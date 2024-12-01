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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Фламенго
3:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
29' Гол
Ортис Лео
2:0
37' Гол
Ричард Майкл
3:0
41' Гол
Ричард Майкл
45' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
45' Желтая карточка
Уэсли Лопес
3:1
56' Гол
Уэсли Лопес
3:2
62' Гол
Валенсия Эннер
63' Желтая карточка
Жерсон Сантос
66' Желтая карточка
Фернандо Режес
90'+6
1
Росси
Агустин
43
Уэсли
Лопес
3
Ортис
Лео
4
Лео
Перейра
26
Алекс
Сандро
52
Эвертон
Соарес
18
Де
ла
Крус
Николас
45
Плата
Гонсало
8
Жерсон
Сантос
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
1
Рочет
Серхио
15
Гомес
Бруно
18
Рохель
Агустин
44
Витао
26
Бернабей
Александро
29
Тьяго
Маия
5
Фернандо
Режес
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
13
Валенсия
Эннер
Фламенго
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:1
СA
2:2
СA
3:1
КЛ
1:1
КЛ
2:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
1:2
БСА
2:0
БСА
4:0
БСА
2:1
БСА
1:0
СA
4:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
4:0
КБ
2:1
КБ
0:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

31
12

Голов в среднем за матч

1.82
0.71

Среднее время на гол

49
127

Всего голов

58
29

Голов в среднем за матч

1.71
0.85

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

52
105

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.31
Де Арраскаэта Джорджиан 5 0.14
Ричард Майкл 4 0.11
Жерсон Сантос 3 0.08
Араужо Луис 3 0.08
Сара Габриэл 3 (2) 0.08
Луис Давид 3 0.08
Де ла Крус Николас 2 0.06
Айртон Лукас 2 0.06
Алькарас Карлос 2 (2) 0.06
Мойзес Моура 2 0.06
Matheus Goncalves 2 0.06
Ортис Лео 1 0.03
Эвертон Соарес 1 0.03
Lorran 1 0.03
Бруно Фабрисио 1 0.03
Плата Гонсало 1 0.03
Evertton Araujo 1 0.03
Felipe Teresa 1 0.03
Guilherme Henrique Bernardineli Gomes 1 0.03
Алекс Сандро 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 11 0.31
Борре Рафаэль 9 0.25
Патрик Алан 8 (4) 0.22
Энрике Бруно 8 0.22
Бернабей Александро 3 0.08
Валенсия Эннер 3 0.08
Тьяго Маия 2 0.06
Бруно Табата 2 0.06
Вандерсон 2 0.06
Гомес Бруно 1 0.03
Бустос Фабрисио 1 0.03
Гомес Игор 1 0.03
Gustavo Alves 1 0.03
Gabriel Carvalho 1 0.03
Фернандо Режес 1 0.03
Мальо Уго 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Витао 1 0.03
Ricardo Mathias 1 0.03
Рохель Агустин 0 0
Ренан Роберт 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 10 0
Пульгар Эрик 6 1
Аллан Соуза 6 1
Лео Перейра 6 0
Бруно Фабрисио 6 0
Луис Давид 5 0
Мойзес Моура 2 1
Жерсон Сантос 3 0
Араужо Луис 3 0
Де ла Крус Николас 3 0
Айртон Лукас 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Алькарас Карлос 1 1
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0
Варела Гильермо 2 0
Сара Габриэл 2 0
Ортис Лео 2 0
Эвертон Соарес 2 0
Evertton Araujo 2 0
Алекс Сандро 1 0
Росси Агустин 1 0
Винья Матиас 1 0
Плата Гонсало 1 0
Viktor Hugo 1 0
Жезус Игор 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уэсли Лопес 11 0
Фернандо Режес 7 0
Меркадо Габриэль 6 0
Борре Рафаэль 6 0
Ромуло 4 1
Витао 5 0
Аларио Лукас 4 0
Тьяго Маия 4 0
Бустос Фабрисио 4 0
Рохель Агустин 2 1
Патрик Алан 3 0
Рочет Серхио 3 0
Гомес Бруно 3 0
Гомес Игор 3 0
Бернабей Александро 3 0
Gabriel Carvalho 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Валенсия Эннер 2 0
Вандерсон 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Ricardo Mathias 2 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Бруно Табата 1 0
José Maurisio3 1 0
Anthoni 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
8
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

23
28
Фламенго
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (6)
60% (21)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

21
7

Упущенные победы

28
36

Голы по времени матча

Забито

25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
8%
1
5%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
2
8%
7
33%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Забито

28
30
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
4%
3
10%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
9
32%
11
37%
76-90

Пропущено

21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
24%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
38%
2
14%
76-90

Забито

53
51
23 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
3
6%
4
8%
1-15
11
21%
4
8%
16-30
9
17%
12
24%
31-45
6
11%
6
12%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
14
26%
16
31%
76-90

Пропущено

38
29
11 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
11%
4
14%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
3
8%
8
28%
31-45
10
26%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
13
34%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1
Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%

Точный счет

2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
17
1
9
8
1.5
9
9
1
16
2.5
3
15
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
13
4
7
11
1.5
5
12
2
16
2.5
3
14
2
16
3.5
1
17
4.5
1
17
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
6
0.5
Больше Меньше
30
5
16
19
1.5
14
21
3
32
2.5
6
29
3
32
3.5
1
34
1
34
4.5
1
34
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Фламенго
 36 19 9 8 56 - 40 66
4.
Форталеза Сеара
 35 18 11 6 49 - 34 65
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 18 11 7 53 - 32 65
6.
Сан-Паулу
 36 17 8 11 51 - 39 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 35 13 9 13 40 - 38 48
10.
Гремио
 36 12 8 16 43 - 46 44
11.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
12.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
13.
Витория
 35 12 6 17 40 - 49 42
14.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
15.
Атлетико Паранаэнсе
 35 11 8 16 38 - 42 41
16.
Флуминенсе
 35 10 9 16 30 - 38 39
17.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
18.
Ред Булл Брагантино
 35 8 13 14 36 - 45 37
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
7.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
8.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 17 7 6 4 21 - 17 27
14.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
15.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
16.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 3 7 22 - 18 24
17.
Витория
 17 7 2 8 20 - 22 23
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 17 5 6 6 20 - 26 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 17 4 1 12 11 - 22 13
16.
Крузейро
 17 3 4 10 12 - 24 13
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Витория Алеррандро 11 (4)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Уэсли Лопес бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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