Тур: 36.
17
Дуглас
XV
22
Нето
Руан
28
Alan
Franco1
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
16
Густаво
Диас
47
_Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
19 Коста ДиегоЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Нето РуанЗащитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
13 Рафинья XXIЗащитник
-
25 Alisson IIПолузащитник
-
16 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 _FerreiraПолузащитник
-
17 Силва АндреНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Арруда ЭрикПолузащитник
-
-
-
35 Sabino2
-
36 Patryck
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Гремио
Сан-Паулу
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.4%
55.3%
26.3%
7 побед 21 ничья 10 побед
Второй тайм
39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
13
Голов в среднем за матч
1.56
0.65
Среднее время на гол
57
138
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.3
0.67
Среднее время на гол
69
135
Всего голов
54
25
Голов в среднем за матч
1.42
0.66
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
63
136
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брайтвайт Мартин
|8
|0.23
|Кристальдо Франко
|6 (1)
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|5
|0.14
|Вильясанти Матиас
|3
|0.09
|Монсальве Мигель
|3
|0.09
|Gustavo Gomes
|3
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|3 (2)
|0.09
|Аравена Александер
|2
|0.06
|Куябано
|2
|0.06
|Gustavo Martins
|2
|0.06
|Коста Диего
|1
|0.03
|Павон Кристиан
|1
|0.03
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.03
|Эли Родриго
|1
|0.03
|Жемерсон де Жесус
|1
|0.03
|Pepe4
|1
|0.03
|Педро Жоао II
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Дуглас XV
|0
|0
|Igor Schlemper
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукас Моура
|10 (2)
|0.29
|Лусиано Невес
|10 (1)
|0.29
|Силва Андре III
|7
|0.2
|Кальери Хонатан
|5
|0.14
|_Ferreira
|3
|0.09
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|Арболеда Роберт
|2
|0.06
|William Gomes
|2
|0.06
|Wellington Rato
|1
|0.03
|Alisson II
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Феррареси Науэль
|1
|0.03
|Lizeiro
|1
|0.03
|Бобадилья Дамиан
|1
|0.03
|Igor Vinicius
|0
|0
|Rodrigo Nestor
|0
|0
|Жуан Бланко
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Льюис Джамал
|0
|0
|Alan Franco1
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Коста Диего
|6
|1
|Дуглас XV
|6
|0
|Эли Родриго
|5
|0
|Жемерсон де Жесус
|5
|0
|Вильясанти Матиас
|5
|0
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Джеромел Педро
|4
|0
|Марчесин Агустин
|4
|0
|Рейналдо Мануэл
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Pepe4
|2
|1
|Монсальве Мигель
|2
|1
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Педро Жоао II
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Фабио да Сильва
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Брайтвайт Мартин
|2
|0
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лусиано Невес
|12
|1
|Луис Франциско Зубелдиа
|10
|1
|Igor Vinicius
|6
|1
|Alan Franco1
|5
|1
|Кальери Хонатан
|6
|0
|Welington
|5
|0
|Alisson II
|5
|0
|Лукас Моура
|4
|0
|Michel Araujo
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Арболеда Роберт
|3
|0
|Силва Андре III
|3
|0
|Sabino2
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Бобадилья Дамиан
|3
|0
|Рафинья XXI
|3
|0
|_Ferreira
|3
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Giuliano Galoppo
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|William Gomes
|2
|0
|Антонио Маркос
|1
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Нето Руан
|1
|0
|Рафаэль Пирес
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Maximiliano Cuberas
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
8
8
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Сан-Паулу
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
15
28
Гремио
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Сан-Паулу
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
18
8
Упущенные победы
23
36
Голы по времени матча
Забито
24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
4
17%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
4
19%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
2
9%
8
38%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
19%
76-90
Забито
18
30
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
1
6%
8
27%
1-15
7
39%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
6
33%
6
20%
76-90
Пропущено
22
16
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
2
9%
4
25%
76-90
Забито
42
50
18 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 7
5
12%
11
22%
1-15
9
21%
6
12%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
7
17%
6
12%
46-60
6
14%
8
16%
61-75
11
26%
11
22%
76-90
Пропущено
44
37
24 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
10
23%
9
24%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
9
20%
4
11%
61-75
8
18%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0
Результаты матчей
Гремио
Сан-Паулу
Точный счет
0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
Точный счет
1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
1:0
8 раз 23%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%
Тоталы голов в матче
Гремио
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
162
89
117
314
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
125
513
512
117
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
287
1322
1619
431
629
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|12 (4)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Витория
|Janderson
|1 11