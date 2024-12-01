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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Ред Булл Брагантино
1:0
Второй тайм: 52'
Крузейро
0'
1:0
6' Гол
Саша Эдуардо
31' Желтая карточка
Барреаль Альваро
45' Желтая карточка
Эвангелиста Лукас

Ход матча

6'
Саша Эдуардо
(Жонатан Луис)
1:0
31'
 
Барреаль Альваро
45'
Эвангелиста Лукас
 
46'
 
Рамиро
Барреаль Альваро
Прогноз на матч от Liveresult
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Ред Булл Брагантино
Ничья
Крузейро
3.10
4.10
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4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швенгбер
Клейтон
34
Уртадо
Хосе
14
Энрике
Педру
II
4
Кунья
Лукас
29
Капишаба
Жуниньо
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
54
Vinicius
Mendonca
6
Жонатан
Луис
28
Витиньо
Витор
V
19
Саша
Эдуардо
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
16
Lucas
Silva
IV
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
7
Витал
Матеус
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
26
Диас
Лаутаро
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Крузейро
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Крузейро

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
0:3
ТМК
3:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
3

Среднее время на гол

54
30

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 7 0.19
Саша Эдуардо 5 (1) 0.14
Витиньо Витор V 3 0.08
Линкольн II 3 (1) 0.08
Рамирес Эрик II 2 0.06
Жонатан Луис 2 0.06
Эвангелиста Лукас 2 0.06
Борбас Тиаго 2 0.06
Мендес Дуглас 2 0.06
Густавиньо 1 0.03
Фернандес Матеус 1 0.03
Raul González II 1 0.03
Энрике Педру II 1 0.03
Капишаба Жуниньо 1 0.03
Сантос Эдуардо 1 0.03
Ignacio Laquintana 1 0.03
Vinicius Mendonca 1 0.03
Кандидо Луан 1 (1) 0.03
Брунинью Филипе 0 0
Nathan Mendes 0 0
Henry Mosquera 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 7 0.19
Верон Габриэл 6 0.17
Виллиам Фуртадо 5 (3) 0.14
Rafael VII 3 0.08
Juan Dinenno 3 (1) 0.08
Барреаль Альваро 2 0.06
Жорже Кайо 2 0.06
Артур Гомес VIII 2 0.06
Энрике Матеус 2 0.06
Витиньо Виктор 1 0.03
Витал Матеус 1 0.03
Рамиро 1 0.03
Lucas Silva IV 1 0.03
Ivaldo 1 0.03
Papagaio 1 0.03
Диас Лаутаро 1 0.03
Каики II 1 0.03
Ромеро Лукас Даниэль 0 0
Марсело Жоао 0 0
Роберт Винисиус 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Силва Джадсом 9 1
Саша Эдуардо 6 1
Витиньо Витор V 6 0
Nathan Mendes 6 0
Сантос Эдуардо 5 0
Кандидо Луан 5 0
Швенгбер Клейтон 3 1
Рамирес Эрик II 4 0
Эвангелиста Лукас 4 0
Линкольн II 4 0
Фернандес Матеус 4 0
Капишаба Жуниньо 4 0
Helio Junio 4 0
Henry Mosquera 4 0
Кунья Лукас 2 1
Pedro Caixinha 2 1
Энрике Педру II 3 0
Борбас Тиаго 3 0
Жонатан Луис 2 0
Raul González II 2 0
Уртадо Хосе 2 0
Мендес Дуглас 2 0
Эвертон Энрике 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Густавиньо 1 0
Ignacio Laquintana 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Лопес Гилерме 1 0
Артур I 1 0
Vinicius Mendonca 1 0
Sergio Palacios 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 9 0
Марсело Жоао 7 1
Виллиам Фуртадо 8 0
Ivaldo 8 0
Ромеро Лукас Даниэль 6 1
Барреаль Альваро 6 0
Хавьер Марлон 2 2
Lucas Silva IV 5 0
Энрике Матеус 4 0
Rafael VII 2 1
Рамиро 3 0
Жорже Кайо 3 0
Каики II 3 0
Machado 2 0
Уолас Соуза 2 0
Lucas Villalba 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Кассио Рамос 2 0
Papagaio 2 0
Верон Габриэл 2 0
Перальта Фабрисио 2 0
Juan Dinenno 1 0
Japa 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Anderson Oliveira4 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Роберт Винисиус 1 0
Viana Arthur 1 0
Fernando Seabra 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

8
6
Ред Булл Брагантино
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
4

Упущенные победы

10
28
Ред Булл Брагантино
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
57% (20)
14% (5)
Крузейро
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

24
4

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

21
12
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
6
29%
3
25%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
5
42%
76-90

Пропущено

17
24
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
6
35%
6
25%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Забито

16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
19%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
6
38%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
19%
5
17%
76-90

Пропущено

27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
3
11%
2
15%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
4
31%
76-90

Забито

37
41
21 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 13
9
24%
9
22%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
8
22%
8
20%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
6
16%
10
24%
76-90

Пропущено

44
37
22 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 23
4
9%
5
14%
1-15
10
23%
7
19%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
7
16%
6
16%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
11
25%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1
Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
7
10
1.5
10
8
1
16
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
8
9
3
15
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
22
13
10
25
1.5
13
22
1
34
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Фламенго
 36 19 9 8 56 - 40 66
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 18 11 7 53 - 32 65
5.
Форталеза Сеара
 0:2 36 18 11 7 49 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 36 17 8 11 51 - 39 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 0:1 36 13 9 14 40 - 39 48
10.
Витория
 2:0 36 13 6 17 42 - 49 45
11.
Гремио
 36 12 8 16 43 - 46 44
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 36 12 8 16 39 - 42 44
13.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
14.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
15.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
16.
Ред Булл Брагантино
 1:0 36 9 13 14 37 - 45 40
17.
Флуминенсе
 0:1 36 10 9 17 30 - 39 39
18.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:2 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
7.
Крузейро
 0:1 18 10 5 3 28 - 14 35
8.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Ред Булл Брагантино
 1:0 18 8 6 4 22 - 17 30
12.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
13.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 18 8 3 7 23 - 18 27
15.
Витория
 2:0 18 8 2 8 22 - 22 26
16.
Флуминенсе
 0:1 18 6 8 4 19 - 16 26
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:2 18 5 6 7 20 - 28 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 2:0 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 0:1 18 4 1 13 11 - 23 13
16.
Крузейро
 0:1 18 3 4 11 12 - 25 13
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 1:0 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Витория Алеррандро 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Барреаль Альваро уходит с поля. Рамиро выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Судья начинает матч
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Ред Булл Брагантино
Ничья
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3.10
4.10
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