13%
1-15
8
17%
6
11%
16-30
10
21%
11
20%
31-45
6
13%
11
20%
46-60
9
19%
7
13%
61-75
9
19%
13
24%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3
Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Жувентуде
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
2:1
4 раза 24%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 26%
2:1
7 раз 20%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
3
4 раза 11%
1
18 раз 51%
2
8 раз 23%
0
6 раз 17%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
162
89
810
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
134
711
314
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
296
1520
1124
431
332
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|36
|21
|10
|5
|54 - 27
|73
|2.
|0:1
|36
|21
|7
|8
|57 - 29
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|34
|13
|8
|13
|39 - 37
|47
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|0:2
|36
|10
|14
|12
|44 - 51
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|2:0
|36
|10
|12
|14
|45 - 55
|42
|14.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|15.
|34
|11
|7
|16
|40 - 44
|40
|16.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|0:1
|18
|12
|2
|4
|33 - 13
|38
|4.
|1:0
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|7.
|17
|10
|4
|3
|27 - 13
|34
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|2:0
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|0:2
|18
|6
|7
|5
|24 - 25
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|2.
|0:1
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|17
|3
|5
|9
|16 - 22
|14
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|2:0
|18
|2
|6
|10
|18 - 32
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11