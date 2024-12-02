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  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 36.
Витория
2:0
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
1:0
9' Гол
Алеррандро
12' Желтая карточка
Wagner Leonardo
21' Желтая карточка
Тити
2:0
37' Гол
Алеррандро
50' Желтая карточка
Gustavo Mosquito
57' Желтая карточка
Мариньо
59' Желтая карточка
Эстевес Лукас
88' Желтая карточка
Jose Hugo
89' Желтая карточка
Leandro Martinez I
90'+8
1
Lucas
Arcanjo
43
Edu
Goncalvec2
77
Нерис
4
Wagner
Leonardo
27
Raul
Caceres
16
Эстевес
Лукас
30
Nascimento
Leite
Matheus
II
28
Рикардо
Риллер
29
Willian
VI
9
Алеррандро
39
Janderson
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Беньямин
4
Тити
36
Felipe
Jonatan
35
Эркулес
20
Россетто
Матеус
11
Мариньо
26
Лопес
Брено
7
Почеттино
Томас
9
Лусеро
Хуан
Мартин
Витория
5-3-2
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Витория
Форталеза Сеара

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

СA
3:1
КН
0:1
К
0:1
К
3:0
КН
0:0
КН
4:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
0.6

Среднее время на гол

0
150

Всего голов

12
1

Голов в среднем за матч

2.4
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Витория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алеррандро 13 (4) 0.36
Nascimento Leite Matheus II 5 0.14
Willian VI 5 0.14
Wagner Leonardo 5 (1) 0.14
Janderson 2 0.06
Everaldo 2 0.06
Osvaldo 2 (1) 0.06
Эстевес Лукас 1 0.03
Jose Hugo 1 0.03
Gustavo Mosquito 1 (1) 0.03
Мота Жеан 1 0.03
Erick Castillo 1 0.03
Иури Фрейтас 1 0.03
Нерис 1 0.03
Raul Caceres 0 0
Адриано Луис 0 0
Зе Карлос III 0 0
Феррейра Карлос Эдуардо 0 0
Рикардо Риллер 0 0
Patric Calmon 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 8 (2) 0.22
Почеттино Томас 5 0.14
Лопес Брено 5 0.14
Moises Vieira 5 0.14
Renato Kayzer 5 (1) 0.14
Мариньо 4 0.11
Эркулес 4 0.11
Пикашу Яго 2 0.06
Кушчевич Беньямин 2 0.06
Leandro Martinez I 1 0.03
Тинга I 1 0.03
Пачеко Бруно 1 0.03
Мачука Иманоль 1 0.03
Наварро Кевин 1 0.03
Eros Mancuso 1 0.03
Тити 1 0.03
Бритес Эмануэль 0 0
Велисон Хосе 0 0
Роша Педро 0 0
Аугусто Педро 0 0

Карточки

Витория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Лукас 10 0
Willian VI 8 0
Janderson 7 0
Wagner Leonardo 5 1
Андраде Лео 6 0
Caio Vinicius2 6 0
Дуду Эдуардо 4 1
Тиаго Карпини 4 1
Nascimento Leite Matheus II 5 0
Lepu 5 0
Алеррандро 4 0
Luan5 4 0
Lucas Arcanjo 4 0
Нерис 2 1
Everaldo 3 0
Феррейра Карлос Эдуардо 3 0
Gustavo Mosquito 3 0
Jose Hugo 3 0
Camutanga 1 1
Patric Calmon 1 1
Machado 2 0
Raul Caceres 2 0
Муриэл Беккер 2 0
Брено Родригес 0 1
Адриано Луис 1 0
Фузато Даниэл 1 0
Osvaldo 1 0
Бруно Увини 1 0
Зе Карлос III 1 0
Иури Фрейтас 1 0
Luan4 1 0
Reynaldo2 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Pablo Baianinho 1 0
Lawan 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 10 2
Эркулес 6 2
Тити 8 0
Лусеро Хуан Мартин 8 0
Аугусто Педро 8 0
Кушчевич Беньямин 5 1
Пикашу Яго 6 0
Мариньо 4 1
Eros Mancuso 4 1
Leandro Martinez I 4 0
Почеттино Томас 4 0
Лопес Брено 4 0
Пачеко Бруно 4 0
Тинга I 2 1
Renato Kayzer 2 1
Кардона Томас 3 0
Россетто Матеус 3 0
Велисон Хосе 1 1
Саша Лукас 2 0
Рикардо Жоао 2 0
Наварро Кевин 2 0
Juan Pablo Vojvoda 1 0
Калебе 1 0

