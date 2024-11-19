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Тур: 1.
Таджикистан
FIFA #105
 
Позже
Афганистан
FIFA #151
Прогнозы 109
Таджикистан 90.8% (99)
X 7.3% (8)
Афганистан 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Таджикистан
Ничья
Афганистан
1.35
9.90
4.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Таджикистан
Афганистан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМС
1:1
ТМС
1:0
АЧК
0:4

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
54

Результаты последних матчей

Таджикистан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Непал 4:0 Таджикистан - Филиппины 0:3 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Непал - Афганистан 2:0 Кувейт - Афганистан 1:0 Афганистан - Катар 0:0 Индия - Афганистан 1:2
Афганистан - Индия 0:0 Афганистан - Кувейт 0:4 Катар - Афганистан 8:1 Монголия - Афганистан 0:1 Афганистан - Монголия 1:0 Филиппины - Афганистан 2:1 Бангладеш - Афганистан 1:1 Бангладеш - Афганистан 0:0 Иран - Афганистан 6:1 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1 Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Таджикистан - Афганистан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 ноября 2024, осталось 32 минуты.



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  • 70 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 109
    Таджикистан 90.8% (99)
    X 7.3% (8)
    Афганистан 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Таджикистан
    Ничья
    Афганистан
    1.35
    9.90
    4.90
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Таджикистан - Афганистан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Таджикистан - Афганистан

    Исход игры
    Таджикистан
    90.9% (100)
    Ничья
    7.3% (8)
    Афганистан
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.69% (31)
    Меньше
    69.31% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    34.65% (35)
    Нет
    65.35% (66)
    Популярный счёт
    1:0 Таджикистан
    33.6% (37)
    2:0 Таджикистан
    24.5% (27)
    2:1 Таджикистан
    21.8% (24)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    3:1 Таджикистан
    2.7% (3)
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