  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Атлетико Минейро
2:3
Конец матча
Жувентуде
0'
0:1
22' Гол
Барбоза Лукас
36' Желтая карточка
Igor Gomes
0:2
67' Гол
Жилберто IV
1:2
73' Гол
Alisson Santana
2:2
81' Пенальти
Варгас Эдуардо
2:3
90' Гол
Erick Farias
90'+6
31
Matheus
Mendes
4
Лемос
Маурисио
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
16
Igor
Rabello
30
Brahian
Palacios
17
Igor
Gomes
5
Отавио
II
44
Rubens
20
Бернард
Дуарте
14
Кардек
Алан
11
Варгас
Эдуардо
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
43
Фрейтас
Лукас
14
Эвертон
16
Jadson
III
96
Ronaldo
VI
44
Mandaca
21
Барбоза
Лукас
19
Bill2
17
Edson2
Атлетико Минейро
3-4-3
Жувентуде
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Жувентуде

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
К
1:0
К
1:0
СA
4:1

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 10 (4) 0.28
Варгас Эдуардо 8 (2) 0.22
Паулиньо Жозе 8 (1) 0.22
Скарпа Густаво 4 (2) 0.11
Carlos Amaral 3 0.08
Brahian Palacios 2 (1) 0.06
Дейверсон Силва 2 0.06
Сарачо Федерико 2 0.06
Вера Фаусто 2 0.06
Igor Gomes 1 (1) 0.03
Арана Гильерме 1 0.03
Алонсо Хуниор 1 0.03
Ромуло 1 0.03
Alisson Santana 1 0.03
Rubens 0 0
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барбоза Лукас 7 0.19
Vicente Jean Carlos 4 0.11
Mandaca 4 0.11
Нене Андерсон 3 0.08
Erick Farias 3 0.08
Жилберто IV 3 0.08
Danilo Boza 3 0.08
Ronaldo VI 2 0.06
Марселинью X 2 0.06
Edson2 2 0.06
Luis Oyama 2 0.06
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Bill2 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Edson Carioca 1 0.03
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 8 1
Лянко Войнович 7 1
Батталья Родриго 5 2
Скарпа Густаво 6 1
Эверсон 5 1
Igor Gomes 6 0
Халк Живанилдо 4 1
Igor Rabello 4 1
Паулиньо Жозе 3 1
Rubens 3 1
Ромуло 3 1
Дейверсон Силва 4 0
Paulo Monteiro 4 0
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Феррейра Мариано 3 0
Саравия Ренсо 3 0
Жемерсон де Жесус 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Brahian Palacios 3 0
Милито Габриэль 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Отавио II 2 0
Сарачо Федерико 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Вера Фаусто 1 0
Педриньо II 1 0
Matheus Mendes 1 0
Carlos Amaral 1 0
Alisson Santana 1 0
Caio Maia 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 13 1
Marcos Ze 10 2
Барбоза Лукас 10 0
Лукас Хуан 7 1
Габриэл Васконселлос 5 1
Нене Андерсон 4 1
Русшел Алан 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Caique 5 0
Жилберто IV 4 0
Mandaca 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Vicente Jean Carlos 3 0
Mateus Claus 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Danilo Boza 2 0
Edson2 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Davi Goes 2 0
Peixoto 1 0
Ronaldo VI 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Эвертон 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Жувентуде
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
14
Атлетико Минейро
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Жувентуде
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

17
22
Атлетико Минейро
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (14)
39% (14)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Жувентуде
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
33% (12)
42% (15)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

19
16

Упущенные победы

29
36

Голы по времени матча

Забито

26
19
17 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
4
15%
2
11%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
10
38%
2
11%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
2
8%
7
37%
61-75
4
15%
3
16%
76-90

Пропущено

26
34
13 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 17
2
8%
6
18%
1-15
7
27%
1
3%
16-30
4
15%
6
18%
31-45
3
12%
8
24%
46-60
6
23%
3
9%
61-75
4
15%
10
29%
29%
76-90

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
10%
2
7%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
2
10%
6
22%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
4
19%
3
11%
61-75
7
33%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

25
23
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 13
4
16%
1
4%
1-15
2
8%
5
22%
16-30
6
24%
5
22%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
4
16%
5
22%
61-75
6
24%
4
17%
76-90

Забито

47
46
25 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 28
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 6
6
13%
4
9%
1-15
7
15%
6
13%
16-30
12
26%
8
17%
31-45
5
11%
7
15%
46-60
6
13%
10
22%
61-75
11
23%
11
24%
76-90

Пропущено

51
57
25 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 33
18 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 30
6
12%
7
12%
1-15
9
18%
6
11%
16-30
10
20%
11
19%
31-45
6
12%
11
19%
46-60
10
20%
8
14%
61-75
10
20%
14
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Фламенго 0:1 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Ривер Плейт - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Атлетико Минейро - Ривер Плейт 3:0 Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0
Жувентуде
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Куяба 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Байя 2:1 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3
Фламенго - Жувентуде 4:2 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 3:5 Васко да Гама - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1 Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Жувентуде

Точный счет

1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:5
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 39%
1
6 раз 33%
0
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
9 раз 25%
2:1
7 раз 19%
2:0
4 раза 11%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:5
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
4 раза 11%
1
18 раз 50%
2
8 раз 22%
0
6 раз 17%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
16
2
9
9
1.5
8
10
2
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
7
11
1.5
4
14
2
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
30
6
16
20
1.5
12
24
4
32
2.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 34 13 8 13 39 - 37 47
8.
Байя
 35 13 8 14 45 - 45 47
9.
Коринтианс
 35 12 11 12 44 - 43 47
10.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
15.
Гремио
 34 11 7 16 40 - 44 40
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 35 9 11 15 39 - 49 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
7.
Крузейро
 17 10 4 3 27 - 13 34
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 17 3 5 9 16 - 22 14
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Игор Гомес получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Эдсон Мендеш сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Барбоза Лукас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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