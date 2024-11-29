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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 21.
Торпедо Москва
 
Позже
Тюмень
Прогнозы 41
Торпедо Москва 100% (41)
X 0% (0)
Тюмень 0% (0)
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Торпедо Москва
Ничья
Тюмень
4.33
4.40
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История личных встреч

Торпедо Москва
Тюмень

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

МПЛ
0:3
МПЛ
0:0
МПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.3
Максимов Максим 4 0.2
Манелов Ираклий 4 0.2
Горбунов Игорь 3 0.15
Корян Аршак 3 0.15
Чупаёв Александр 3 0.15
Червяков Руслан 3 0.15
Бородин Сергей Алексеевич 2 0.1
Роганович Боян 2 0.1
Галкин Владислав 2 0.1
Соколов Артём 1 0.05
Шитов Виталий 1 0.05
Чурич Марио 1 0.05
Костин Андрей 1 0.05
Коледин Юрий 1 0.05
Шамкин Даниил 0 0
Тюмень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенфак Оливье 3 0.15
Коротаев Александр 2 0.1
Храмцов Максим 2 0.1
Шавлохов Давид 2 0.1
Купцов Дмитрий 2 0.1
Ткачук Денис 1 0.05
Воропаев Артём 1 0.05
Косарев Кирилл 1 0.05
Мокаев Ислам 1 0.05
Кулишев Артём 1 (1) 0.05

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 4 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Галкин Владислав 0 1
Камара Мамаду 1 0
Максимов Максим 1 0
Шевченко Глеб 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Тюмень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шавлохов Давид 5 1
Карпов Данил 3 1
Храмцов Максим 4 0
Кенфак Оливье 4 0
Поройков Станислав 4 0
Талалай Денис 3 0
Петров Михаил 3 0
Клёнкин Данил 2 0
Коротаев Александр 2 0
Бем Александр 1 0
Воропаев Артём 1 0
Косарев Кирилл 1 0
Савин Андрей 1 0
Марьянов Андрей 1 0
Сухорученко Михаил 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Тюмень
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Торпедо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Тюмень
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
13

Упущенные победы

14
5
Торпедо Москва
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Тюмень
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (5)
20% (4)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
35% (7)
25% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
14

Упущенные победы

19
10

Голы по времени матча

Забито

23
9
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
13%
2
22%
1-15
3
13%
1
11%
16-30
5
22%
0
0%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
5
22%
5
56%
76-90

Пропущено

9
19
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
6
32%
16-30
4
44%
7
37%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
1
11%
3
16%
76-90

Забито

14
7
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 16
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
2
14%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
1
13%
3
20%
76-90

Забито

37
16
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 10
4
11%
3
19%
1-15
5
14%
4
25%
16-30
7
19%
1
6%
31-45
4
11%
1
6%
46-60
5
14%
0
0%
61-75
12
32%
7
44%
76-90

Пропущено

17
34
11 В 1-м тайме 22
6 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 18
2
12%
2
6%
1-15
3
18%
8
24%
16-30
6
35%
12
35%
31-45
3
18%
2
6%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
12%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Сокол - Торпедо Москва 1:2 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:2 Торпедо Москва - Енисей 2:0 Торпедо Москва - Алания 3:0
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0 Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Тюмень
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Тюмень - Краснодар 3:3 Арсенал Тула - Тюмень 1:2 Тюмень - Сочи 0:1 Тюмень - Черноморец Нв 1:4
Чайка - Тюмень 3:0 Тюмень - Амкар Пермь 3:0 Тюмень - Енисей 4:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Тюмень - Алания 0:0 Урал - Тюмень 1:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 СКА-Хабаровск - Тюмень 2:1 Челябинск - Тюмень 0:2 Тюмень - Родина Москва 1:2 Тюмень - Сокол 0:1 Балтика - Тюмень 2:1 Сочи - Тюмень 3:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Тюмень - Ротор 0:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Тюмень

