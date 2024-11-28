Тур: 35.
0'
0:1
19' ГолБрайтвайт Мартин
34' Желтая карточкаВиллиам Фуртадо
1:1
42' ГолПерейра Матеус
66' Желтая карточкаЖемерсон де Жесус
Ход матча
19'
34'
42'
1:1
74'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 ВевертонЗащитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
36 NataЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Caique IV
-
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
История личных встреч
Крузейро
Гремио
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
24 матча
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
42 матча
33.3%
21.4%
45.3%
14 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
23.8%
42.9%
14 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.76
Среднее время на гол
70
118
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.48
1.1
Среднее время на гол
60
82
Всего голов
58
39
Голов в среднем за матч
1.38
0.93
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
65
96
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|7
|0.2
|Верон Габриэл
|6
|0.17
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.09
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.09
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|8
|0.23
|Кристальдо Франко
|6 (1)
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.14
|Вильясанти Матиас
|3
|0.09
|Монсальве Мигель
|3
|0.09
|Gustavo Gomes
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.09
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Cuiabano
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Педро Жоао II
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|5
|1
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Коста Диего
|4
|1
|Эли Родриго
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Pepe4
|2
|1
|Монсальве Мигель
|2
|1
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
10
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Гремио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
21
14
Упущенные победы
9
20
Крузейро
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (15)
44% (15)
12% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (16)
35% (12)
18% (6)
Гремио
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
50% (17)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
44% (15)
29% (10)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
27
14
Упущенные победы
12
30
Голы по времени матча
Забито
28
17
12 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
21 Не забивали 24
6
21%
1
6%
1-15
2
7%
6
35%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
6
21%
2
12%
46-60
5
18%
2
12%
61-75
5
18%
6
35%
76-90
Пропущено
12
21
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
2
17%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
25%
7
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
6
29%
61-75
4
33%
2
10%
76-90
Забито
12
24
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
26 Не забивали 21
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
5
21%
76-90
Пропущено
24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
18%
1-15
6
25%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
5
21%
6
27%
76-90
Забито
40
41
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 16
13 Не забивали 11
9
23%
5
12%
1-15
3
8%
8
20%
16-30
7
18%
4
10%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
5
13%
6
15%
61-75
10
25%
11
27%
76-90
Пропущено
36
43
18 В 1-м тайме 23
18 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 25
5
14%
6
14%
1-15
6
17%
8
19%
16-30
7
19%
9
21%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
3
8%
9
21%
61-75
9
25%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0
Результаты матчей
Крузейро
Гремио
Точный счет
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 15%
2:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 24%
2:2
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 38%
1
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
5 раз 15%
0
11 раз 32%
1
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Гремио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
107
89
413
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
107
314
512
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2311
1321
1321
529
430
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|10
|5
|56 - 28
|73
|2.
|36
|21
|7
|8
|58 - 31
|70
|3.
|35
|18
|11
|6
|51 - 29
|65
|4.
|35
|18
|11
|6
|49 - 34
|65
|5.
|35
|18
|9
|8
|53 - 38
|63
|6.
|35
|17
|8
|10
|50 - 37
|59
|7.
|1:1
|35
|13
|9
|13
|40 - 38
|48
|8.
|35
|13
|8
|14
|45 - 45
|47
|9.
|35
|12
|11
|12
|44 - 43
|47
|10.
|36
|10
|14
|12
|46 - 52
|44
|11.
|35
|12
|7
|16
|37 - 53
|43
|12.
|35
|12
|6
|17
|40 - 49
|42
|13.
|36
|10
|12
|14
|46 - 57
|42
|14.
|1:1
|35
|11
|8
|16
|41 - 45
|41
|15.
|35
|11
|8
|16
|38 - 42
|41
|16.
|35
|10
|9
|16
|30 - 38
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|39 - 49
|38
|18.
|35
|8
|13
|14
|36 - 45
|37
|19.
|35
|6
|12
|17
|27 - 44
|30
|20.
|35
|6
|8
|21
|24 - 53
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|1:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 14
|35
|7.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|8.
|17
|10
|4
|3
|25 - 17
|34
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|17
|9
|4
|4
|25 - 22
|31
|11.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|12.
|17
|7
|6
|4
|21 - 17
|27
|13.
|1:1
|17
|8
|2
|7
|24 - 22
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|15.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|16.
|17
|7
|3
|7
|22 - 18
|24
|17.
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|18.
|17
|5
|8
|4
|20 - 20
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|17
|3
|5
|9
|14 - 19
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|17
|5
|6
|6
|20 - 26
|21
|6.
|17
|5
|5
|7
|20 - 21
|20
|7.
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|10.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|11.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|12.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|13.
|17
|3
|5
|9
|22 - 30
|14
|14.
|17
|4
|1
|12
|11 - 22
|13
|15.
|1:1
|17
|3
|4
|10
|12 - 24
|13
|16.
|17
|3
|3
|11
|10 - 25
|12
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|2
|6
|10
|19 - 34
|12
|19.
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
|20.
|17
|2
|3
|12
|11 - 30
|9
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|11 (4)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11