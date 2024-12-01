Тур: 36.
3:2
Конец матча
0'
1:0
29' ГолОртис Лео
2:0
37' ГолРичард Майкл
3:0
41' ГолРичард Майкл
45' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
45' Желтая карточкаУэсли Лопес
3:1
56' ГолУэсли Лопес
3:2
62' ГолВаленсия Эннер
63' Желтая карточкаЖерсон Сантос
66' Желтая карточкаФернандо Режес
90'+6
Ход матча
29'
1:0
37'
2:0
41'
3:0
45'
56'
3:1
61'
62'
63'
66'
72'
80'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Уэсли
Лопес
26
Алекс
Сандро
30
Ричард
Майкл
27
Энрике
Бруно
15
Гомес
Бруно
44
Витао
29
Тьяго
Маия
17
Бруно
Табата
10
Патрик
Алан
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Ричард МайклПолузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Габриэл
-
-
Главный тренер: Филипе Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Гомес БруноЗащитник
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
-
29 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бруно ТабатаПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
45 LuccaНападающий
-
24 Anthoni
-
-
-
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
34 матча
38.2%
26.5%
35.3%
13 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
31
12
Голов в среднем за матч
1.82
0.71
Среднее время на гол
49
127
Всего голов
58
29
Голов в среднем за матч
1.71
0.85
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
52
105
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.31
|Де Арраскаэта Джорджиан
|5
|0.14
|Ричард Майкл
|4
|0.11
|Жерсон Сантос
|3
|0.08
|Араужо Луис
|3
|0.08
|Сара Габриэл
|3 (2)
|0.08
|Луис Давид
|3
|0.08
|Де ла Крус Николас
|2
|0.06
|Айртон Лукас
|2
|0.06
|Алькарас Карлос
|2 (2)
|0.06
|Мойзес Моура
|2
|0.06
|Matheus Goncalves
|2
|0.06
|Ортис Лео
|1
|0.03
|Эвертон Соарес
|1
|0.03
|Lorran
|1
|0.03
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|Плата Гонсало
|1
|0.03
|Evertton Araujo
|1
|0.03
|Felipe Teresa
|1
|0.03
|Guilherme Henrique Bernardineli Gomes
|1
|0.03
|Алекс Сандро
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|11
|0.31
|Борре Рафаэль
|9
|0.25
|Патрик Алан
|8 (4)
|0.22
|Энрике Бруно
|8
|0.22
|Бернабей Александро
|3
|0.08
|Валенсия Эннер
|3
|0.08
|Тьяго Маия
|2
|0.06
|Бруно Табата
|2
|0.06
|Вандерсон
|2
|0.06
|Гомес Бруно
|1
|0.03
|Бустос Фабрисио
|1
|0.03
|Гомес Игор
|1
|0.03
|Gustavo Alves
|1
|0.03
|Gabriel Carvalho
|1
|0.03
|Фернандо Режес
|1
|0.03
|Мальо Уго
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Витао
|1
|0.03
|Ricardo Mathias
|1
|0.03
|Рохель Агустин
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|10
|0
|Пульгар Эрик
|6
|1
|Аллан Соуза
|6
|1
|Лео Перейра
|6
|0
|Бруно Фабрисио
|6
|0
|Луис Давид
|5
|0
|Мойзес Моура
|2
|1
|Жерсон Сантос
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Де ла Крус Николас
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Алькарас Карлос
|1
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0
|Варела Гильермо
|2
|0
|Сара Габриэл
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Эвертон Соарес
|2
|0
|Evertton Araujo
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Росси Агустин
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Плата Гонсало
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Жезус Игор
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уэсли Лопес
|11
|0
|Фернандо Режес
|7
|0
|Меркадо Габриэль
|6
|0
|Борре Рафаэль
|6
|0
|Ромуло
|4
|1
|Витао
|5
|0
|Аларио Лукас
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Бустос Фабрисио
|4
|0
|Рохель Агустин
|2
|1
|Патрик Алан
|3
|0
|Рочет Серхио
|3
|0
|Гомес Бруно
|3
|0
|Гомес Игор
|3
|0
|Бернабей Александро
|3
|0
|Gabriel Carvalho
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Валенсия Эннер
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Ricardo Mathias
|2
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Бруно Табата
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Anthoni
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Фламенго
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
35% (6)
18% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
8
Фламенго
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
23
28
Фламенго
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
17% (6)
60% (21)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
34% (12)
26% (9)
Интернасьонал Порту Алегре
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (6)
57% (20)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
34% (12)
40% (14)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
21
7
Упущенные победы
28
36
Голы по времени матча
Забито
25
21
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 9
21 Не забивали 22
2
8%
1
5%
1-15
6
24%
2
10%
16-30
2
8%
7
33%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
7
28%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Забито
28
30
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 18
1
4%
3
10%
1-15
5
18%
2
7%
16-30
7
25%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
3
11%
5
17%
61-75
9
32%
11
37%
76-90
Пропущено
21
14
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
24%
4
29%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
8
38%
2
14%
76-90
Забито
53
51
23 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 31
20 Забивали первыми 20
6 Не забивали 5
3
6%
4
8%
1-15
11
21%
4
8%
16-30
9
17%
12
24%
31-45
6
11%
6
12%
46-60
10
19%
9
18%
61-75
14
26%
16
31%
76-90
Пропущено
38
29
11 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 23
4
11%
4
14%
1-15
4
11%
1
3%
16-30
3
8%
8
28%
31-45
10
26%
4
14%
46-60
4
11%
7
24%
61-75
13
34%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Куяба - Фламенго 1:2 Фламенго - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Фламенго 0:1
Крузейро - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Фламенго - Жувентуде 4:2 Коринтианс - Фламенго 0:0 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Байя - Фламенго 0:2 Фламенго - Коринтианс 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Пеньяроль - Фламенго 0:0 Гремио - Фламенго 3:2 Фламенго - Пеньяроль 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1 Фламенго - Байя 1:0 Коринтианс - Фламенго 2:1 Байя - Фламенго 0:1
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Васко да Гама - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крисьюма 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Атлетико Гойаненсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Результаты матчей
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:1
6 раз 35%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
3
2 раза 11%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:6
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
Точный счет
2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:6
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
0:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 37%
1
13 раз 37%
0
6 раз 17%
4
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
8 раз 23%
0
5 раз 14%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фламенго
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
171
98
99
116
315
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
134
711
512
216
314
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
296
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305
1619
1421
332
629
332
134
134
134
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Витория
|Алеррандро
|11 (4)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13