  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Витория
2:0
Второй тайм: 55'
Форталеза Сеара
0'
1:0
9' Гол
Алеррандро
12' Желтая карточка
Wagner Leonardo
21' Желтая карточка
Тити
2:0
37' Гол
Алеррандро
50' Желтая карточка
Gustavo Mosquito

Ход матча

5'
Gustavo Mosquito
Nascimento Leite Matheus II
 
9'
Алеррандро
(Gustavo Mosquito)
1:0
12'
Wagner Leonardo
 
21'
 
Тити
37'
Алеррандро
2:0
46'
 
Калебе
Эркулес
50'
Gustavo Mosquito
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Форталеза Сеара
3.00
Реклама, zenit.win
3.10
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Arcanjo
43
Edu
Goncalvec2
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
9
Алеррандро
39
Janderson
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
20
Россетто
Матеус
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
7
Почеттино
Томас
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Витория
5-3-2
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Форталеза Сеара

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:1
КН
0:1
К
0:1
К
3:0
КН
0:0
КН
4:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.6

Среднее время на гол

0
150

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 13 (4) 0.36
Nascimento Leite Matheus II 5 0.14
Willian VI 5 0.14
Wagner Leonardo 5 (1) 0.14
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.22
Почеттино Томас 5 0.14
Лопес Брено 5 0.14
Moises Vieira 5 0.14
Renato Kayzer 5 (1) 0.14
Мариньо 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Пикашу Яго 2 0.06
Кушчевич Беньямин 2 0.06
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 9 0
Willian VI 8 0
Janderson 7 0
Wagner Leonardo 5 1
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Camutanga 1 1
Patric Calmon 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Gustavo Mosquito 2 0
Jose Hugo 2 0
Брено Родригес 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Тити 8 0
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Кушчевич Беньямин 5 1
Пикашу Яго 6 0
Eros Mancuso 4 1
Мариньо 3 1
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Leandro Martinez I 3 0
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Витория
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
9
Витория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Форталеза Сеара
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

13
28
Витория
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
29% (10)
43% (15)
Форталеза Сеара
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
11% (4)
49% (17)
40% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
34% (12)
43% (15)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

9
13

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

21
19
11 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 6
23 Не забивали 23
3
14%
2
11%
1-15
3
14%
4
21%
16-30
5
24%
6
32%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
3
14%
5
26%
61-75
5
24%
2
11%
76-90

Пропущено

21
27
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
1
5%
6
22%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
4
19%
5
19%
31-45
1
5%
4
15%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
7
33%
6
22%
76-90

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
21 Не забивали 18
1
5%
6
21%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
7
35%
5
18%
76-90

Пропущено

27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
7
26%
1
11%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Забито

41
47
17 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 23
9 Не забивали 6
4
10%
8
17%
1-15
5
12%
9
19%
16-30
8
20%
12
26%
31-45
4
10%
4
9%
46-60
8
20%
7
15%
61-75
12
29%
29%
7
15%
76-90

Пропущено

48
36
20 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 23
4
8%
6
17%
1-15
5
10%
5
14%
16-30
11
23%
8
22%
31-45
8
17%
5
14%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
11
23%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2

Результаты матчей

Витория
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 23%
1:1
7 раз 20%
1:2
4 раза 11%
3:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 46%
2
10 раз 29%
0
8 раз 23%
4
1 раз 3%
1
16 раз 46%
2
7 раз 20%
0
6 раз 17%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
17
1
6
11
1.5
6
12
1
16
2.5
5
13
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
5
5
13
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
8
0.5
Больше Меньше
29
6
11
24
1.5
13
22
1
34
2.5
6
29
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Фламенго
 36 19 9 8 56 - 40 66
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 18 11 7 53 - 32 65
5.
Форталеза Сеара
 0:2 36 18 11 7 49 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 36 17 8 11 51 - 39 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 0:1 36 13 9 14 40 - 39 48
10.
Витория
 2:0 36 13 6 17 42 - 49 45
11.
Гремио
 36 12 8 16 43 - 46 44
12.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 36 12 8 16 39 - 42 44
13.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
14.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
15.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
16.
Ред Булл Брагантино
 1:0 36 9 13 14 37 - 45 40
17.
Флуминенсе
 0:1 36 10 9 17 30 - 39 39
18.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 0:2 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
7.
Крузейро
 0:1 18 10 5 3 28 - 14 35
8.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Ред Булл Брагантино
 1:0 18 8 6 4 22 - 17 30
12.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
13.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
14.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 18 8 3 7 23 - 18 27
15.
Витория
 2:0 18 8 2 8 22 - 22 26
16.
Флуминенсе
 0:1 18 6 8 4 19 - 16 26
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 0:2 18 5 6 7 20 - 28 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 2:0 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 1:0 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 0:1 18 4 1 13 11 - 23 13
16.
Крузейро
 0:1 18 3 4 11 12 - 25 13
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 1:0 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Витория Алеррандро 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Густаво Москито получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Эркулес уходит с поля. Калебе выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Алеррандро бьет в цель!
  • 21'
    Тити получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Вагнер Леонардо получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория
Ничья
Форталеза Сеара
3.00
Реклама, zenit.win
3.10
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Витория 2:0 Форталеза Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Витория
Форталеза Сеара
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный