Тур: 36.
1:0
Второй тайм: 52'
0'
1:0
6' ГолСаша Эдуардо
31' Желтая карточкаБарреаль Альваро
45' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
Ход матча
6'
1:0
31'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
19
Саша
Эдуардо
43
Марсело
Жоао
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 АртурЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Крузейро
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.19
|Саша Эдуардо
|5 (1)
|0.14
|Витиньо Витор V
|3
|0.08
|Линкольн II
|3 (1)
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Капишаба Жуниньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|7
|0.19
|Верон Габриэл
|6
|0.17
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.08
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.08
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Рамиро
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Сантос Эдуардо
|5
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Швенгбер Клейтон
|3
|1
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Фернандес Матеус
|4
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|6
|1
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
8
6
Ред Булл Брагантино
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
10
28
Ред Булл Брагантино
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (13)
49% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
57% (20)
14% (5)
Крузейро
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
46% (16)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (6)
37% (13)
46% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
21
12
14 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
6
29%
3
25%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
24%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
5
42%
76-90
Пропущено
17
24
10 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 12
1
6%
3
13%
1-15
6
35%
6
25%
16-30
3
18%
4
17%
31-45
1
6%
4
17%
46-60
2
12%
2
8%
61-75
4
24%
5
21%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
23 Не забивали 21
3
19%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
6
38%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
19%
5
17%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
3
11%
2
15%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
4
31%
76-90
Забито
37
41
21 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
10 Не забивали 13
9
24%
9
22%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
8
22%
8
20%
31-45
6
16%
6
15%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
6
16%
10
24%
76-90
Пропущено
44
37
22 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 23
4
9%
5
14%
1-15
10
23%
7
19%
16-30
8
18%
7
19%
31-45
7
16%
6
16%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
11
25%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1
Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
9 раз 53%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 23%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 43%
0
10 раз 29%
2
9 раз 26%
3
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
9 раз 26%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
710
108
116
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
89
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2510
Больше Меньше
2213
1025
1322
134
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|21
|10
|5
|56 - 28
|73
|2.
|36
|21
|7
|8
|58 - 31
|70
|3.
|36
|19
|9
|8
|56 - 40
|66
|4.
|36
|18
|11
|7
|53 - 32
|65
|5.
|0:2
|36
|18
|11
|7
|49 - 36
|65
|6.
|36
|17
|8
|11
|51 - 39
|59
|7.
|36
|14
|8
|14
|47 - 46
|50
|8.
|36
|13
|11
|12
|48 - 45
|50
|9.
|0:1
|36
|13
|9
|14
|40 - 39
|48
|10.
|2:0
|36
|13
|6
|17
|42 - 49
|45
|11.
|36
|12
|8
|16
|43 - 46
|44
|12.
|1:0
|36
|12
|8
|16
|39 - 42
|44
|13.
|36
|12
|8
|16
|39 - 55
|44
|14.
|36
|10
|14
|12
|46 - 52
|44
|15.
|36
|10
|12
|14
|46 - 57
|42
|16.
|1:0
|36
|9
|13
|14
|37 - 45
|40
|17.
|0:1
|36
|10
|9
|17
|30 - 39
|39
|18.
|36
|9
|11
|16
|41 - 53
|38
|19.
|36
|6
|12
|18
|28 - 46
|30
|20.
|36
|6
|9
|21
|26 - 55
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|18
|13
|5
|0
|29 - 8
|44
|2.
|18
|12
|3
|3
|30 - 16
|39
|3.
|18
|12
|2
|4
|34 - 15
|38
|4.
|18
|11
|5
|2
|29 - 12
|38
|5.
|18
|11
|5
|2
|30 - 14
|38
|6.
|18
|11
|4
|3
|28 - 19
|37
|7.
|0:1
|18
|10
|5
|3
|28 - 14
|35
|8.
|18
|9
|8
|1
|34 - 18
|35
|9.
|18
|10
|3
|5
|23 - 15
|33
|10.
|18
|9
|5
|4
|27 - 24
|32
|11.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|22 - 17
|30
|12.
|18
|8
|6
|4
|27 - 23
|30
|13.
|18
|9
|2
|7
|26 - 23
|29
|14.
|1:0
|18
|8
|3
|7
|23 - 18
|27
|15.
|2:0
|18
|8
|2
|8
|22 - 22
|26
|16.
|0:1
|18
|6
|8
|4
|19 - 16
|26
|17.
|18
|6
|7
|5
|26 - 26
|25
|18.
|18
|5
|8
|5
|22 - 24
|23
|19.
|18
|4
|5
|9
|13 - 23
|17
|20.
|18
|3
|5
|10
|15 - 21
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|27 - 16
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|24 - 16
|32
|3.
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|4.
|18
|7
|6
|5
|23 - 18
|27
|5.
|0:2
|18
|5
|6
|7
|20 - 28
|21
|6.
|18
|5
|5
|8
|21 - 23
|20
|7.
|2:0
|18
|5
|4
|9
|20 - 27
|19
|8.
|18
|4
|7
|7
|20 - 26
|19
|9.
|18
|4
|5
|9
|24 - 31
|17
|10.
|1:0
|18
|4
|5
|9
|16 - 24
|17
|11.
|18
|3
|7
|8
|13 - 25
|16
|12.
|18
|4
|3
|11
|19 - 29
|15
|13.
|18
|4
|3
|11
|14 - 27
|15
|14.
|18
|3
|6
|9
|17 - 23
|15
|15.
|0:1
|18
|4
|1
|13
|11 - 23
|13
|16.
|0:1
|18
|3
|4
|11
|12 - 25
|13
|17.
|18
|3
|3
|12
|12 - 31
|12
|18.
|18
|2
|6
|10
|19 - 34
|12
|19.
|18
|2
|4
|12
|13 - 32
|10
|20.
|1:0
|18
|1
|7
|10
|15 - 28
|10
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (4)
|Витория
|Алеррандро
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13