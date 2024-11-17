Тур: 1.
История личных встреч
Таджикистан
Афганистан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
54
Результаты последних матчей
Таджикистан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Таджикистан - Непал 4:0 Таджикистан - Филиппины 0:3 Сирия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Филиппины 0:0
Ливан - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Пакистан 3:0 Иордания - Таджикистан 3:0 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Таджикистан - Ливан 2:1 Таджикистан - Катар 0:1 Китай - Таджикистан 0:0 Таджикистан - Гонконг 2:1 Пакистан - Таджикистан 1:6 Таджикистан - Иордания 1:1 Малайзия - Таджикистан 0:2 Сингапур - Таджикистан 0:2 Узбекистан - Таджикистан 5:1
Афганистан
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Непал - Афганистан 2:0 Кувейт - Афганистан 1:0 Афганистан - Катар 0:0 Индия - Афганистан 1:2
Афганистан - Индия 0:0 Афганистан - Кувейт 0:4 Катар - Афганистан 8:1 Монголия - Афганистан 0:1 Афганистан - Монголия 1:0 Филиппины - Афганистан 2:1 Бангладеш - Афганистан 1:1 Бангладеш - Афганистан 0:0 Иран - Афганистан 6:1 Кыргызстан - Афганистан 1:0 Афганистан - Камбоджа 2:2 Афганистан - Индия 1:2 Гонконг - Афганистан 2:1 Вьетнам - Афганистан 2:0 Индонезия - Афганистан 0:1 Индия - Афганистан 1:1
Прогнозы на матч Таджикистан - Афганистан
Исход игры
Таджикистан
75% (3)
Ничья
25% (1)
Афганистан
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
25% (1)
Меньше
75% (3)
Обе команды забьют
Да
50% (2)
Нет
50% (2)
Популярный счёт
1:0 Таджикистан
50% (2)
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