Тур: 21.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Тюмень
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|6 (3)
|0.3
|Максимов Максим
|4
|0.2
|Манелов Ираклий
|4
|0.2
|Горбунов Игорь
|3
|0.15
|Корян Аршак
|3
|0.15
|Чупаёв Александр
|3
|0.15
|Червяков Руслан
|3
|0.15
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0.1
|Роганович Боян
|2
|0.1
|Галкин Владислав
|2
|0.1
|Соколов Артём
|1
|0.05
|Шитов Виталий
|1
|0.05
|Чурич Марио
|1
|0.05
|Костин Андрей
|1
|0.05
|Коледин Юрий
|1
|0.05
|Шамкин Даниил
|0
|0
Тюмень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кенфак Оливье
|3
|0.15
|Коротаев Александр
|2
|0.1
|Храмцов Максим
|2
|0.1
|Шавлохов Давид
|2
|0.1
|Купцов Дмитрий
|2
|0.1
|Ткачук Денис
|1
|0.05
|Воропаев Артём
|1
|0.05
|Косарев Кирилл
|1
|0.05
|Мокаев Ислам
|1
|0.05
|Кулишев Артём
|1 (1)
|0.05
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|4
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Галкин Владислав
|0
|1
|Камара Мамаду
|1
|0
|Максимов Максим
|1
|0
|Шевченко Глеб
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Тюмень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шавлохов Давид
|5
|1
|Карпов Данил
|3
|1
|Храмцов Максим
|4
|0
|Кенфак Оливье
|4
|0
|Поройков Станислав
|4
|0
|Талалай Денис
|3
|0
|Петров Михаил
|3
|0
|Клёнкин Данил
|2
|0
|Коротаев Александр
|2
|0
|Бем Александр
|1
|0
|Воропаев Артём
|1
|0
|Косарев Кирилл
|1
|0
|Савин Андрей
|1
|0
|Марьянов Андрей
|1
|0
|Сухорученко Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Тюмень
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
5
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Тюмень
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
13
Упущенные победы
14
5
Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Тюмень
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
14
Упущенные победы
19
10
Голы по времени матча
Забито
23
9
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
5
56%
76-90
Пропущено
9
19
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
4
44%
7
37%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
3
16%
76-90
Забито
14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90
Забито
37
16
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 10
4
11%
3
19%
1-15
5
14%
4
25%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
12
32%
7
44%
76-90
Пропущено
17
34
11 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
8
24%
16-30
6
35%
12
35%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
12%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Сокол - Торпедо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:2 Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Тюмень
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тюмень - Краснодар 3:3 Арсенал Тула - Тюмень 1:2 Тюмень - Сочи 0:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:4
Чайка - Тюмень 3:0 Тюмень - Амкар Пермь 3:0 Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Тюмень
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 50%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
1:1
7 раз 35%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Тюмень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
19
37
19
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
416
416
119
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|26 - 13
|42
|2.
|Заявка
|20
|10
|10
|0
|38 - 16
|40
|3.
|Заявка
|20
|10
|6
|4
|30 - 20
|36
|4.
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|34 - 21
|34
|5.
|Заявка
|20
|10
|3
|7
|29 - 26
|33
|6.
|Заявка
|20
|6
|12
|2
|18 - 14
|30
|7.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|17 - 15
|29
|8.
|Заявка
|20
|6
|9
|5
|23 - 22
|27
|9.
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|27 - 30
|26
|10.
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|21 - 26
|24
|11.
|Заявка
|20
|5
|9
|6
|19 - 19
|24
|12.
|Заявка
|20
|5
|8
|7
|17 - 21
|23
|13.
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|18 - 17
|22
|14.
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|21 - 29
|20
|15.
|Заявка
|20
|4
|8
|8
|12 - 20
|20
|16.
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|11 - 25
|19
|17.
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|12 - 21
|18
|18.
|Заявка
|20
|3
|3
|14
|16 - 34
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|16 - 7
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|12 - 4
|21
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 8
|20
|5.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|10 - 6
|20
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|9.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|15 - 10
|17
|10.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|16 - 8
|15
|11.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 6
|14
|12.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|10 - 7
|14
|13.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 6
|14
|14.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|15.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 7
|12
|16.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 11
|12
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|6 - 14
|6
|18.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|14 - 9
|21
|2.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|14 - 8
|18
|3.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|5.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 13
|14
|6.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|7.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|6 - 7
|12
|8.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|7 - 14
|12
|9.
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|8 - 8
|10
|10.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|11.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 11
|8
|13.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 19
|7
|14.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 18
|7
|15.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 18
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 20
|7
|17.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 12
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 13
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Енисей
|Ломакин Александр
|7
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Урал
|Секулич Мартин
|7
|СКА-Хабаровск
|Гонгадзе Георгий
|7
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|2 6
|Уфа
|Перченок Александр
|8
|Алания
|Плиев Константин
|2 4
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|7
|Алания
|Татаев Алексей
|1 5
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Тюмень
Исход игры
Торпедо Москва
100% (41)
Ничья
0% (0)
Тюмень
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
22.5% (9)
Нет
77.5% (31)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
43.9% (18)
2:1 Торпедо Москва
19.5% (8)
1:0 Торпедо Москва
19.5% (8)
3:0 Торпедо Москва
12.2% (5)
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