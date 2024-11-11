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Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #105
 
Позже
Непал
FIFA #176
Прогнозы 73
Таджикистан 91.8% (67)
X 5.5% (4)
Непал 2.7% (2)
Все прогнозы

История личных встреч

Таджикистан
Непал

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМС
0:2
КА(
3:0
КА(
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
67

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Филиппины 0:3 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1
Непал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йемен - Непал 2:2 Непал - ОАЭ 0:4 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5
Непал - Йемен 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 Лаос - Непал 0:1 Непал - Лаос 1:1 Мьянма - Непал 1:0 Мьянма - Непал 0:0 Филиппины - Непал 1:0 Непал - Лаос 2:1 Непал - Бутан 1:1 Непал - Лаос 2:0 Непал - Пакистан 1:0 Непал - Бангладеш 3:1 Индонезия - Непал 7:0 Непал - Кувейт 1:4 Иордания - Непал 2:0 Непал - Оман 0:2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Непал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 73
    Таджикистан 91.8% (67)
    X 5.5% (4)
    Непал 2.7% (2)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Таджикистан - Непал

    Исход игры
    Таджикистан
    91.5% (65)
    Ничья
    5.6% (4)
    Непал
    2.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.85% (29)
    Меньше
    59.15% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    39.44% (28)
    Нет
    60.56% (43)
    Популярный счёт
    1:0 Таджикистан
    33.8% (24)
    2:1 Таджикистан
    23.9% (17)
    2:0 Таджикистан
    19.7% (14)
    3:0 Таджикистан
    7% (5)
    1:1 Ничья
    5.6% (4)
    3:1 Таджикистан
    5.6% (4)
    1:2 Непал
    2.8% (2)
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