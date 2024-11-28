  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 35.
Крузейро
1:1
Конец матча
Гремио
0'
0:1
19' Гол
Брайтвайт Мартин
34' Желтая карточка
Виллиам Фуртадо
1:1
42' Гол
Перейра Матеус
66' Желтая карточка
Жемерсон де Жесус
90' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
90'+7
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
16
Lucas
Silva
IV
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
26
Диас
Лаутаро
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
30
Кайо
Родриго
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
7
Сотельдо
Йеферсон
10
Кристальдо
Франко
16
Аравена
Александер
22
Брайтвайт Мартин
Крузейро
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

История личных встреч

Крузейро
Гремио

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

24 матча

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 12 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

42 матча

33.3%
21.4%
45.3%
14 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.2%
45.2%
28.6%
11 побед 19 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
23.8%
42.9%
14 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

СA
0:2
СA
3:0
К
0:1
К
1:1
СA
1:0
СB
2:2
СB
1:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
0:1
Г
0:1
СA
0:1
КСМР
2:0
К
1:0
К
1:0
СA
3:3
Г1
0:2
К
0:0
К
0:2
СA
1:0
СA
2:0
Г1ЙД
1:3
СA
0:0
СA
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
1:2
БСА
1:0
БСА
3:0
БСА
3:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:1
СA
4:1
КЛ
2:2
КЛ
3:1
СA
3:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.76

Среднее время на гол

70
118

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.48
1.1

Среднее время на гол

60
82

Всего голов

58
39

Голов в среднем за матч

1.38
0.93

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
16
Больше 38%
Меньше 62%
26
10
Больше 24%
Меньше 76%
32
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

65
96

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 7 0.2
Верон Габриэл 6 0.17
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.14
Rafael VII 3 0.09
Juan Dinenno 3 (1) 0.09
Барреаль Альваро 2 0.06
Жорже Кайо 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Каики II 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0
Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 8 0.23
Кристальдо Франко 6 (1) 0.17
Сотельдо Йеферсон 5 0.14
Вильясанти Матиас 3 0.09
Монсальве Мигель 3 0.09
Gustavo Gomes 3 0.09
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.09
Аравена Александер 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Коста Диего 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Cuiabano 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Педро Жоао II 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Марсело Жоао 7 1
Виллиам Фуртадо 8 0
Ivaldo 8 0
Ромеро Лукас Даниэль 6 1
Хавьер Марлон 2 2
Lucas Silva IV 5 0
Барреаль Альваро 5 0
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Рамиро 3 0
Жорже Кайо 3 0
Каики II 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0
Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Дуглас XV 6 0
Коста Диего 4 1
Эли Родриго 5 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Джеромел Педро 4 0
Марчесин Агустин 4 0
Рейналдо Мануэл 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Монсальве Мигель 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0

Результаты матчей

Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Гремио
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
11
Крузейро
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Гремио
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

21
14

Упущенные победы

9
20
Крузейро
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (15)
46% (16)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
37% (13)
17% (6)
Гремио
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
51% (18)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
46% (16)
29% (10)

Сухие победы

11
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

27
14

Упущенные победы

13
31

Голы по времени матча

Забито

29
18
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
21 Не забивали 24
6
21%
1
6%
1-15
2
7%
7
39%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
6
21%
2
11%
46-60
5
17%
2
11%
61-75
5
17%
6
33%
76-90

Пропущено

13
22
6 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
15%
2
9%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
8
36%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
6
27%
61-75
4
31%
2
9%
76-90

Забито

12
24
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
27 Не забивали 22
3
25%
4
17%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
42%
5
21%
76-90

Пропущено

24
22
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
13%
4
18%
1-15
6
25%
4
18%
16-30
4
17%
2
9%
31-45
4
17%
3
14%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
5
21%
6
27%
76-90

Забито

41
42
20 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 24
14 Забивали первыми 17
13 Не забивали 11
9
22%
5
12%
1-15
3
7%
9
21%
16-30
8
20%
4
10%
31-45
6
15%
7
17%
46-60
5
12%
6
14%
61-75
10
24%
11
26%
76-90

Пропущено

37
44
19 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 26
5
14%
6
14%
1-15
7
19%
8
18%
16-30
7
19%
10
23%
31-45
6
16%
3
7%
46-60
3
8%
9
20%
61-75
9
24%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1 Крузейро - Фламенго 0:1
Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0

Результаты матчей

Крузейро
Гремио

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 37%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Гремио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
13
4
10
8
1.5
8
9
4
14
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
11
7
3
14
1.5
5
13
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
24
11
13
22
1.5
13
22
5
30
2.5
4
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
8.
Байя
 35 13 8 14 45 - 45 47
9.
Коринтианс
 35 12 11 12 44 - 43 47
10.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
11.
Васко да Гама
 35 12 7 16 37 - 53 43
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Гремио
 35 11 8 16 41 - 45 41
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 35 9 11 15 39 - 49 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 35 6 12 17 27 - 44 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 35 6 8 21 24 - 53 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
7.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 17 9 4 4 25 - 22 31
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 17 5 8 4 20 - 20 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 17 3 5 9 14 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
10.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
11.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
12.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
13.
Байя
 17 3 5 9 22 - 30 14
14.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
15.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
16.
Коринтианс
 17 3 3 11 10 - 25 12
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
20.
Атлетико Гойаненсе
 17 2 3 12 11 - 30 9
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Коринтианс Алберто Юри 11 (4)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Верон Габриэл сделал результативную передачу.
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