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 50%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
3:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
7 раз 35%
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
3:0
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
2
7 раз 35%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 50%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Тюмень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
1
9
3
7
2.5
1
9
2
8
3.5
1
9
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
1.5
Больше Меньше
4
16
4
16
2.5
1
19
2
18
3.5
1
19
1
19
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 20 12 6 2 26 - 13 42
2.
Торпедо Москва
 Заявка 20 10 10 0 38 - 16 40
3.
Урал
 Заявка 20 10 6 4 30 - 20 36
4.
Сочи
 Заявка 20 9 7 4 34 - 21 34
5.
Черноморец Нв
 Заявка 20 10 3 7 29 - 26 33
6.
Арсенал Тула
 Заявка 20 6 12 2 18 - 14 30
7.
Ротор
 Заявка 20 7 8 5 17 - 15 29
8.
Чайка
 Заявка 20 6 9 5 23 - 22 27
9.
СКА-Хабаровск
 Заявка 20 6 8 6 27 - 30 26
10.
Енисей
 Заявка 20 7 3 10 21 - 26 24
11.
Родина Москва
 Заявка 20 5 9 6 19 - 19 24
12.
Нефтехимик
 Заявка 20 5 8 7 17 - 21 23
13.
КАМАЗ
 Заявка 20 6 4 10 18 - 17 22
14.
Уфа
 Заявка 20 5 5 10 21 - 29 20
15.
Шинник
 Заявка 20 4 8 8 12 - 20 20
16.
Сокол
 Заявка 20 4 7 9 11 - 25 19
17.
Алания
 Заявка 20 4 6 10 12 - 21 18
18.
Тюмень
 Заявка 20 3 3 14 16 - 34 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 10 6 4 0 24 - 8 22
2.
Урал
 Заявка 10 6 4 0 16 - 7 22
3.
Балтика
 Заявка 9 6 3 0 12 - 4 21
4.
Сочи
 Заявка 9 6 2 1 21 - 8 20
5.
Арсенал Тула
 Заявка 11 5 5 1 10 - 6 20
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 5 4 1 19 - 12 19
7.
Нефтехимик
 Заявка 11 5 4 2 13 - 8 19
8.
Енисей
 Заявка 9 5 2 2 12 - 6 17
9.
Черноморец Нв
 Заявка 9 5 2 2 15 - 10 17
10.
Чайка
 Заявка 10 3 6 1 16 - 8 15
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 4 2 3 11 - 6 14
12.
Родина Москва
 Заявка 10 3 5 2 10 - 7 14
13.
Ротор
 Заявка 10 3 5 2 8 - 6 14
14.
Уфа
 Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
15.
Сокол
 Заявка 10 3 3 4 6 - 7 12
16.
Шинник
 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
17.
Алания
 Заявка 11 1 3 7 6 - 14 6
18.
Тюмень
 Заявка 10 1 2 7 7 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 11 6 3 2 14 - 9 21
2.
Торпедо Москва
 Заявка 10 4 6 0 14 - 8 18
3.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
4.
Ротор
 Заявка 10 4 3 3 9 - 9 15
5.
Урал
 Заявка 10 4 2 4 14 - 13 14
6.
Сочи
 Заявка 11 3 5 3 13 - 13 14
7.
Алания
 Заявка 9 3 3 3 6 - 7 12
8.
Чайка
 Заявка 10 3 3 4 7 - 14 12
9.
Арсенал Тула
 Заявка 9 1 7 1 8 - 8 10
10.
Родина Москва
 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
11.
Шинник
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 11 2 2 7 7 - 11 8
13.
Тюмень
 Заявка 10 2 1 7 9 - 19 7
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 10 1 4 5 8 - 18 7
15.
Сокол
 Заявка 10 1 4 5 5 - 18 7
16.
Енисей
 Заявка 11 2 1 8 9 - 20 7
17.
Уфа
 Заявка 9 1 3 5 5 - 12 6
18.
Нефтехимик
 Заявка 9 0 4 5 4 - 13 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Енисей Ломакин Александр 7
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Урал Секулич Мартин 7
СКА-Хабаровск Гонгадзе Георгий 7
Весь список

Топ нарушителей
СКА-Хабаровск Поярков Николай 2 6
Уфа Перченок Александр 8
Алания Плиев Константин 2 4
СКА-Хабаровск Першин Никита 7
Алания Татаев Алексей 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Тюмень от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 декабря 2024, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.



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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Тюмень

    Исход игры
    Торпедо Москва
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Тюмень
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    22.5% (9)
    Нет
    77.5% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    43.9% (18)
    2:1 Торпедо Москва
    19.5% (8)
    1:0 Торпедо Москва
    19.5% (8)
    3:0 Торпедо Москва
    12.2% (5)
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