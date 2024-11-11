Тур: 1.
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История личных встреч
Таджикистан
Непал
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
67
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Филиппины 0:3 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0 Ливан - Таджикистан 1:0
Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1 Оман - Таджикистан 1:1
Непал
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Йемен - Непал 2:2 Непал - ОАЭ 0:4 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5
Непал - Йемен 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 Лаос - Непал 0:1 Непал - Лаос 1:1 Мьянма - Непал 1:0 Мьянма - Непал 0:0 Филиппины - Непал 1:0 Непал - Лаос 2:1 Непал - Бутан 1:1 Непал - Лаос 2:0 Непал - Пакистан 1:0 Непал - Бангладеш 3:1 Индонезия - Непал 7:0 Непал - Кувейт 1:4 Иордания - Непал 2:0 Непал - Оман 0:2
Прогнозы на матч Таджикистан - Непал
Исход игры
Таджикистан
91.5% (65)
Ничья
5.6% (4)
Непал
2.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.85% (29)
Меньше
59.15% (42)
Обе команды забьют
Да
39.44% (28)
Нет
60.56% (43)
Популярный счёт
1:0 Таджикистан
33.8% (24)
2:1 Таджикистан
23.9% (17)
2:0 Таджикистан
19.7% (14)
3:0 Таджикистан
7% (5)
1:1 Ничья
5.6% (4)
3:1 Таджикистан
5.6% (4)
1:2 Непал
2.8% (2)
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