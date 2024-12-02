Тур: 36.
2:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолАлеррандро
12' Желтая карточкаWagner Leonardo
21' Желтая карточкаТити
2:0
37' ГолАлеррандро
50' Желтая карточкаGustavo Mosquito
57' Желтая карточкаМариньо
59' Желтая карточкаЭстевес Лукас
88' Желтая карточкаJose Hugo
89' Желтая карточкаLeandro Martinez I
90'+8
Ход матча
9'
1:0
12'
21'
37'
2:0
50'
57'
59'
88'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Нерис
27
Raul
Caceres
29
Willian
VI
39
Janderson
2
Тинга
I
4
Тити
35
Эркулес
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 НерисЗащитник
- Защитник
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Willian VIПолузащитник
- Нападающий
-
39 JandersonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Бруно УвиниЗащитник
-
10 Мота ЖеанПолузащитник
- Полузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
97 Lepu
-
-
5 Luan5
-
8 Luan4
-
36 Machado
-
-
17 Jose Hugo
-
Главный тренер: Тиаго Карпини
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
-
26 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Калебе
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
История личных встреч
Витория
Форталеза Сеара
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
0.6
Среднее время на гол
0
150
Всего голов
12
1
Голов в среднем за матч
2.4
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Витория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алеррандро
|13 (4)
|0.36
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0.14
|Willian VI
|5
|0.14
|Wagner Leonardo
|5 (1)
|0.14
|Janderson
|2
|0.06
|Everaldo
|2
|0.06
|Osvaldo
|2 (1)
|0.06
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Jose Hugo
|1
|0.03
|Gustavo Mosquito
|1 (1)
|0.03
|Мота Жеан
|1
|0.03
|Erick Castillo
|1
|0.03
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|Нерис
|1
|0.03
|Raul Caceres
|0
|0
|Адриано Луис
|0
|0
|Зе Карлос III
|0
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|0
|0
|Рикардо Риллер
|0
|0
|Patric Calmon
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|0.22
|Почеттино Томас
|5
|0.14
|Лопес Брено
|5
|0.14
|Moises Vieira
|5
|0.14
|Renato Kayzer
|5 (1)
|0.14
|Мариньо
|4
|0.11
|Эркулес
|4
|0.11
|Пикашу Яго
|2
|0.06
|Кушчевич Беньямин
|2
|0.06
|Leandro Martinez I
|1
|0.03
|Тинга I
|1
|0.03
|Пачеко Бруно
|1
|0.03
|Мачука Иманоль
|1
|0.03
|Наварро Кевин
|1
|0.03
|Eros Mancuso
|1
|0.03
|Тити
|1
|0.03
|Бритес Эмануэль
|0
|0
|Велисон Хосе
|0
|0
|Роша Педро
|0
|0
|Аугусто Педро
|0
|0
Карточки
Витория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Лукас
|10
|0
|Willian VI
|8
|0
|Janderson
|7
|0
|Wagner Leonardo
|5
|1
|Андраде Лео
|6
|0
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Дуду Эдуардо
|4
|1
|Тиаго Карпини
|4
|1
|Nascimento Leite Matheus II
|5
|0
|Lepu
|5
|0
|Алеррандро
|4
|0
|Luan5
|4
|0
|Lucas Arcanjo
|4
|0
|Нерис
|2
|1
|Everaldo
|3
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|3
|0
|Gustavo Mosquito
|3
|0
|Jose Hugo
|3
|0
|Camutanga
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Machado
|2
|0
|Raul Caceres
|2
|0
|Муриэл Беккер
|2
|0
|Брено Родригес
|0
|1
|Адриано Луис
|1
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Бруно Увини
|1
|0
|Зе Карлос III
|1
|0
|Иури Фрейтас
|1
|0
|Luan4
|1
|0
|Reynaldo2
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Pablo Baianinho
|1
|0
|Lawan
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|10
|2
|Эркулес
|6
|2
|Тити
|8
|0
|Лусеро Хуан Мартин
|8
|0
|Аугусто Педро
|8
|0
|Кушчевич Беньямин
|5
|1
|Пикашу Яго
|6
|0
|Мариньо
|4
|1
|Eros Mancuso
|4
|1
|Leandro Martinez I
|4
|0
|Почеттино Томас
|4
|0
|Лопес Брено
|4
|0
|Пачеко Бруно
|4
|0
|Тинга I
|2
|1
|Renato Kayzer
|2
|1
|Кардона Томас
|3
|0
|Россетто Матеус
|3
|0
|Велисон Хосе
|1
|1
|Саша Лукас
|2
|0
|Рикардо Жоао
|2
|0
|Наварро Кевин
|2
|0
|Juan Pablo Vojvoda
|1
|0
|Калебе
|1
|0
Результаты матчей
Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
7
9
Витория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Форталеза Сеара
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
13
28
Витория
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Форталеза Сеара
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
47% (17)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
9
14
Волевые победы
27
5
Упущенные победы
20
37
Голы по времени матча
Забито
23
19
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
6
26%
6
32%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
5
22%
2
11%
76-90
Пропущено
21
29
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
7
33%
6
21%
76-90
Забито
20
28
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
22 Не забивали 19
1
5%
6
21%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
7
35%
5
18%
76-90
Пропущено
27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
7
26%
1
11%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
4
15%
2
22%
76-90
Забито
43
47
19 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 23
9 Не забивали 7
5
12%
8
17%
1-15
5
12%
9
19%
16-30
9
21%
12
26%
31-45
4
9%
4
9%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
12
28%
7
15%
76-90
Пропущено
48
38
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
4
8%
7
18%
1-15
5
10%
5
13%
16-30
11
23%
9
24%
31-45
8
17%
5
13%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
11
23%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Витория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Результаты матчей
Витория
Форталеза Сеара
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Витория
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
171
711
612
117
513
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
126
513
711
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
288
Больше Меньше
297
1224
1323
135
630
135
135
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|13 (4)
|Коринтианс
|Алберто Юри
|13 (4)
|Витория
|Алеррандро
|13 (4)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|12 (8)
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 13
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 12
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 10
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 10