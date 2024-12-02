Тур: 36.
1:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолСаша Эдуардо
31' Желтая карточкаБарреаль Альваро
45' Желтая карточкаЭвангелиста Лукас
70' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
79' Желтая карточкаШвенгбер Клейтон
1:1
86' ГолРамиро
90'+7
Ход матча
6'
1:0
31'
64'
72'
79'
86'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Уртадо
Хосе
19
Саша
Эдуардо
43
Марсело
Жоао
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
14 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 АртурЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ЛинкольнПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Victor HugoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
-
77 JapaПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
66 Tevis
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Крузейро
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
3
Среднее время на гол
54
30
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Helio Junio
|7
|0.19
|Саша Эдуардо
|5 (1)
|0.14
|Витиньо Витор V
|3
|0.08
|Линкольн II
|3 (1)
|0.08
|Рамирес Эрик II
|2
|0.06
|Жонатан Луис
|2
|0.06
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|Борбас Тиаго
|2
|0.06
|Мендес Дуглас
|2
|0.06
|Густавиньо
|1
|0.03
|Фернандес Матеус
|1
|0.03
|Raul González II
|1
|0.03
|Энрике Педру II
|1
|0.03
|Капишаба Жуниньо
|1
|0.03
|Сантос Эдуардо
|1
|0.03
|Ignacio Laquintana
|1
|0.03
|Vinicius Mendonca
|1
|0.03
|Кандидо Луан
|1 (1)
|0.03
|Брунинью Филипе
|0
|0
|Nathan Mendes
|0
|0
|Henry Mosquera
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|7
|0.19
|Верон Габриэл
|6
|0.17
|Виллиам Фуртадо
|5 (3)
|0.14
|Rafael VII
|3
|0.08
|Juan Dinenno
|3 (1)
|0.08
|Барреаль Альваро
|2
|0.06
|Жорже Кайо
|2
|0.06
|Артур Гомес VIII
|2
|0.06
|Энрике Матеус
|2
|0.06
|Рамиро
|2
|0.06
|Витиньо Виктор
|1
|0.03
|Витал Матеус
|1
|0.03
|Lucas Silva IV
|1
|0.03
|Ivaldo
|1
|0.03
|Papagaio
|1
|0.03
|Диас Лаутаро
|1
|0.03
|Каики II
|1
|0.03
|Ромеро Лукас Даниэль
|0
|0
|Марсело Жоао
|0
|0
|Роберт Винисиус
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Силва Джадсом
|9
|1
|Саша Эдуардо
|6
|1
|Витиньо Витор V
|6
|0
|Nathan Mendes
|6
|0
|Швенгбер Клейтон
|4
|1
|Сантос Эдуардо
|5
|0
|Кандидо Луан
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|4
|0
|Линкольн II
|4
|0
|Фернандес Матеус
|4
|0
|Капишаба Жуниньо
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Henry Mosquera
|4
|0
|Кунья Лукас
|2
|1
|Pedro Caixinha
|2
|1
|Энрике Педру II
|3
|0
|Борбас Тиаго
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Raul González II
|2
|0
|Уртадо Хосе
|2
|0
|Мендес Дуглас
|2
|0
|Эвертон Энрике
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Густавиньо
|1
|0
|Ignacio Laquintana
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Лопес Гилерме
|1
|0
|Артур I
|1
|0
|Vinicius Mendonca
|1
|0
|Sergio Palacios
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|9
|0
|Ромеро Лукас Даниэль
|7
|1
|Марсело Жоао
|7
|1
|Виллиам Фуртадо
|8
|0
|Ivaldo
|8
|0
|Барреаль Альваро
|6
|0
|Хавьер Марлон
|2
|2
|Lucas Silva IV
|5
|0
|Энрике Матеус
|4
|0
|Rafael VII
|2
|1
|Рамиро
|3
|0
|Жорже Кайо
|3
|0
|Каики II
|3
|0
|Machado
|2
|0
|Уолас Соуза
|2
|0
|Lucas Villalba
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Papagaio
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Перальта Фабрисио
|2
|0
|Juan Dinenno
|1
|0
|Japa
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Anderson Oliveira4
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Роберт Винисиус
|1
|0
|Viana Arthur
|1
|0
|Fernando Seabra
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
9
7
Ред Булл Брагантино
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Крузейро
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
4
Упущенные победы
10
28
Ред Булл Брагантино
77.3%
22.7%
17 побед 5 поражений
Первый тайм
39% (14)
47% (17)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
56% (20)
17% (6)
Крузейро
23.1%
76.9%
6 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
44% (16)
44% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
24
4
Упущенные победы
19
35
Голы по времени матча
Забито
22
13
15 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 27
7
32%
3
23%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
3
23%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
3
14%
6
46%
76-90
Пропущено
18
25
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 13
1
6%
4
16%
1-15
6
33%
6
24%
16-30
3
17%
4
16%
31-45
1
6%
4
16%
46-60
2
11%
2
8%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Забито
16
29
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 10
24 Не забивали 22
3
19%
6
21%
1-15
1
6%
2
7%
16-30
3
19%
5
17%
31-45
6
38%
6
21%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
3
19%
5
17%
76-90
Пропущено
27
13
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 6
16 Не пропускали 11
3
11%
2
15%
1-15
4
15%
1
8%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
6
22%
2
15%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
26%
4
31%
76-90
Забито
38
42
22 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
10 Не забивали 13
10
26%
9
21%
1-15
4
11%
3
7%
16-30
8
21%
8
19%
31-45
6
16%
6
14%
46-60
4
11%
5
12%
61-75
6
16%
11
26%
76-90
Пропущено
45
38
22 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 18
30 Не пропускали 24
4
9%
6
16%
1-15
10
22%
7
18%
16-30
8
18%
7
18%
31-45
7
16%
6
16%
46-60
4
9%
3
8%
61-75
12
27%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
5%
50%
45%
1 победа 10 ничьих 9 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ред Булл Брагантино 4:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1 Атлетико Гойаненсе - Ред Булл Брагантино 0:0 Ред Булл Брагантино - Куяба 0:0
Ред Булл Брагантино - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Гремио 2:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Крисьюма - Ред Булл Брагантино 1:0 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2
Крузейро
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Крузейро - Гремио 1:1 Расинг Авельянеда - Крузейро 3:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Крузейро - Крисьюма 2:1
Крузейро - Фламенго 0:1 Ланус - Крузейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:0 Крузейро - Ланус 1:1 Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1 Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Точный счет
2:1
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
2:1
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
0
13 раз 36%
1
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
5 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
108
117
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
99
315
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2313
1026
1323
135
531
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (4)
|Витория
|Алеррандро
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10