Результаты матчей

Витория
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 13 поражений
Первый тайм
0% (0)
39% (7)
61% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

7
9
Витория
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
22% (4)
39% (7)
Форталеза Сеара
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

13
28
Витория
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
31% (11)
42% (15)
Форталеза Сеара
20%
80%
5 побед 20 поражений
Первый тайм
11% (4)
47% (17)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
36% (13)
42% (15)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

9
14

Волевые победы

27
5

Упущенные победы

20
37

Голы по времени матча

Забито

23
19
13 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
23 Не забивали 24
4
17%
2
11%
1-15
3
13%
4
21%
16-30
6
26%
6
32%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
5
26%
61-75
5
22%
2
11%
76-90

Пропущено

21
29
7 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 16
1
5%
7
24%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
4
19%
6
21%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
6
29%
2
7%
61-75
7
33%
6
21%
76-90

Забито

20
28
6 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 17
22 Не забивали 19
1
5%
6
21%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
3
15%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
7
35%
5
18%
76-90

Пропущено

27
9
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 0
12 Не пропускали 8
3
11%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
3
33%
31-45
7
26%
1
11%
46-60
3
11%
2
22%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Забито

43
47
19 В 1-м тайме 29
24 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 23
9 Не забивали 7
5
12%
8
17%
1-15
5
12%
9
19%
16-30
9
21%
12
26%
31-45
4
9%
4
9%
46-60
8
19%
7
15%
61-75
12
28%
7
15%
76-90

Пропущено

48
38
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 24
4
8%
7
18%
1-15
5
10%
5
13%
16-30
11
23%
9
24%
31-45
8
17%
5
13%
46-60
9
19%
4
11%
61-75
11
23%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Витория
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - Витория 1:1 Крисьюма - Витория 0:1 Витория - Коринтианс 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Витория 1:2
Витория - Флуминенсе 2:1 Витория - Ред Булл Брагантино 1:0 Атлетико Минейро - Витория 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Витория 3:1 Витория - Жувентуде 1:0 Атлетико Гойаненсе - Витория 0:2 Витория - Васко да Гама 0:1 Сан-Паулу - Витория 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Байя - Витория 2:0 Витория - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Витория - Фламенго 1:2 Гремио - Витория 2:0 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Витория - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Васко да Гама 3:0 Жувентуде - Форталеза Сеара 0:3
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 3:1 Форталеза Сеара - Куяба 1:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 3:0 Форталеза Сеара - Байя 4:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Форталеза Сеара 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза Сеара 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Форталеза Сеара - Росарио Сентраль 3:1 Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2

Результаты матчей

Витория
Форталеза Сеара

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
7 раз 39%
1:1
4 раза 22%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
3
4 раза 22%
0
1 раз 6%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

3:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
5 раз 28%
0
3 раза 17%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
1
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:1
6 раз 17%
0:2
3 раза 8%
1:0
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
7 раз 19%
1:2
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
3:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 44%
2
11 раз 31%
0
8 раз 22%
4
1 раз 3%
1
16 раз 44%
0
7 раз 19%
2
7 раз 19%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Витория
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
17
1
7
11
1.5
6
12
1
17
2.5
5
13
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
7
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
8
0.5
Больше Меньше
29
7
12
24
1.5
13
23
1
35
2.5
6
30
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 36 21 10 5 56 - 28 73
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 36 21 7 8 58 - 31 70
3.
Фламенго
 36 19 9 8 56 - 40 66
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 36 18 11 7 53 - 32 65
5.
Форталеза Сеара
 36 18 11 7 49 - 36 65
6.
Сан-Паулу
 36 17 8 11 51 - 39 59
7.
Байя
 36 14 8 14 47 - 46 50
8.
Коринтианс
 36 13 11 12 48 - 45 50
9.
Крузейро
 36 13 10 13 41 - 39 49
10.
Витория
 36 13 6 17 42 - 49 45
11.
Гремио
 36 12 8 16 43 - 46 44
12.
Васко да Гама
 36 12 8 16 39 - 55 44
13.
Атлетико Минейро
 36 10 14 12 46 - 52 44
14.
Атлетико Паранаэнсе
 36 11 9 16 39 - 43 42
15.
Жувентуде
 36 10 12 14 46 - 57 42
16.
Флуминенсе
 36 10 10 16 31 - 39 40
17.
Крисьюма
 36 9 11 16 41 - 53 38
18.
Ред Булл Брагантино
 36 8 14 14 37 - 46 38
19.
Куяба
 36 6 12 18 28 - 46 30
20.
Атлетико Гойаненсе
 36 6 9 21 26 - 55 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 18 13 5 0 29 - 8 44
2.
Сан-Паулу
 18 12 3 3 30 - 16 39
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 12 2 4 34 - 15 38
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 11 5 2 29 - 12 38
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 11 5 2 30 - 14 38
6.
Фламенго
 18 11 4 3 28 - 19 37
7.
Крузейро
 18 10 5 3 28 - 14 35
8.
Коринтианс
 18 9 8 1 34 - 18 35
9.
Байя
 18 10 3 5 23 - 15 33
10.
Васко да Гама
 18 9 5 4 27 - 24 32
11.
Жувентуде
 18 8 6 4 27 - 23 30
12.
Гремио
 18 9 2 7 26 - 23 29
13.
Ред Булл Брагантино
 18 7 7 4 22 - 18 28
14.
Витория
 18 8 2 8 22 - 22 26
15.
Флуминенсе
 18 6 8 4 19 - 16 26
16.
Атлетико Паранаэнсе
 18 7 4 7 23 - 19 25
17.
Атлетико Минейро
 18 6 7 5 26 - 26 25
18.
Крисьюма
 18 5 8 5 22 - 24 23
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 4 5 9 13 - 23 17
20.
Куяба
 18 3 5 10 15 - 21 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 18 10 5 3 27 - 16 35
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 18 9 5 4 24 - 16 32
3.
Фламенго
 18 8 5 5 28 - 21 29
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 18 7 6 5 23 - 18 27
5.
Форталеза Сеара
 18 5 6 7 20 - 28 21
6.
Сан-Паулу
 18 5 5 8 21 - 23 20
7.
Витория
 18 5 4 9 20 - 27 19
8.
Атлетико Минейро
 18 4 7 7 20 - 26 19
9.
Байя
 18 4 5 9 24 - 31 17
10.
Атлетико Паранаэнсе
 18 4 5 9 16 - 24 17
11.
Куяба
 18 3 7 8 13 - 25 16
12.
Крисьюма
 18 4 3 11 19 - 29 15
13.
Коринтианс
 18 4 3 11 14 - 27 15
14.
Гремио
 18 3 6 9 17 - 23 15
15.
Флуминенсе
 18 4 2 12 12 - 23 14
16.
Крузейро
 18 3 5 10 13 - 25 14
17.
Васко да Гама
 18 3 3 12 12 - 31 12
18.
Жувентуде
 18 2 6 10 19 - 34 12
19.
Атлетико Гойаненсе
 18 2 4 12 13 - 32 10
20.
Ред Булл Брагантино
 18 1 7 10 15 - 28 10
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 13 (4)
Коринтианс Алберто Юри 13 (4)
Витория Алеррандро 13 (4)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 12 (8)
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 13
Флуминенсе Гансо Пауло 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 12
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 10
Жувентуде Marcos Ze 2 10
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