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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Гремио
 
Позже
Сан-Паулу
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Гремио
Ничья
Сан-Паулу
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1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
3
Джеромел
Педро
28
Жемерсон
де
Жесус
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
7
Сотельдо
Йеферсон
10
Кристальдо
Франко
16
Аравена
Александер
22
Брайтвайт Мартин
23
Рафаэль
Пирес
2
Igor
Vinicius
22
Нето
Руан
28
Alan
Franco1
13
Рафинья
XXI
25
Alisson
II
16
Густаво
Диас
7
Лукас
Моура
10
Лусиано
Невес
47
_Ferreira
17
Силва
Андре
III
Гремио
4-2-3-1
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Гремио
Сан-Паулу

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.9%
50%
11.1%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
27.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 12 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.4%
55.3%
26.3%
7 побед 21 ничья 10 побед

Второй тайм

39.5%
28.9%
31.6%
15 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

СA
1:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:2
К
0:0
К
1:0
СA
0:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
Г
1:0
СA
1:0
СA
1:1
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:0
Г1ЙД
3:2
СA
1:2
СA
2:0
Г1ЙД
2:0
БСА
0:1
БСА
1:0
БСА
0:1
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
4:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
13

Голов в среднем за матч

1.56
0.65

Среднее время на гол

57
138

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.3
0.67

Среднее время на гол

69
135

Всего голов

54
25

Голов в среднем за матч

1.42
0.66

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

63
136

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брайтвайт Мартин 8 0.23
Кристальдо Франко 6 (1) 0.17
Сотельдо Йеферсон 5 0.14
Вильясанти Матиас 3 0.09
Монсальве Мигель 3 0.09
Gustavo Gomes 3 0.09
Рейналдо Мануэл 3 (2) 0.09
Аравена Александер 2 0.06
Куябано 2 0.06
Gustavo Martins 2 0.06
Коста Диего 1 0.03
Павон Кристиан 1 0.03
Эденилсон дос Сантос 1 0.03
Эли Родриго 1 0.03
Жемерсон де Жесус 1 0.03
Pepe4 1 0.03
Педро Жоао II 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Дуглас XV 0 0
Igor Schlemper 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукас Моура 10 (2) 0.29
Лусиано Невес 10 (1) 0.29
Силва Андре III 7 0.2
Кальери Хонатан 5 0.14
_Ferreira 3 0.09
Феррейра Факундо 2 0.06
Арболеда Роберт 2 0.06
William Gomes 2 0.06
Wellington Rato 1 0.03
Alisson II 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Феррареси Науэль 1 0.03
Lizeiro 1 0.03
Бобадилья Дамиан 1 0.03
Igor Vinicius 0 0
Rodrigo Nestor 0 0
Жуан Бланко 0 0
Welington 0 0
Michel Araujo 0 0
Льюис Джамал 0 0
Alan Franco1 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Коста Диего 6 1
Дуглас XV 6 0
Эли Родриго 5 0
Жемерсон де Жесус 5 0
Вильясанти Матиас 5 0
Gustavo Gomes 5 0
Джеромел Педро 4 0
Марчесин Агустин 4 0
Рейналдо Мануэл 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Pepe4 2 1
Монсальве Мигель 2 1
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Педро Жоао II 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Gustavo Martins 1 1
Брайтвайт Мартин 2 0
Сотельдо Йеферсон 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лусиано Невес 12 1
Луис Франциско Зубелдиа 10 1
Igor Vinicius 6 1
Alan Franco1 5 1
Кальери Хонатан 6 0
Welington 5 0
Alisson II 5 0
Лукас Моура 4 0
Michel Araujo 4 0
Густаво Диас 3 0
Арболеда Роберт 3 0
Силва Андре III 3 0
Sabino2 3 0
Арруда Эрик 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Бобадилья Дамиан 3 0
Рафинья XXI 3 0
_Ferreira 3 0
Феррареси Науэль 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Wellington Rato 2 0
William Gomes 2 0
Антонио Маркос 1 0
Феррейра Факундо 1 0
Lizeiro 1 0
Нето Руан 1 0
Рафаэль Пирес 1 0
Patryck 1 0
Maximiliano Cuberas 1 0

Результаты матчей

Гремио
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сан-Паулу
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (9)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
8
Гремио
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Сан-Паулу
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

15
28
Гремио
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (11)
51% (18)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Сан-Паулу
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

23
36

Голы по времени матча

Забито

24
20
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 23
4
17%
3
15%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
17%
4
20%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
4
17%
3
15%
61-75
5
21%
5
25%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
4
19%
1-15
4
18%
2
10%
16-30
2
9%
8
38%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
6
27%
4
19%
76-90

Забито

18
30
8 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 14
24 Не забивали 19
1
6%
8
27%
1-15
7
39%
4
13%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
11%
3
10%
46-60
2
11%
5
17%
61-75
6
33%
6
20%
76-90

Пропущено

22
16
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 10
2
9%
2
13%
1-15
4
18%
3
19%
16-30
8
36%
1
6%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
6
27%
4
25%
61-75
2
9%
4
25%
76-90

Забито

42
50
18 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 21
11 Не забивали 7
5
12%
11
22%
1-15
9
21%
6
12%
16-30
4
10%
8
16%
31-45
7
17%
6
12%
46-60
6
14%
8
16%
61-75
11
26%
11
22%
76-90

Пропущено

44
37
24 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 22
6
14%
6
16%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
10
23%
9
24%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
9
20%
4
11%
61-75
8
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крузейро - Гремио 1:1 Гремио - Жувентуде 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 1:0 Флуминенсе - Гремио 2:2
Гремио - Атлетико Гойаненсе 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Гремио 0:0 Гремио - Крисьюма 1:2 Гремио - Фламенго 3:2 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1 Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:2 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Байя - Сан-Паулу 0:3
Крисьюма - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Васко да Гама 3:0 Куяба - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 3:1 Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Сан-Паулу 2:0 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Сан-Паулу - Насьональ Монтевидео 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Насьональ Монтевидео - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 1:0

Результаты матчей

Гремио
Сан-Паулу

Точный счет

0:2
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
8 раз 44%
1
5 раз 28%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Точный счет

1:0
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

1:0
8 раз 23%
2:2
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
9 раз 26%
3
4 раза 11%
1
12 раз 34%
2
10 раз 29%
0
7 раз 20%
3
6 раз 17%

Тоталы голов в матче

Гремио
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
16
2
8
9
1.5
11
7
3
14
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
5
12
1
17
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
28
7
13
22
1.5
16
19
4
31
2.5
6
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 35 18 11 6 51 - 29 65
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Фламенго
 35 18 9 8 53 - 38 63
6.
Сан-Паулу
 35 17 8 10 50 - 37 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
10.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
11.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
12.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
13.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
14.
Гремио
 35 11 8 16 41 - 45 41
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
7.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
8.
Фламенго
 17 10 4 3 25 - 17 34
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
13.
Гремио
 17 8 2 7 24 - 22 26
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 17 5 5 7 20 - 21 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 12 (4)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Витория Алеррандро 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Витория Janderson 1 11
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